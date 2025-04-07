Did tariffs kill the TikTok deal? Trump blames Beijing

هل أفسدت الرسوم الجمركية صفقة تيك توك؟ دونالد ترامب يُلقي باللوم على بكين

Written by
Translated by
Written on Apr 7, 2025
Reading time 1 minutes
  • Donald Trump claims a TikTok deal with China fell apart due to new tariffs.
  • He suggests tariffs could be used as leverage to finalize the sale.
  • Donald Trump extended the deadline for TikTok's sale, giving ByteDance 75 more days.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصفقة المحتملة مع الصين بشأن بيع تطبيق تيك توك تعثرت بعد كشفه عن سياساته الجديدة المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

أدلى ترامب بهذه التصريحات أثناء حديثه للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الأحد، أثناء عودته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في لعب الجولف في فلوريدا.

وقال ترامب “لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن تيك توك – ليس اتفاقًا ولكنه قريب جدًا – ثم غيرت الصين الاتفاق بسبب الرسوم الجمركية”.

وأشار إلى أن خفض التعريفات الجمركية قد يمهد الطريق سريعا للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف “إذا قدمت خفضا طفيفا في التعريفات الجمركية، فإنهم سيوافقون على تلك الصفقة في غضون 15 دقيقة، وهو ما يظهر لك قوة التعريفات الجمركية”، في إشارة إلى تكتيك تفاوضي محتمل.

دونالد ترامب يُبقي مبيعات تيك توك على قيد الحياة

Copy link to section

وتأتي تعليقات ترامب في أعقاب إعلانه يوم الجمعة أنه يخطط لتمديد الموعد النهائي لبيع تيك توك، مما يمنح شركة بايت دانس، المالك الصيني لتيك توك، مزيدًا من الوقت لإتمام الصفقة.

وعلى موقع Truth Social، صرح ترامب أنه سيوقع على أمر تنفيذي يمنح ByteDance 75 يومًا إضافيًا إما لبيع حصتها في التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” يوم الجمعة: “لا نريد أن يختفي تطبيق تيك توك”.

ونحن نتطلع إلى العمل مع تيك توك والصين لإتمام الصفقة.

لقد استخدم ترامب باستمرار الرسوم الجمركية كأداة للمساومة في تعاملاته مع الصين، بهدف ممارسة الضغط وإجبارها على تقديم تنازلات بشأن بيع تيك توك.

في يوم الخميس، وبعد يوم من فرض تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع البلدان وزيادة معدل التعريفات الجمركية على الصين إلى 54%، صرح ترامب بأنه سوف يفكر في إبرام صفقات مع الدول بشأن التعريفات الجمركية فقط إذا كانت مستعدة لتقديم “شيئًا استثنائيًا للغاية” للولايات المتحدة.

تاريخ من التلميحات: استراتيجية ترامب في فرض الرسوم الجمركية على تيك توك

Copy link to section

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “على سبيل المثال، مع تيك توك كمثال، لدينا الوضع مع تيك توك، حيث من المحتمل أن تقول الصين، ‘سنوافق على صفقة، ولكن هل ستفعلون شيئا بشأن التعريفات الجمركية؟'”

قبل ذلك، في 26 مارس/آذار، أشار ترامب إلى أنه قد يعرض على الصين “تخفيضًا طفيفًا في التعريفات الجمركية” من أجل “إنجاز المهمة”، وهو ما يشير إلى إمكانية تقديم صفقة مقايضة.

ردت الصين على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 34%، بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية يوم الجمعة، مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين.

ردا على زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يوم الأربعاء، أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا أكدت فيه أنها “ستتخذ إجراءات مضادة حازمة لحماية حقوقها ومصالحها”.

مدد ترامب في البداية الموعد النهائي في يناير عند توليه منصبه، مما منح ByteDance حتى 5 أبريل لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة.

توقف التطبيق لفترة وجيزة عن العمل بالنسبة لمستخدميه في الولايات المتحدة في 18 يناير قبل استعادة الخدمة.

أعربت عدة أطراف عن اهتمامها بالاستحواذ على تيك توك، بما في ذلك وزير الخزانة السابق لترامب، ستيف منوشين، والمؤسس المشارك لريديت أليكسيس أوهانيان، والمالك السابق لفريق لوس أنجلوس دودجرز فرانك ماكورت، ويوتيوب MrBeast.

ولم يستجب ممثلو تيك توك والسفارة الصينية في واشنطن العاصمة وترامب لطلبات التعليق من موقع بيزنس إنسايدر.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

Related news

More industry news

ما هو التالي بالنسبة لمؤشرات هانغ سنغ وشنغهاي المركب ومؤشرات الصين A50؟
April 7, 2025
تراجعت الأسواق الآسيوية بعد أن أثارت رسوم ترامب الجمركية مخاوف من ركود عالمي
April 7, 2025
توقعات سعر Bitcoin Pepe: شراء BPEP وسط مشاكل ETH؟
April 6, 2025
في حين تعاني الأسواق العالمية من ضغوط الحرب التجارية، هل يعد PEPEX خيار أفضل للاستقرار والنمو؟
April 6, 2025
من المتوقع أن تشهد مبيعات PepeX زيادة بنسبة 250% في المبيعات المسبقة بينما تنخفض PEPE بنسبة 75% في تحول السوق
April 6, 2025
هل يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي ترويض عاصفة التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب من خلال مقامرة بخفض أسعار الفائدة؟
April 6, 2025
توقعات زوج العملات AUD/USD: ما هو التالي للدولار الأسترالي بعد الانهيار؟
April 6, 2025
توقعات زوج الدولار الأمريكي/الروبية الهندية: انخفاض عوائد السندات الهندية قبيل قرار بنك الاحتياطي الهندي
April 6, 2025