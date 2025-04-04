أبرم مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق Changpeng “CZ” Zhao شراكة مع وكالة الاستثمار الوطنية في قيرغيزستان (NIU) للمساعدة في تشكيل إطار التشفير ونظام blockchain في البلاد.

في 3 أبريل، أعلن الرئيس القرغيزي صدر جبروف أن الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع تشاو لتقديم الإرشادات بشأن تقنية blockchain، وتنظيم الأصول الافتراضية، والبنية التحتية الرقمية.

وبموجب الاتفاق، سيقدم تشاو المشورة لجامعة شمال إلينوي بشأن تطوير المواهب المحلية من خلال البرامج التعليمية في مجالات مثل إدارة العملات المشفرة والأمن السيبراني.

ووصف تشاو الشراكة بأنها “ذات مغزى كبير”، مشيرا إلى أنه يقدم بالفعل المشورة للعديد من الحكومات، “رسميا وغير رسمي”، حول كيفية بناء لوائح التشفير وطرح حلول البلوك تشين لتحسين كفاءة الحكومة، مؤكدا أن البلوك تشين لديها حالات استخدام تتجاوز مجرد التداول.

وقال الرئيس جباروف إن المذكرة تمثل “خطوة مهمة” نحو تعزيز القدرات الرقمية الوطنية.

وأضاف أن “توقيع المذكرة يفتح آفاقًا جديدة لتطوير التقنيات الرقمية ونظام البلوك تشين في البلاد […] مثل هذه المبادرات ضرورية للنمو المستدام للاقتصاد وأمن الأصول الافتراضية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى توليد فرص جديدة للشركات والمجتمع ككل”.

تسعى قيرغيزستان إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار الرقمي، وترى الحكومة أن هذا التعاون يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

وتعتبر الدولة الغنية بالطاقة الكهرومائية غير المستغلة أيضًا منافسًا قويًا لعمليات تعدين العملات المشفرة.

وتشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن 10% فقط من إمكانات الطاقة الكهرومائية في قيرغيزستان تم تطويرها.

في ديسمبر، أيّد برلمان قيرغيزستان مشروع قانون للسوم الرقمي، العملة الرقمية المُخطط لها في البلاد. ومن المقرر اختبار النموذج الأولي في أوائل عام ٢٠٢٥، على أن يُتخذ قرار الطرح بحلول أواخر عام ٢٠٢٦.

لم يعد الرئيس التنفيذي

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ويأتي دور تشاو المتجدد في التعامل مع الجمهور بعد أشهر فقط من قضاء عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر في الولايات المتحدة لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال خلال فترة عمله في Binance.

ومنذ إطلاق سراحه، ابتعد قليلاً عن المناصب التنفيذية، واختار بدلاً من ذلك استكشاف فرص جديدة خلف الكواليس.

على سبيل المثال، قام بإعادة تسمية Binance Labs إلى YZi Labs، وهو مكتب عائلي يوسع تركيزه الاستثماري إلى ما هو أبعد من العملات المشفرة ليشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

وقد قادت YZi Labs بالفعل جولة تمويل بقيمة 16 مليون دولار لشركة Sign، وهي منصة تهدف إلى تحسين التحقق من بيانات الاعتماد على السلسلة وتوزيع الرموز.

أسس تشاو أيضًا أكاديمية Giggle ، وهي مبادرة تعليمية غير ربحية تقدم تجارب تعليمية مبنية على الألعاب.

ومع ذلك، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مؤسس Binance للحصول على إرشادات بشأن العملات المشفرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، التقى برئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

كما عقد اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة وبوتان، على الرغم من أن تفاصيل هذه المحادثات لا تزال غامضة.

كما ذكرت Invezz سابقًا، انضم Zhao إلى شركة Vana الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة كمستشار في فبراير من هذا العام، بعد استثمار من YZi Labs.