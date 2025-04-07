دائرة الأراضي والأملاك في دبي وVARA تتعاونان لإطلاق رمزية العقارات

تخطط دبي لإطلاق عملية رمزية للعقارات كجزء من جهودها لتحديث قطاع العقارات.

وبحسب إعلان صدر في 7 أبريل، وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية اتفاقية تعاون جديدة لدعم هذه المبادرة.

وتأتي هذه الشراكة ضمن مبادرة “ريس” للابتكار العقاري الأوسع نطاقًا، ومن المتوقع أن تمهد الطريق أمام تكامل أوثق للأصول الافتراضية في معاملات العقارات.

وتهدف الاتفاقية إلى ربط سجل العقارات في دبي برموز العقارات القائمة على تقنية البلوك تشين من خلال إطار حوكمة رسمي.

وسيسمح هذا بالملكية الجزئية، وتعزيز سيولة السوق، والمساعدة في تبسيط العمليات لشركات إدارة العقارات.

وفي الإعلان، أشار المسؤولون إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذا النظام على المستوى الحكومي في أي مكان في العالم.

وتهدف الهيئتان أيضًا إلى تعزيز الهياكل القانونية والتنظيمية حول الأصول الافتراضية في العقارات مع حماية حقوق المستثمرين ومواكبة التطورات المستقبلية في القطاع.

وهناك هدف آخر يتمثل في جعل الاستثمار العقاري في متناول المستثمرين الصغار وفتح السوق أمام مجموعة أوسع من المشاركين.

وكجزء من التعاون، سيتم إطلاق مشاريع تجريبية لاختبار رمزية العقارات في البيئات الحية.

علاوة على ذلك، تحدد الاتفاقية خططًا لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وزيادة الوعي باللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية، ومواءمة الممارسات المحلية مع المعايير الدولية لحماية المستثمرين.

وستعمل دائرة الأراضي والأملاك وجمعية العقارات الأمريكية (VARA) أيضًا بشكل وثيق مع شركات التكنولوجيا المهتمة بتطوير حلول رمزية العقارات في دبي.

وفي تعليقه على هذا التطور، وصف مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي مروان بن غليطة هذه الخطوة بأنها خطوة استراتيجية نحو تمكين القطاع العقاري.

وتتماشى شراكتنا مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي مع أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تعزز ريادة دبي العالمية في أحد أهم القطاعات الحيوية.

وبموجب استراتيجية دبي العقارية 2033، التي تم إطلاقها العام الماضي، ينصب التركيز على جعل قطاع العقارات أكثر شفافية واعتمادًا على التكنولوجيا واستدامته.

وفي الوقت نفسه، تهدف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تم إطلاقها في أوائل عام 2023، إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة خلال السنوات العشر المقبلة.

دفع دبي نحو رمزية العملات الرقمية

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لا يقتصر توجه دبي نحو التوكنات على العقارات فحسب، بل تفتح الجهات التنظيمية المالية أيضًا المجال أمام شركات العملات المشفرة لاستكشاف المنتجات المُرمزة من خلال أول بيئة تنظيمية للتوكنات في البلاد.

ومن المتوقع أن يستمر صندوق الاختبار ، الذي أطلقته هيئة دبي للخدمات المالية، حتى 24 أبريل، مما يوفر بيئة خاضعة للرقابة للشركات لاختبار خدمات الاستثمار الرمزية.

ويهدف البرنامج إلى تمهيد الطريق بوضوح لشركات العملات المشفرة لتجربة عروضها المميزة في بيئة خاضعة للرقابة بموجب برنامج ترخيص اختبار الابتكار قبل الحصول في النهاية على الموافقة الكاملة من سلطة دبي للخدمات المالية.