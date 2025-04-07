حذر لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك يوم الاثنين من أن الأسواق العالمية قد تواجه خسائر أعمق مع تأرجح الاقتصاد الأميركي على حافة الركود.

وقال فينك في حديثه في النادي الاقتصادي في نيويورك إن أسواق الأسهم قد تتراجع بنسبة 20% أخرى بسبب الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة والتي تضع ضغوطا تصاعدية على التضخم وتؤثر بشدة على معنويات المستثمرين.

أعرب فينك، الذي يرأس أكبر مدير أصول في العالم بأكثر من 11 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، عن مخاوفه بشأن قوى التضخم الأقوى من المتوقع.

وأشار إلى أن السوق ربما تكون أقلل من تقدير استمرار التضخم، مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وقال فينك، في إشارة إلى رؤى قادة الأعمال عبر القطاعات: “يعتقد معظم الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثت معهم أننا في حالة ركود بالفعل”.

واستشهد بمحادثة مع أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة طيران، والذي وصف صناعة الطيران بأنها “كأنها طائر الكناري في منجم الفحم” – وحذر من أن “طائر الكناري مريض بالفعل”، مما يشير إلى مشاكل اقتصادية أوسع نطاقا.

ورغم التوقعات القاتمة، أكد فينك أن التراجع الأخير في السوق قد يقدم فرص شراء طويلة الأجل بدلا من المخاطر المالية النظامية.

ومع ذلك، حذر من أن سياسات التعريفات الجمركية العدوانية في عهد الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى زيادة التضخم، مما يعقد قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة كما يأمل العديد من المستثمرين.

هل هذا الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام؟ لا أرى أي فرصة لتحقيق ذلك، كما قال فينك.

“أنا أكثر قلقا من أن التضخم قد يظل مرتفعا، مما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع أكثر.”

ووفقا لأداة CME FedWatch، تقوم أسواق العقود الآجلة حاليا بتسعير نقطة مئوية كاملة من خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025.

ومع ذلك، تشير تعليقات فينك إلى أن المتداولين قد يحتاجون إلى تعديل توقعاتهم بشكل كبير مع استمرار الضغوط التضخمية.

وتم بث تصريحات فينك على الهواء مباشرة عبر تلفزيون بلومبرج، مما أثار اهتماما واسع النطاق من جانب المستثمرين والمحللين وصناع السياسات المهتمين بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.