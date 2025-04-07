تراجعت عملة البيتكوين بشكل حاد في الوقت الذي شعرت فيه الأسواق العالمية بالتأثيرات الناجمة عن التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة.

وسط مخاوف من انهيارٍ مشابهٍ لانهيار “الاثنين الأسود” عام ١٩٨٧، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو ١٠٪ لتصل إلى ٢.٤٤ تريليون دولار، قبل انتعاشٍ قصير الأمد على خلفية آمال تأجيل الرسوم الجمركية. وقد خففت شائعاتٌ عن محادثاتٍ جارية مع أكثر من ٥٠ شريكًا تجاريًا من حدة التوتر لفترةٍ وجيزة، لكن موجة البيع سرعان ما عادت.

على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على أكثر من 1.25 مليار دولار من المراكز الطويلة، مما أدى إلى موجة تصفية وحشية بقيمة 1.63 مليار دولار.

ووقعت معظم الأضرار خلال فترة الـ12 ساعة، حيث تكبدت شركة لونجس خسائر ضخمة بلغت 559 مليون دولار.

كانت مؤشرات معنويات السوق تومض باللون الأحمر وقت نشر هذا التقرير، مع انزلاق مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة بمقدار 10 نقاط إلى منطقة الخوف الشديد.

انعكس سوق العملات البديلة الأوسع نطاقًا على انخفاض عملة البيتكوين، حيث لم يعد سوى عدد قليل من أفضل 99 رمزًا إلى الربحية بحلول ساعات التداول الآسيوية المتأخرة يوم الاثنين.

هل سينهار سعر البيتكوين؟

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فشل البيتكوين في الحفاظ على الدعم الحاسم عند 80 ألف دولار بعد أن رفض البيت الأبيض الشائعات حول تأخير لمدة 90 يومًا في التعريفات الجمركية الجديدة.

سرعان ما تلاشى الارتفاع القصير الذي أعقب التقارير الأولية، وانزلقت عملة البيتكوين إلى ما دون 78 ألف دولار مع تحول المشاعر إلى هبوط حاد، مما يؤكد أن أسواق العملات المشفرة لا تزال شديدة التفاعل مع إشارات الاقتصاد الكلي العالمي.

قالت شركة كيو سي بي كابيتال، في نشرة لمشتركيها على تيليجرام، إن الأسواق من المرجح أن تظل متوترة مع اندفاع القوى العالمية لتحديد مواقعها في محادثات التجارة الجارية.

وأشارت الشركة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية تدفع المستثمرين إلى تقليل المخاطر، حيث تلقت العملات المشفرة ضربة إلى جانب الأسواق التقليدية.

وأشاروا أيضًا إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، الذي على الرغم من إعرابه عن رغبته في تجنب خسائر السوق، إلا أنه أشار إلى أنه “في بعض الأحيان يتعين عليك تناول الدواء”.

وبحسب QCP، يشير هذا إلى أن الإدارة قد تكون مستعدة لتحمل الألم الاقتصادي قصير الأجل من أجل المضي قدمًا في أجندتها التجارية، مما يزيد من المخاطر على الأسواق العالمية وقد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات المشفرة إذا لم يتم إحراز أي تقدم في الأيام المقبلة.

وعلى الرغم من التقلبات، فقد وجد البيتكوين بعض الموطئ في نطاق 70 ألف دولار، حيث اقترب من أعلى مستوياته التاريخية في مارس/آذار 2024 قبل أن يستقر.

وفقًا لشركة التحليلات على السلسلة Glassnode، فإن الانخفاضات الأخيرة لم تكن عشوائية، وقد كانت تتوافق بشكل أنيق مع مستويات التكلفة الأساسية حيث تغيرت ملكية أجزاء كبيرة من إمدادات BTC سابقًا.

وأشار Glassnode إلى أن حوالي 50 ألف BTC تحركت آخر مرة بالقرب من 74.2 ألف دولار، مما شكل أول مجموعة إمداد رئيسية أقل من 80 ألف دولار.

يحتفظ بهذه المنطقة في الأغلب المستثمرون الذين كانوا يرفعون أساس التكلفة بشكل مطرد حتى 10 مارس وظلوا غير نشطين منذ ذلك الحين، وهو ما يشير إلى أنهم من المحتمل أن يكونوا حاملين طويلي الأجل.

