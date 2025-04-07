أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصفقة المحتملة مع الصين بشأن بيع تطبيق تيك توك تعثرت بعد كشفه عن سياساته الجديدة المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

أدلى ترامب بهذه التصريحات أثناء حديثه للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الأحد، أثناء عودته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في لعب الجولف في فلوريدا.

وقال ترامب “لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن تيك توك – ليس اتفاقًا ولكنه قريب جدًا – ثم غيرت الصين الاتفاق بسبب الرسوم الجمركية”.

وأشار إلى أن خفض التعريفات الجمركية قد يمهد الطريق سريعا للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف “إذا قدمت خفضا طفيفا في التعريفات الجمركية، فإنهم سيوافقون على تلك الصفقة في غضون 15 دقيقة، وهو ما يظهر لك قوة التعريفات الجمركية”، في إشارة إلى تكتيك تفاوضي محتمل.

دونالد ترامب يُبقي مبيعات تيك توك على قيد الحياة

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وتأتي تعليقات ترامب في أعقاب إعلانه يوم الجمعة أنه يخطط لتمديد الموعد النهائي لبيع تيك توك، مما يمنح شركة بايت دانس، المالك الصيني لتيك توك، مزيدًا من الوقت لإتمام الصفقة.

وعلى موقع Truth Social، صرح ترامب أنه سيوقع على أمر تنفيذي يمنح ByteDance 75 يومًا إضافيًا إما لبيع حصتها في التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” يوم الجمعة: “لا نريد أن يختفي تطبيق تيك توك”.

ونحن نتطلع إلى العمل مع تيك توك والصين لإتمام الصفقة.

لقد استخدم ترامب باستمرار الرسوم الجمركية كأداة للمساومة في تعاملاته مع الصين، بهدف ممارسة الضغط وإجبارها على تقديم تنازلات بشأن بيع تيك توك.

في يوم الخميس، وبعد يوم من فرض تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع البلدان وزيادة معدل التعريفات الجمركية على الصين إلى 54%، صرح ترامب بأنه سوف يفكر في إبرام صفقات مع الدول بشأن التعريفات الجمركية فقط إذا كانت مستعدة لتقديم “شيئًا استثنائيًا للغاية” للولايات المتحدة.

تاريخ من التلميحات: استراتيجية ترامب في فرض الرسوم الجمركية على تيك توك

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وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “على سبيل المثال، مع تيك توك كمثال، لدينا الوضع مع تيك توك، حيث من المحتمل أن تقول الصين، ‘سنوافق على صفقة، ولكن هل ستفعلون شيئا بشأن التعريفات الجمركية؟'”

قبل ذلك، في 26 مارس/آذار، أشار ترامب إلى أنه قد يعرض على الصين “تخفيضًا طفيفًا في التعريفات الجمركية” من أجل “إنجاز المهمة”، وهو ما يشير إلى إمكانية تقديم صفقة مقايضة.

ردت الصين على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 34%، بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية يوم الجمعة، مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين.

ردا على زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يوم الأربعاء، أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا أكدت فيه أنها “ستتخذ إجراءات مضادة حازمة لحماية حقوقها ومصالحها”.

مدد ترامب في البداية الموعد النهائي في يناير عند توليه منصبه، مما منح ByteDance حتى 5 أبريل لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة.

توقف التطبيق لفترة وجيزة عن العمل بالنسبة لمستخدميه في الولايات المتحدة في 18 يناير قبل استعادة الخدمة.

أعربت عدة أطراف عن اهتمامها بالاستحواذ على تيك توك، بما في ذلك وزير الخزانة السابق لترامب، ستيف منوشين، والمؤسس المشارك لريديت أليكسيس أوهانيان، والمالك السابق لفريق لوس أنجلوس دودجرز فرانك ماكورت، ويوتيوب MrBeast.

ولم يستجب ممثلو تيك توك والسفارة الصينية في واشنطن العاصمة وترامب لطلبات التعليق من موقع بيزنس إنسايدر.