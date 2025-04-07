قد تُعيق إجراءات التعريفات الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل كبير، إذ قد تُخفضه بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وفقًا ليانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني. وقد أعرب ستورناراس عن مخاوفه في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نُشرت يوم الاثنين.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على مجموعة أولى من التدابير المضادة المستهدفة على ما يصل إلى 28 مليار دولار من الواردات الأميركية – بدءا من خيط تنظيف الأسنان إلى الماس – في الأيام المقبلة، ردا على التوترات التجارية المتصاعدة.

ويواجه الاتحاد الذي يضم 27 دولة رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي أعلنها ترامب بنسبة 20% اعتبارا من الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريبا، مما يخلق بيئة تجارية معقدة وتحديات.

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، حذر ستورناراس من أن الخطر المتزايد لاندلاع حرب تجارية عالمية قد يؤدي إلى إثارة “صدمة طلب سلبية” كبيرة في منطقة اليورو، مما قد يؤثر بشدة على آفاق النمو الاقتصادي في أوروبا.

وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز “إن التأثير السلبي الملحوظ على النمو قد يؤدي إلى نشاط أضعف كثيرا من المتوقع، مما يخفض التضخم إلى ما دون أهدافنا”، مؤكدا على إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي كبير.

وقد قدر البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق أن فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات الأوروبية من شأنه أن يؤدي إلى خفض نمو منطقة اليورو بنحو 0.3 نقطة مئوية في العام الأول.

وإذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة، فإن هذا التأثير قد يزيد إلى نصف نقطة مئوية، مما يسلط الضوء على إمكانية إحداث جرح ذاتي.

وأكد ستورناراس أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى الانكماش بشكل أساسي، وأن بعض الإجراءات الأميركية “أسوأ من المتوقع”، مما يخلق درجة “غير مسبوقة” من “عدم اليقين في السياسة العالمية”، وفقا لتقرير فاينانشال تايمز.

في الثاني من أبريل، أعلن ترامب عن فرض تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول الأخرى. ويبدو أن هذه التعريفات تستهدف نحو 60 دولة، مما يُحدث اضطرابًا كبيرًا في تدفقات التجارة العالمية.

بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الأميركية 334 مليار يورو (365.6 مليار دولار) في عام 2024، في حين بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 532 مليار يورو، مما يسلط الضوء على اختلال التوازن التجاري الكبير بين القوتين الاقتصاديتين.