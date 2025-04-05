مراقبة العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية: هندوراس تحذر من البيتكوين بينما تتبنى الأرجنتين رمز الليثيوم

يشهد المشهد المتطور للعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية تباعدًا حادًا في السياسة.

في حين تضاعف هندوراس تحذيراتها ضد العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم، تتبنى الأرجنتين ابتكار سلسلة الكتل من خلال المضي قدمًا في رمزية الليثيوم وإدخال لوائح جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

البنك المركزي في هندوراس يؤكد معارضته لتبني العملات المشفرة

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أعرب البنك المركزي في هندوراس (BCH) مرة أخرى عن موقفه الحازم ضد استخدام العملات المشفرة.

وفي استشارة عامة جديدة، حذر البنك المواطنين من التقلبات العالية والمخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين، مؤكدا أن هذه ليست مناقصة قانونية بموجب القانون الهندوراسي.

وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة BCH أن العملات المشفرة تعمل خارج الأنظمة القانونية والمالية للبلاد وأنها لا تدعم ولا تضمن المعاملات التي تنطوي عليها.

وحذر البنك من أن “الاستثمار في العملات المشفرة يتم على مسؤوليتك الخاصة”، وحث الناس على عدم الاستثمار بأكثر مما يمكنهم تحمل خسارته.

ويأتي هذا التكرار في أعقاب تحذيرات سابقة، بما في ذلك التحذير الذي صدر خلال الذكرى السبعين لتأسيس بنك BCH، والذي أكد على أن الليمبيرا تظل العملة القانونية الوحيدة في هندوراس.

وأكدت شركة بيتكوين كاش أنها المؤسسة الوحيدة المخولة بإصدار العطاء القانوني وأنها لا تنظم أو تشرف على أي شكل من أشكال العملات الافتراضية المستخدمة للدفع أو الاستثمار.

يعكس الحذر المتجدد الذي يبديه البنك مخاوف أوسع نطاقا في المنطقة بشأن الطبيعة المضاربية للعملات المشفرة وإمكانية زعزعة استقرار الاقتصادات المحلية.

الأرجنتين تتقدم في عملية رمزية الليثيوم من خلال تكامل blockchain

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وعلى النقيض من النهج المتشكك الذي تنتهجه هندوراس، تعمل الأرجنتين على تسريع جهودها نحو ابتكار تقنية البلوك تشين.

وتحقق الدولة تقدماً كبيراً في مجال رمزية الليثيوم من خلال شراكة مع Atómico 3، وهي شركة تركز على تطبيق blockchain لإدارة السلع الأساسية.

تهدف المبادرة إلى تحسين إمكانية التتبع والمساءلة والثقة في سلسلة توريد الليثيوم في الأرجنتين.

سيتم دعم كل رمز سلعي من AT3 باحتياطيات الليثيوم الفعلية المستخرجة من منطقة سالار دي موغنا في مقاطعة سان خوان.

سيتم إصدار هذه الرموز على سجل blockchain لتوفير الشفافية وإمكانية التحقق طوال عملية التعدين والتصدير.

تعهدت Atómico 3 بالوفاء بالتزامات الإنتاج على مدى السنوات العشر القادمة واستخدام العقود الذكية لتوزيع الإيرادات على حاملي الرموز بناءً على أسعار سوق الليثيوم.

بمجرد اكتمال الدورة التشغيلية، سيتم استرداد الرموز وإزالتها نهائيًا (حرقها) من التداول.

وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة خطوة جريئة في استخدام الأصول الرقمية لربط الصناعات التقليدية بالتقنيات الناشئة، وخاصة في قطاعات مثل إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية.

وقد تم إصدار ورقة بيضاء مفصلة توضح نطاق المشروع والامتثال التنظيمي وإمكاناته للتجارة الدولية.

الأرجنتين تقدم إطارًا جديدًا لتنظيم العملات المشفرة

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في 21 مارس/آذار، كشفت الهيئة الوطنية للأوراق المالية في الأرجنتين (CNV) عن إطار تنظيمي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). جاء هذا الإعلان خلال فعالية حضرها عدد كبير من المعنيين من قطاعي التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال.

أكدت اللجنة الوطنية للمقيمين الموافقة على القرار العام رقم 1058، الذي تم تطويره من خلال التشاور العام، والذي يعين رسميًا اللجنة الوطنية للمقيمين كهيئة إشرافية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بموجب القانون رقم 27.739.

وأكد المسؤولون أن الإطار الجديد يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي (FATF).

مع هذه التطورات، تعمل الأرجنتين على ترسيخ مكانتها كقائد إقليمي في دمج تقنية blockchain وتنظيم العملات المشفرة، في حين تظل هندوراس حذرة – مما يؤكد على المسارات المتباينة التي تتخذها بلدان أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالأصول الرقمية.