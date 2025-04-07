تعد العملات المشفرة AERGO وCobak (CBK) وLUCE من بين العملات المشفرة القليلة التي ترتفع مع تراجع غالبية العملات المعدنية مع نزيف سوق العملات المشفرة بعد تعريفات “يوم التحرير” التي فرضها ترامب.

في حين يسيطر عدم اليقين الاقتصادي على الأسواق المالية العالمية، تحدت هذه الأصول الرقمية الثلاثة، من بين أصول أخرى مثل Conscious Token، الدوامة الهبوطية من خلال مكاسب مزدوجة الرقم ملحوظة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

إن هذه المرونة غير المتوقعة تدفعنا إلى إلقاء نظرة أعمق على العوامل التي تحرك أداءهم وسط تباطؤ أوسع نطاقاً في السوق.

تأثير رسوم ترامب الجمركية في “يوم التحرير”

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لقد أدى إعلان ترامب عن تعريفات “يوم التحرير” في الثاني من أبريل/نيسان 2025 إلى إثارة الفوضى في النظم البيئية المالية، حيث تحملت العملات المشفرة العبء الأكبر.

وتهدد هذه التعريفات الجمركية، التي تفرض رسوماً أساسية قدرها 10% على الواردات وتتصاعد إلى 49% بالنسبة لبعض الدول، بتعطيل تدفقات التجارة العالمية.

ونتيجة لذلك، تراجعت ثقة المستثمرين، مما أدى إلى انخفاضات حادة في العملات المشفرة الرئيسية.

هبطت عملة البيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، في حين فقدت الإيثريوم (ETH) 6% من قيمتها، مما يعكس فرط حساسية السوق للصدمات الاقتصادية الكلية والتحولات الجيوسياسية.

تتحدى AERGO وCBK وLUCE التراجع الحالي في سوق العملات المشفرة

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وعلى النقيض التام من هذا الركود الواسع النطاق، نجحت شركات AERGO وCobak (CBK) وLUCE في شق طريقها نحو تحقيق مسار فريد من نوعه.

ارتفعت أسهم AERGO، وهي منصة blockchain مصممة لحلول المؤسسات، بنسبة 28.3% إلى 0.08597 دولارًا ، وتتمتع بقيمة سوقية تبلغ 40.5 مليون دولار.

ارتفعت عملة Cobak (CBK)، وهي رمز مميز مرتبط بمنصة محفظة blockchain التي يقودها المجتمع، بنسبة 32.3٪ إلى 0.6198 دولارًا ، بقيمة سوقية تبلغ 57.2 مليون دولار.

في هذه الأثناء، ارتفعت أسهم LUCE، وهي منافس أقل شهرة، بنسبة 25.9% إلى 0.01997 دولار ، وتبلغ قيمتها السوقية 20 مليون دولار.

وعندما يتم مقارنتها بالسوق الأوسع، فإن تفوقها يصبح أكثر إثارة للإعجاب.

في حين تواجه عمالقة مثل Bitcoin وEthereum عمليات بيع كثيفة، استغلت AERGO وCBK وLUCE جيوبًا مركزة من الحماس.

وتشير قيمتها السوقية المتواضعة نسبيا وحجم تداولاتها إلى أن مجموعة أصغر من المستثمرين المخلصين يمكن أن تقود إلى تحركات كبيرة في الأسعار.

ويسلط هذا التباعد الضوء على كيف يمكن للعملات المشفرة المتخصصة أن تنفصل في بعض الأحيان عن الاتجاهات الكلية، مما يوفر بصيصًا من الفرص وسط الفوضى.

لماذا ترتفع هذه العملات المشفرة بينما تنخفض العملات الأخرى؟

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ويتبين من الفحص الدقيق أن مقترحات القيمة المتميزة التي تقدمها هذه الشركات قد تدعم هذه القوة المدهشة.

يلبي تصميم AERGO احتياجات الشركات التي تسعى إلى الحصول على بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير بتقنية blockchain – وهي عامل جذب جذاب للشركات التي تواجه عدم الاستقرار الاقتصادي.

ويشير عقدها الأخير بشأن الهجرة إلى تطور نشط، مما قد يعزز ثقة المستثمرين.

تزدهر Cobak (CBK) بفضل المشاركة المجتمعية القوية لمنصتها، مع وجود 60 ألف مستخدم نشط يوميًا مما يغذي الطلب على الرمز المميز الذي يفتح فوائد حصرية.

على الرغم من أن صعود LUCE محاط ببعض الغموض، إلا أنه يشير إلى أن الاهتمام المضاربي أو الزخم الخاص بالمشروع قد يكون له دور، على الرغم من افتقارها إلى الروابط مع الانتماءات البارزة مثل تميمة اليوبيل لعام 2025.

بالنظر إلى المستقبل، يظل الطريق أمام هذه العملات المشفرة غير مؤكد ولكنه واعد.

وإذا استمر ركود السوق الناجم عن الرسوم الجمركية، فقد يواجهون تحديات في الحفاظ على مكاسبهم.

ولكن قدرتهم الحالية على الصمود تشير إلى نقاط قوة كامنة ــ سواء كانت الولاء للمجتمع، أو الفائدة العملية، أو الحماس المضاربي ــ والتي قد تحميهم من الرياح المعاكسة.

وسيكون من الحكمة أن يراقب المستثمرون التحديثات القادمة لهذه المشاريع، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية المتطورة الناجمة عن التعريفات الجمركية، لقياس قدرتها على البقاء.