Image for BlackRock profit

الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك يحذر من انخفاض سوق الأسهم بنسبة 20٪، ويقول إن الولايات المتحدة ربما تكون في حالة ركود بالفعل

Written by
Translated by
Written on Apr 7, 2025
Reading time 1 minutes
  • Fink voiced concerns about stronger-than-expected inflationary forces.
  • Fink also emphasized that the recent market downturn could present long-term buying opportunities.
  • 'This belief that the Fed will cut rates four times this year? I see zero chance of that happening'

حذر لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك يوم الاثنين من أن الأسواق العالمية قد تواجه خسائر أعمق مع تأرجح الاقتصاد الأميركي على حافة الركود.

وقال فينك في حديثه في النادي الاقتصادي في نيويورك إن أسواق الأسهم قد تتراجع بنسبة 20% أخرى بسبب الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة والتي تضع ضغوطا تصاعدية على التضخم وتؤثر بشدة على معنويات المستثمرين.

أعرب فينك، الذي يرأس أكبر مدير أصول في العالم بأكثر من 11 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، عن مخاوفه بشأن قوى التضخم الأقوى من المتوقع.

وأشار إلى أن السوق ربما تكون أقلل من تقدير استمرار التضخم، مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وقال فينك، في إشارة إلى رؤى قادة الأعمال عبر القطاعات: “يعتقد معظم الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثت معهم أننا في حالة ركود بالفعل”.

واستشهد بمحادثة مع أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة طيران، والذي وصف صناعة الطيران بأنها “كأنها طائر الكناري في منجم الفحم” – وحذر من أن “طائر الكناري مريض بالفعل”، مما يشير إلى مشاكل اقتصادية أوسع نطاقا.

ورغم التوقعات القاتمة، أكد فينك أن التراجع الأخير في السوق قد يقدم فرص شراء طويلة الأجل بدلا من المخاطر المالية النظامية.

بلومبرج تي في
بلومبرج تي في
@بلومبرج تي في
· يتبع

قال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك إنه يرى عمليات البيع الأخيرة في الأسهم الأمريكية كفرصة للشراء خلال مقابلة مع إريك شاتزكر في النادي الاقتصادي في نيويورك bloom.bg/3RFidTI

شاهد على تويتر
عرض الردود
10:26 مساءً · 7 أبريل 2025
20
رد
اقرأ 7 ردود

ومع ذلك، حذر من أن سياسات التعريفات الجمركية العدوانية في عهد الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى زيادة التضخم، مما يعقد قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة كما يأمل العديد من المستثمرين.

هل هذا الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام؟ لا أرى أي فرصة لتحقيق ذلك، كما قال فينك.

“أنا أكثر قلقا من أن التضخم قد يظل مرتفعا، مما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع أكثر.”

ووفقا لأداة CME FedWatch، تقوم أسواق العقود الآجلة حاليا بتسعير نقطة مئوية كاملة من خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025.

ومع ذلك، تشير تعليقات فينك إلى أن المتداولين قد يحتاجون إلى تعديل توقعاتهم بشكل كبير مع استمرار الضغوط التضخمية.

وتم بث تصريحات فينك على الهواء مباشرة عبر تلفزيون بلومبرج، مما أثار اهتماما واسع النطاق من جانب المستثمرين والمحللين وصناع السياسات المهتمين بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

Related news

More industry news

هبط مؤشر داو جونز بنحو 900 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% مع تصاعد مخاوف الحرب التجارية؛ وتراجعت أسهم أبل والمطاعم.
April 7, 2025
أسعار العملات المشفرة اليوم: استقرت عملة البيتكوين حول 78 ألف دولار وسط عمليات تصفية كبرى؛ ويتصدر مؤشر SPX6900 قائمة العملات البديلة الرائدة
April 7, 2025
ارتفاع التضخم في فنزويلا إلى 136% مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض قيمة البوليفار
April 7, 2025
الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية انتقامية على الواردات الأميركية ويسعى للتفاوض مع ترامب لتجنب حرب تجارية
April 7, 2025
تحديث عرض شركة نيبون ستيل لشراء شركة يو إس ستيل: ترامب يأمر بمراجعة جديدة
April 7, 2025
الرئيس ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصين ويطالب بسحب الرسوم الانتقامية بحلول 8 أبريل
April 7, 2025
مع انهيار أسهم التكنولوجيا الأمريكية، يرى الخبراء إمكانات هائلة في نظيراتها الصينية
April 7, 2025
تراجعت عائدات السندات العالمية مع هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وسط عمليات بيع في سوق الأسهم
April 7, 2025