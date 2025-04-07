u.s. steel stock jumps on nippon steel deal

تحديث عرض شركة نيبون ستيل لشراء شركة يو إس ستيل: ترامب يأمر بمراجعة جديدة

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Written on Apr 7, 2025
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  • Nippon Steel and US Steel sued CFIUS, arguing that the decision was biased and denied them a fair review.
  • The review order sparked optimism across financial markets.
  • The companies alleged Biden’s move was politically motivated.

أصدر الرئيس دونالد ترامب توجيهات إلى لجنة رئيسية للأمن القومي في الولايات المتحدة لإعادة تقييم صفقة استحواذ شركة نيبون ستيل المقترحة على شركة يو إس ستيل، وهو ما أعاد الأمل في إمكانية المضي قدما في الصفقة البارزة.

وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسهم شركة يو إس ستيل بنسبة تزيد عن 13%، حيث راهن المستثمرون على احتمال تراجع المعارضة السابقة القائمة على مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وفي مذكرة رسمية صدرت يوم الاثنين، صرح ترامب ،

أوجه لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بإجراء مراجعة لاستحواذ شركة نيبون ستيل على شركة يو إس ستيل لمساعدتي في تحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المسألة.

ورفضت كل من شركة نيبون ستيل وشركة يو إس ستيل التعليق الفوري بعد صدور التوجيه.

وأثار أمر المراجعة تفاؤلا في الأسواق المالية، حيث فسره كثيرون على أنه علامة على أن إدارة ترامب قد توافق على الاندماج بقيمة 14.1 مليار دولار والذي كان الرئيس السابق جو بايدن قد منعه في السابق ، مشيرا إلى مخاطر الأمن القومي.

بعد رفض بايدن في وقت سابق من هذا العام، رفعت شركة نيبون ستيل وشركة يو إس ستيل دعوى قضائية ضد لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، بحجة أن القرار كان متحيزًا وحرمهما من مراجعة عادلة.

وزعمت الشركات أن خطوة بايدن كانت ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى كسب ود نقابة عمال الصلب المتحدة (USW) في ولاية بنسلفانيا – وهي ولاية حاسمة حيث يقع المقر الرئيسي لشركة US Steel – قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي الشهر الماضي، طلبت إدارة ترامب مزيدًا من الوقت لتمديد المواعيد النهائية في الدعوى القضائية، سعياً للسماح بمزيد من المناقشات بين الحكومة والشركتين بشأن الاندماج.

إن قرار ترامب بإعادة فتح عملية المراجعة الآن يوفر شريان حياة محتمل للاتفاق، والذي يمكن أن يكون له آثار كبيرة على مستقبل السياسة الصناعية الأمريكية وسوق الصلب العالمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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