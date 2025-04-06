هل يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي ترويض عاصفة التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب من خلال مقامرة بخفض أسعار الفائدة؟

تقف الولايات المتحدة عند مفترق طرق حيث ترسل خطة التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب ، والتي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، موجات صدمة عبر الأسواق المالية وتعيد إشعال المخاوف من الركود.

في حين تعاني أسواق الأسهم من خسائر فادحة ، ويشير زعماء العالم إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحديا معقدا.

إن الموقف الحذر الذي اتخذه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند مستوى 4.25% إلى 4.5% – يعكس صراع البنك المركزي مع تهديدين مزدوجين: التباطؤ الاقتصادي المحتمل والتضخم المستمر الذي تفاقم بسبب سياسات ترامب التجارية.

في حين يضغط ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لحماية الاقتصاد خلال ما تسميه إدارته “فترة إزالة السموم”، فإن خبراء الاقتصاد منقسمون حول حكمة مثل هذه الخطوة.

محفز التعريفات الجمركية واضطرابات السوق

Copy link to section

أعلن ترامب عن الرسوم الجمركية تحت عنوان “يوم التحرير” في منشور على موقع Truth Social في الثاني من أبريل/نيسان 2025، حيث قدم خطة وصفت بأنها أكبر بكثير من المتوقع.

وقد أثار هذا التحول في السياسة قلقا واسع النطاق، مع هبوط سوق الأسهم هذا الأسبوع، وهو التطور الذي عزاه جيمس جلاسمان، الخبير الاقتصادي السابق في جي بي مورجان تشيس، إلى المخاوف من الركود.

ومن المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب المستهلكين إلى خفض الإنفاق بسبب ارتفاع الضرائب على السلع، وهو العامل الذي أقر باول يوم الجمعة بأنه له تأثيرات أكبر على التضخم والنمو.

وعلاوة على ذلك، يشعر العمال بقلق متزايد بشأن تسريحهم من العمل، متأثرين بمشهد التخفيضات الجذرية في القوى العاملة الفيدرالية التي يقودها فريق إيلون ماسك في وزارة كفاءة الحكومة.

وتعبر الشركات أيضًا عن حالة من عدم اليقين وتتراجع عن الاستثمارات، مما يؤدي إلى تضخيم القلق الاقتصادي.

ولا يزال رد الفعل العالمي غير واضح، لكن احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية يظل كبيرا، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأميركي.

وقد سلطت تصريحات باول يوم الجمعة في مؤتمر صحفيي الأعمال في أرلينجتون بولاية فرجينيا الضوء على النطاق غير المتوقع للرسوم الجمركية، مشيرا إلى قدرتها على تعطيل الاستقرار الاقتصادي.

وقد أدى هذا الوضع إلى تحويل تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث زعم جلاسمان أن المخاوف من الركود قد تفوقت على التضخم لتصبح الشغل الشاغل للبنك المركزي، وهو المنظور الذي أدى إلى تكثيف التقلبات الحالية في السوق.

الموقف الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: ضبط النفس الحذر

Copy link to section

ويعتبر باول أن سعر الفائدة القياسي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 4.25% إلى 4.5% “مقيداً بشكل معتدل”، وهي استراتيجية متعمدة لمعالجة التضخم، الذي وصفه بأنه مرتفع بعناد.

ويتجاوز هذا المعدل المعدل التاريخي الذي يبلغ نحو 3%، وهو المستوى الذي حدده باول باعتباره نموذجيا للنمو الاقتصادي.

يعكس نهج البنك المركزي جهوده المستمرة لإدارة ضغوط الأسعار، وهو التحدي الذي استمر منذ أن وصل التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ آخر مرة في عام 2021، مع توقعات جديدة تشير إلى أنه قد لا يعود إلى هذا الهدف حتى عام 2027.

وتشير تعليقات باول يوم الجمعة إلى أن هذه الخطوة تسير بوتيرة متعمدة.

لن يكون لدينا اجتماع [لللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة] قبل يومي 6 و7 مايو. نحن نفكر مسبقًا في ذلك ونعمل على حل كل هذه الأمور. مع ذلك، أود أن أقول، كما تعلمون، إنه لا داعي للاستعجال.

يعكس هذا النبرة الحذرة التأخير الطويل في تأثيرات السياسة النقدية، والتي يقدر خبراء الاقتصاد أنها قد تستغرق عدة أشهر قبل أن تؤثر بشكل كامل على الاقتصاد.

