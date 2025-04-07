الهند تتطلع إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وتؤجل فرض رسوم جمركية انتقامية

على الرغم من الاضطرابات في السوق العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، تظل الهند متفائلة بشأن تحقيق هدف النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 6.3٪ -6.8٪ للسنة المالية 2025/2026 (أبريل – مارس)، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن مسؤول بوزارة المالية.

وتعتمد هذه الثقة على إبقاء أسعار النفط دون مستوى 70 دولاراً للبرميل، وهو ما يوفر حماية ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تهز فيه حرب تجارية أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين الأسواق العالمية، حيث شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في جميع أنحاء آسيا انخفاضات كبيرة يوم الاثنين.

في حين حذر بعض خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى خفض نمو الهند بنحو 20 إلى 40 نقطة أساس في السنة المالية الحالية، وقد تؤدي إلى شل قطاعات رئيسية مثل صناعة الماس (التي ترسل أكثر من ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة)، مما يعرض آلاف الوظائف للخطر، يبدو أن الحكومة الهندية تتبنى نهجا أكثر تحفظا.

وقال مسؤول آخر بوزارة المالية لرويترز إن إعلانات التعريفات الجمركية ليس من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على المعايير المالية الرئيسية للهند للعام 2025/2026، مما يشير إلى الاعتقاد في مرونة الاقتصاد المحلي.

وأضاف المسؤول الثاني أن الهند مستعدة لاتخاذ خطوات أخرى لدعم المصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، في إشارة إلى نهج استباقي للتخفيف من أي عواقب سلبية محتملة.

وأضاف المسؤول “لقد خصصنا بالفعل مخصصات في الميزانية لخطط الإعفاء من الرسوم الجمركية لمساعدة المصدرين ونحن منفتحون على بذل المزيد من الجهود”، مسلطا الضوء على التزام الحكومة بدعم الشركات الهندية.

وطلب المسؤولان عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ولم ترد وزارة المالية الهندية على الفور على طلب أرسلته رويترز عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

الهند تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

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ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الهند لا تخطط للرد على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 26% على الواردات من الدولة الآسيوية، حيث لا تزال المحادثات بشأن اتفاق تجاري بين البلدين جارية.

ويعكس هذا القرار نهجا استراتيجيا يركز على السعي إلى التوصل إلى اتفاق تجاري مفيد للطرفين بدلا من تصعيد التوترات التجارية.