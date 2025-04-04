أعادت منصة Pump.fun، وهي منصة إطلاق العملات المعدنية الميمية التي تعتمد على Solana، ميزة البث المباشر رسميًا بعد تعليقها لمدة أشهر بسبب المحتوى المزعج والضار الذي تم بثه على المنصة.

يأتي هذا الإعادة، الذي تم إطلاقه حاليًا لـ 5% فقط من المستخدمين، مع إصلاح شامل لسياسات تعديل المحتوى لحماية المستخدمين وحماية سلامة المنصة.

أوقفت Pump.fun البث المباشر في نوفمبر 2024

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تم تعليق ميزة البث المباشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد وقوع عدة حوادث مثيرة للقلق، بما في ذلك البث الذي يتضمن أفعالاً صريحة، وتهديدات عنيفة، وحتى إيذاء النفس.

وقد تعرضت هذه التدفقات لإدانة واسعة النطاق من قبل المجتمع وأثارت تدقيقًا مكثفًا حول نهج Pump.fun في تعديل المحتوى.

وردًا على ذلك، أعلنت المنصة عن توقف مؤقت، ووعدت بإعادة تقييم إرشاداتها وأنظمتها قبل إعادة تفعيل الميزة.

بالإضافة إلى التدقيق في ميزة البث المباشر، تعرضت Pump.fun لأمر وقف وكف ، بعد دعويين قضائيتين جماعيتين بسبب انتهاكات مزعومة للملكية الفكرية في بداية العام.

يُحظر الإرهاب والمحتوى العنيف بموجب السياسة الجديدة

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الآن، مع استعادة الميزة جزئيًا، قدمت Pump.fun إطار عمل صارمًا لإدارة المحتوى يهدف إلى الحفاظ على إبداع المستخدم مع منع السلوك الضار أو غير القانوني.

وتوضح سياسة البث المباشر الجديدة الخاصة بالمنصة أنه لن يتم التسامح مع أنواع معينة من المحتوى تحت أي ظرف من الظروف.

يتضمن ذلك المواد التي تنطوي على عنف واضح، والتحرش، والاستغلال الجنسي، وتعريض الأطفال للخطر، والأنشطة غير القانونية، وانتهاكات الخصوصية مثل التشهير.

وتحظر السياسة أيضًا بشكل صريح تمجيد الإرهاب والتطرف العنيف والاستخدام غير المصرح به للمحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر.

في حين أن المبادئ التوجيهية صارمة في حظرها، فقد اتخذت Pump.fun موقفًا أكثر دقة فيما يتعلق بالمحتوى غير الآمن للعمل (NSFW).

مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذا المحتوى قد يكون منتشرًا على المنصة، فإن السياسة لا تحظر المواد غير الآمنة للعمل بشكل مباشر.

وبدلاً من ذلك، سوف تقوم Pump.fun بتقييم كل حالة على حدة، وتمارس السلطة التقديرية لتحديد ما يتماشى مع روح المجتمع ومعايير السلامة الخاصة به.

يحاول هذا النهج إيجاد توازن بين الحرية الإبداعية والإشراف المسؤول على المحتوى.

ومن المهم أن نلاحظ أن Pump.fun قد وضع هذه السياسة باعتبارها “وثيقة حية”، قابلة للتحديث والتحسين بناءً على تعليقات المستخدمين والمشرفين وخبراء السياسة الخارجيين.

ويشير هذا النهج التكيفي إلى التزام المنصة بالتطور جنبًا إلى جنب مع مجتمعها والاستجابة للتحديات الناشئة في الوقت الفعلي.

أولئك الذين ينتهكون السياسة الجديدة يخاطرون بالإيقاف

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يتم دعم تطبيق السياسة الجديدة من خلال فريق متخصص يتمتع بالسلطة الكاملة لإنهاء البث وتعليق الحسابات عند حدوث انتهاكات.

سيتمكن المستخدمون الذين تمت إزالة المحتوى الخاص بهم من استئناف القرارات عبر نظام دعم Pump.fun.

ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن ملاءمة المحتوى وتنفيذ الحسابات يظل ثابتًا في يد المنصة.

من خلال استعادة وظيفة البث المباشر مع ضمانات معززة، تهدف Pump.fun إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز بيئة أكثر أمانًا وتفاعلًا لمستخدميها.

إن التركيز المتجدد للمنصة على الاعتدال يمثل خطوة محورية نحو الحفاظ على سمعتها مع الاستمرار في دعم ثقافة الابتكار النابضة بالحياة في مجال عملات الميم.