ويوفر الاجتماع المقبل، المقرر عقده في منتصف يونيو/حزيران، فرصة أخرى للمراجعة، لكن باول أكد على الحاجة إلى ضمان عدم استمرار أي تضخم مدفوع بالرسوم الجمركية، مما يشير إلى نهج الانتظار والترقب.

مع ذلك، تُشير الأسواق المالية إلى حالة من الإلحاح مختلفة. فقد توقعت أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بدءًا من يونيو، مع تزايد احتمالات إجراء تخفيض في مايو مع تراجع سوق الأسهم هذا الأسبوع. يتناقض هذا التوجه السوقي مع تردد باول، مما يُبرز التباين بين توقعات المستثمرين واستراتيجية الاحتياطي الفيدرالي المُتأنية.

معضلة التعريفات الجمركية: التضخم مقابل الركود

Copy link to section

تُمثل رسوم ترامب الجمركية معضلةً كبيرةً للاحتياطي الفيدرالي. فمن المتوقع أن تُعزز هذه السياسة التضخم فورًا، حيث يُشير الكثيرون إلى أنها قد تدفع الأسعار إلى ما فوق مستواها الحالي، وهو ما تناوله باول يوم الجمعة.

ومن شأن هذا الارتفاع المحتمل أن يعقد جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة وأن هدف 2% لا يزال بعيد المنال.

وبعد أن يواجه المستهلكون ارتفاع الأسعار، فسوف يتباطأ النمو، وقد ينخفض التضخم في وقت لاحق، مما يخلق تحديا دوريا للسياسة النقدية.

ويفرض هذا السيناريو على بنك الاحتياطي الفيدرالي الاختيار بين الاستجابة لارتفاع التضخم أو حماية الاقتصاد من الركود المحتمل.

وأشار كريشنا جوها من شركة إيفركور آي إس آي إلى أن تصريحات باول تؤكد غياب الظروف لـ”خيار البيع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي” – وهو مفهوم مفاده أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتدخل لدعم سوق الأسهم المتراجعة.

وأشار جوها إلى أن باول وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف يسمح له بخفض أسعار الفائدة إذا ارتفعت البطالة بشكل ملموس، لكن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تزال غير واضحة على هذه الجبهة.

وقال جو لافورجنا من شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية الأميركية إنه في الأوقات العادية، ربما يفكر بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ خطوات استباقية لمنع التباطؤ الاقتصادي، لكن استمرار التضخم حاليا يحول دون مثل هذا الإجراء.

يُصوّر البيت الأبيض، من خلال مستشاره الاقتصادي كيفن هاسيت، الوضع بشكل مختلف. ففي مقابلة حديثة مع شبكة فوكس للأعمال، أشار هاسيت إلى أن الاقتصاد يُبلي بلاءً حسنًا، مع انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل وتراجع التضخم، مُتوقعًا تحولًا إلى سياسة “ضبط النفس” خلال الاجتماعات القليلة القادمة.

ويتناقض هذا التفاؤل مع الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية، مما يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي مضطرا إلى التعامل مع تفاعل معقد بين المخاوف المتعلقة بالنمو والأسعار.

ضغوط ترامب والسياق التاريخي

Copy link to section

إن دعوة ترامب لخفض أسعار الفائدة على الفور تعكس انتقاداته السابقة لباول، وهي الديناميكية التي أثارت قلق الاقتصاديين لفترة طويلة بسبب تجاهله لاستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقد قدم فرانشيسكو بيانكي من جامعة جونز هوبكنز، الذي درس تغريدات ترامب منذ ولايته الأولى، وجهة نظر تاريخية.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الماضي، ربما كان سعي ترامب في عام 2018 للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة صحيحًا، حيث تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا عن زيادات أسعار الفائدة في عام 2019 بعد التحرك نحو القاعدة البالغة 3٪.

وأشار بيانكي إلى أن دافع ترامب هو الضغط على شركاء تجاريين مثل منطقة اليورو، لكنه حذر من أن الدعوات الحالية للتيسير قد تعرض مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي للخطر إذا ارتفعت معدلات التضخم، وهو خطر قد يضر حتى بإدارة ترامب.

يُعزز منشور ترامب الأخير على موقع “تروث سوشيال” بتاريخ 2 أبريل/نيسان 2025 موقفه: “سيكون من الأفضل بكثير للاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مع بدء انتقال (تخفيف) التعريفات الجمركية الأمريكية إلى الاقتصاد”. يُبرز هذا الضغط نفاد صبره، وهو أمرٌ يتماشى مع ولايته السابقة، ويضع الاحتياطي الفيدرالي في موقفٍ سياسيٍّ مُشحونٍ وهو يُفكّر في خطواته التالية.

