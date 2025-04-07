قال الرئيس التنفيذي لشركة AppLovin Corp (NASDAQ: APP) آدم فوروجي إن عرض شركة التكنولوجيا الإعلانية للاستحواذ على TikTok أقوى بكثير من العروض المنافسة.

في حين أن الآخرين مهتمون في المقام الأول بتطبيق TikTok في الولايات المتحدة فقط، فإن AppLovin تتطلع إلى الاندماج مع العمليات العالمية لمنصة التواصل الاجتماعي، مما يجعلها في الواقع “شراكة” من شأنها أن تفيد الصينيين أيضًا.

وتأتي تصريحات فوروجي بعد وقت قصير من عرض الرئيس ترامب مهلة 75 يومًا أخرى لشركة بايت دانس للتخلص من عملياتها في الولايات المتحدة.

سيظل تطبيق TikTok قيد التشغيل في الولايات المتحدة حتى انتهاء الموعد النهائي الممدد.

في ظل عمليات البيع الناجمة عن الرسوم الجمركية واتهامات البيع على المكشوف ، خسر سهم AppLovin أكثر من 50% منذ منتصف فبراير.

صفقة AppLovin قد تزيد من إنفاق الأموال الإعلانية على TikTok

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كما أشاد الرئيس التنفيذي للشركة آدم فوروجي بالرئيس ترامب باعتباره “صانع صفقات عظيم” في مقابلة مع CNBC ، مضيفًا أن ما تقترحه AppLovin هو في الأساس “نسخة أكبر من جميع الصفقات المتوقعة”.

تمتلك الشركة المدرجة في بورصة ناسداك خوارزمية يمكنها، إذا تم دمجها مع جمهور TikTok، أن تؤدي إلى زيادة استثنائية في دولارات الإعلانات التي يتم إنفاقها على المنصة الاجتماعية.

وتشمل الكيانات الأمريكية الأخرى المهتمة بشراء TikTok US شركة Oracle العملاقة في مجال الحوسبة السحابية، وشركة البيع بالتجزئة العملاقة Amazon، والملياردير فرانك ماكورت، ومجموعة من شركات الأسهم الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة APP تسعى إلى الاستحواذ على TikTok في وقت تكافح فيه بالفعل مزاعم الممارسات المشبوهة من Muddy Waters ومزاعم الاحتيال الإعلاني من Fuzzy Panda Research.

تظل البيانات المالية لشركة AppLovin قوية

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انهارت أسهم AppLovin في الأشهر الأخيرة على الرغم من أن شركة التكنولوجيا الإعلانية أعلنت عن أرباح للربع المالي الرابع والتي تجاوزت بسهولة تقديرات الشارع في فبراير.

حققت شركة APP ربحية قدرها 1.73 دولار للسهم في الربع الأخير المبلغ عنه على إيرادات بلغت 1.37 مليار دولار – وهو ما يفوق بكثير توقعات الخبراء البالغة 1.24 دولار للسهم و1.26 مليار دولار.

والأمر الأكثر أهمية هو أن الشركة المدرجة في بورصة ناسداك توقعت تحقيق إيرادات تتراوح بين 1.36 مليار دولار و1.39 مليار دولار للربع الأول في ذلك الوقت، وهو ما يفوق توقعات المحللين البالغة 1.32 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن أسهم AppLovin لا تدفع أرباحًا في وقت كتابة هذا التقرير.

هل يجب عليك الاستثمار في أسهم AppLovin في أبريل؟

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في حين انخفضت أسهم AppLovin بشكل كبير وسط عدد لا يحصى من الرياح المعاكسة في الأشهر الأخيرة، لا تزال وول ستريت متفائلة بشكل عام بشأن APP.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كررت سيتي توصيتها “بالشراء” لشركة تكنولوجيا الهاتف المحمول.

وتضع الشركة حاليًا هدفًا سعريًا قدره 600 دولار على سهم AppLovin، وهو ما يشير إلى إمكانية ارتفاعه بنسبة تزيد عن 170% من المستويات الحالية.

وفي مذكرة بحثية لها، اتفقت شركة الاستثمار على أن شراء TikTok، حتى لو كان مجرد أصول منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون مفيدًا بشكل كبير للشركة المدرجة في ناسداك على المدى الطويل.

ومع ذلك، حذرت سيتي أيضًا من أن احتمالية التوصل إلى صفقة بين AppLovin وTikTok “أقل بكثير من 1٪”.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات البيع المستمرة جعلت سهم AppLovin يستعيد جميع مكاسبه التي حققها بعد الانتخابات الأمريكية عام 2024.