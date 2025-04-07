قرر وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية انتقامية على بعض الواردات الأميركية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، فإنهم يفضلون إجراء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء التعريفات الجمركية الحالية بدلاً من اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية.

وستواجه الكتلة المكونة من 27 دولة تعريفات جمركية بنسبة 20% على جميع السلع تقريبا وتعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات اعتبارا من الأربعاء.

ويأتي ذلك بسبب سياسة ترامب المتمثلة في فرض الرسوم الجمركية على الدول التي يعتقد أنها تفرض حواجز كبيرة أمام الواردات الأميركية.

واجتمع وزراء التجارة في لوكسمبورج يوم الاثنين لمناقشة رد الاتحاد الأوروبي على قانون خفض التضخم الأميركي والعلاقات مع الصين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

المسار المفضل للمفاوضات

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وأكد العديد من الوزراء أن إطلاق المفاوضات ومنع اندلاع حرب تجارية شاملة يجب أن يكونا الأولوية.

قالت وزيرة التجارة الهولندية رينيت كليفر للصحفيين: “علينا أن نحافظ على هدوئنا وأن نرد بطريقة تخفف من حدة التوتر. تُظهر أسواق الأسهم حاليًا ما سيحدث إذا صعّدنا الأمور فورًا. لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات مضادة إذا لزم الأمر لإقناع الأمريكيين بالجلوس على طاولة المفاوضات”.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على اتفاقية تعريفات جمركية “صفر مقابل صفر” على السلع الصناعية.

ونقل تقرير رويترز عن المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش:

عاجلاً أم آجلاً، سوف نجلس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين.

سيفرض الاتحاد الأوروبي مجموعتين من الرسوم الجمركية الانتقامية المستهدفة على الواردات الأمريكية ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم الأوروبيين. تبدأ المجموعة الأولى من الرسوم في 15 أبريل، والثانية في 15 مايو.

مرونة الاتحاد الأوروبي

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وأضاف سيفكوفيتش أيضًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتصعيد استجابته ، والتي قد تشمل استخدام أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد الأوروبي لاستهداف الخدمات الأمريكية أو تقييد الشركات الأمريكية من الوصول إلى مناقصات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي.

رغم أنها تفضل التفاوض بشأن إزالة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقد عكس مشاعر وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن، حيث قال:

نحن على استعداد لاستخدام كافة التدابير المتاحة لحماية السوق الموحدة.

ومع ذلك، نصحت بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك التي تربطها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، بالمضي قدما بحذر.

ووصف وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس مبادرة الحزام والطريق بأنها “خيار نووي”، وأعرب عن اعتقاده بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة للنظر فيها، على الأقل في الوقت الراهن.

أكد وزير الاقتصاد الألماني المنتهية ولايته روبرت هابيك أن الاتحاد الأوروبي الموحد سوف يجد نفسه في موقف قوة.

وقال هابيك في لوكسمبورج إن ضعف الولايات المتحدة واضح في انهيار أسواق الأسهم واحتمال وقوع المزيد من الأضرار.

وأضاف أن رغبة إيلون موسك، المؤيد لترامب، في إلغاء الرسوم الجمركية بين أوروبا والولايات المتحدة تعكس هذا الضعف.

التدابير المضادة للاتحاد الأوروبي

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ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على تدابير مضادة أولية على ما يصل إلى 28 مليار دولار من الواردات الأميركية ، بما في ذلك منتجات تتراوح من خيط تنظيف الأسنان إلى الماس، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم.

وتستهدف هذه التدابير المضادة أهدافاً محددة بدلاً من فرض رسوم متبادلة أوسع نطاقاً.

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على المشروبات الكحولية من الاتحاد الأوروبي إذا مضى الاتحاد قدماً في فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البوربون الأمريكي.

وقد أثار هذا التهديد قلقا في فرنسا وإيطاليا، وهما من أكبر مصدري النبيذ والمشروبات الروحية إلى الولايات المتحدة.

فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على السيارات وسلع أخرى، وردا على ذلك، سيصدر الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة حزمة أكبر من التدابير المضادة بحلول نهاية أبريل.

في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 334 مليار يورو (366.2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، في حين صدر الاتحاد الأوروبي بضائع بقيمة 532 مليار يورو إلى الولايات المتحدة.

ويمنح هذا الخلل التجاري الاتحاد الأوروبي نفوذا أقل من الولايات المتحدة في حرب التعريفات الجمركية، لأن بروكسل لديها عدد أقل من السلع الأميركية التي يمكن استهدافها.