الخيارات المتاحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة، أو الإبقاء عليها، أو رفعها؟

Copy link to section

وتتشكل عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال هذه الضغوط المتنافسة، مع ظهور ثلاثة مسارات محتملة:

تخفيضات أسعار الفائدة: جادل غلاسمان في رسالة بريد إلكتروني بأن مبررات خفض أسعار الفائدة مُقنعة بالنظر إلى التحديات المحتملة، مُشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لخفض سعر الفائدة المرجعي. ويتماشى هذا مع توقعات السوق بأربعة تخفيضات تبدأ في يونيو، مما قد يُخفف من مخاوف الركود. ومع ذلك، فإن استمرار المخاوف بشأن التضخم، كما أشار باول ولافورجنا، يُشكل عائقًا كبيرًا، مما يُنذر بفقدان السيطرة على الأسعار.

الثبات: يُفضّل نهج باول الحالي الحفاظ على نطاق 4.25% إلى 4.5% حتى مايو على الأقل، مما يُتيح وقتًا لتقييم الأثر الكامل للرسوم الجمركية. يعكس هذا الموقف الفترات الطويلة في آثار السياسات، والحاجة إلى تجنب التسرع، كما أشار باول.

رفع أسعار الفائدة: مع أن احتمال رفعها أقل، إلا أنه قد يُنظر فيه إذا ارتفع التضخم بسبب الرسوم الجمركية، وهو سيناريو أكد عليه باول يوم الجمعة. سيعطي هذا الأمر الأولوية لاستقرار الأسعار، لكن مخاوف الركود تشير إلى أن مثل هذه الخطوة قد تُفاقم التحديات الاقتصادية، مما يتعارض مع أهداف الاحتياطي الفيدرالي للتوظيف.

المؤشرات الاقتصادية والتموجات العالمية

Copy link to section

تتزايد المخاوف بشأن البطالة، مدفوعةً بعمليات تسريح العمال المرتبطة بالتخفيضات الفيدرالية وعدم اليقين في قطاع الأعمال. ومن المرجح أن ينخفض إنفاق المستهلكين مع ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية، وهو أمرٌ ديناميكي أشار إليه باول باعتباره خطرًا على النمو. وعلى الصعيد العالمي، يُضيف التهديد بفرض رسوم جمركية انتقامية مزيدًا من التعقيد.

إن بيان باول يوم الجمعة، “نحن نواجه توقعات غير مؤكدة للغاية مع ارتفاع مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم”، يجسد التحدي الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذه البيئة المتقلبة.

مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي على المحك

Copy link to section

إن استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي يشكل قضية بالغة الأهمية، لأن المطالبات العامة لترامب تنطوي على مخاطر تسييس السياسة النقدية.

ويؤكد تحذير بيانكي من مخاطر فقدان السيطرة على التضخم على المخاطر المحدقة، مشيراً إلى أن المصداقية ضرورية لتعزيز ثقة المستهلكين وفعالية البنك المركزي.

وتهدف استراتيجية باول المتمثلة في انتظار بيانات أكثر وضوحا، كما عبر عنها يوم الجمعة، إلى الحفاظ على هذه الاستقلالية، لكن ضغط السوق من أجل التخفيضات يختبر عزيمته.

عملية موازنة دقيقة

Copy link to section

اعتبارًا من 6 أبريل/نيسان 2025، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة موازنة دقيقة.

ويشير موقف باول الحذر إلى الإبقاء على السياسة النقدية حتى اجتماع 6-7 مايو/أيار، مع إعادة تقييم محتملة في منتصف يونيو/حزيران إذا تعززت إشارات الركود.

وتعكس حجة جلاسمان لخفض أسعار الفائدة معنويات السوق والحاجة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالنمو، ولكن استمرار التضخم، كما يشير باول وآخرون، يشكل حجة ضد التسرع.

لقد أدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تحويل السرد الاقتصادي نحو الحفاظ على النمو، ولكن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بعيد المنال.

يجب على البنك المركزي التعامل مع هذه الشكوك بدقة، ومقاومة الضغوط السياسية مع الحفاظ على الاقتصاد. سيمثل اجتماع مايو منعطفًا حاسمًا، إذ تضمن فترات الركود الطويلة في السياسة النقدية أن يكون للخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي تأثيرٌ مستدام.