أسفل ذلك، تُظهر بيانات السلسلة دعمًا إضافيًا بين أدنى مستوياتها الأخيرة ومستوى 70,000 دولار أمريكي، مع تركيز حوالي 175,000 بيتكوين في هذه المنطقة. وُجدت أكبر مجموعات أساس التكلفة عند 71,600 دولار أمريكي، حيث تحتوي على حوالي 41,000 بيتكوين، و69,900 دولار أمريكي، حيث تحتوي على حوالي 68,000 بيتكوين.

وفي وقت نشر هذا التقرير، كان سعر البيتكوين يتماسك فوق هذه المستويات، مما يشير إلى أن حاملي الأسهم على المدى الطويل قد يتدخلون لامتصاص ضغوط البيع.

وفقًا لمحلل العملات المشفرة تيد، لكي يحدث ارتفاع مفاجئ، يحتاج البيتكوين إلى استعادة متوسطه المتحرك الأسي الأسبوعي لمدة 50 يومًا (EMA)، وهو المستوى الذي يمثل تاريخيًا الخط الفاصل بين الزخم الصعودي والهبوطي.

المصدر: تيد أون إكس

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين يتداول عند 78,468 دولارًا، أي أعلى بقليل من متوسط 50-EMA.

إذا تم تأكيد هذا الاسترداد، فقد يكون بمثابة إشارة صعودية قصيرة الأجل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار مع عودة الثقة إلى السوق.

ومع ذلك، حذر تيد من أنه إذا فشل البيتكوين في الحفاظ على هذا المستوى، فإن الباب يظل مفتوحًا للهبوط نحو 69 ألف دولار إلى 70 ألف دولار.

العملات البديلة تقع في فخ التداعيات

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خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت القيمة السوقية للعملات البديلة بنسبة 4%، لتبلغ حوالي 1.03 مليار دولار وقت كتابة هذا التقرير.

تزامن هذا التراجع الحاد مع قراءة ضعيفة بلغت 16 على مؤشر موسم العملات البديلة، مما يعني أن 16 فقط من بين أفضل 100 عملة بديلة تفوقت على البيتكوين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تعرضت عملة الإيثريوم (ETH)، أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، لضربة قوية، حيث انخفضت بنسبة 11.36% في يوم واحد.

ولم تسلم العملات الأخرى الثقيلة مثل XRP، وSolana (SOL)، وDogecoin (DOGE)، وCardano (ADA) أيضًا، حيث سجلت خسائر تتراوح بين 7% و10%.

حتى في ظل التراجعات الحادة، صمدت بعض العملات الشاذة. كان مؤشر SPX6900 (SPX) العملة الوحيدة من بين أفضل 99 عملة التي حققت مكاسب بأرقام مزدوجة، متحديةً بذلك انهيار السوق الأوسع. في غضون ذلك، حققت كلٌ من عملة Fartcoin (FARTCOIN) وFour (FORM) مكاسب متواضعة. انظر أدناه:

المصدر: CoinMarketCap

وفي تعليقه على الوضع، قال مينغ وو، الرئيس التنفيذي لشركة Rabbit, X، لـ Invezz إن الانخفاض الحاد ليس مجرد قصة تشفيرية؛ بل هو جزء من عاصفة اقتصادية أوسع نطاقًا.

قال: “مع إعادة فرض ترامب للرسوم الجمركية العالمية، كانت الأسواق متوترة بالفعل. انهارت أسواق الأسهم خلال عدة جلسات تداول، ولأن تداول العملات المشفرة مستمر على مدار الساعة، سرعان ما تأثرت العملات البديلة سلبًا”.

وأضاف أن هذه الرموز تعد من بين الأصول المضاربة الأكثر سيولة، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر في أوقات الذعر.

كما شارك المدير التقني لشركة كومودو، كادان ستادلمان، بأفكاره، قائلاً إن العملات البديلة غير مثبتة بشكل خاص خلال فترات التشديد الكمي، على عكس الارتفاعات التي شهدناها خلال السياسة النقدية الأكثر مرونة.

قال: “ازدهرت العملات البديلة في عصر المال السهل. لكن في بيئة تتجنب المخاطر، مع ارتفاع أسعار الفائدة وقلة السيولة، تواجه صعوبة في إظهار مرونة حقيقية”.