الفلبين تسعى إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الصادرات

وتعطي الفلبين الأولوية لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بعد أن فرضت واشنطن تعريفة جمركية بنسبة 17% على السلع الفلبينية.

وتؤثر التعريفات الجمركية، التي تعد جزءًا منإطار الرسوم الجمركية المتبادلة الجديد الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أبريل، بشكل مباشر على الصادرات الفلبينية بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار في عام 2024.

وتأمل مانيلا أن يكون نظام التعريفات الجمركية الجديد بمثابة فرصة للتفاوض بشأن تحسين الوصول إلى السوق وحماية أكبر علاقاتها التجارية.

وأكدت وزيرة التجارة كريستينا ألديجور روكي خططها للقاء وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لمتابعة اتفاقية التجارة الحرة.

وقال مسؤولون فلبينيون إن الاتفاق سيشمل الصادرات الرئيسية بما في ذلك الإلكترونيات ومنتجات الألبان واللحوم المجمدة وفول الصويا والسيارات.

كما أشارت الحكومة إلى استعدادها لتقديم شروط أفضل للواردات الأميركية بموجب صفقة “مفيدة للطرفين”.

الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل

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تشكل الرسوم الجمركية البالغة 17% على السلع الفلبينية جزءًا من سياسة أمريكية أوسع نطاقًا تطبق تعريفات متبادلة بناءً على معدلات كل دولة.

ووفقا للبيانات الأميركية، تفرض الفلبين رسوما جمركية بمعدل 34% على الواردات الأميركية.

وردًا على ذلك، فرض البيت الأبيض ضريبة بنسبة 17% على المنتجات الفلبينية، اعتبارًا من 9 أبريل.

ويعتبر هذا المعدل ملائما بالمقارنة مع التعريفة الجمركية البالغة 46% المفروضة على فيتنام و32% المفروضة على إندونيسيا.

وتواجه دول أخرى في جنوب شرق آسيا مثل كمبوديا وتايلاند تعريفات جمركية بنسبة 49% و37% على التوالي.

ووصف المسؤولون الفلبينيون معدل الـ17% بأنه أقل خطورة من المتوقع، مشيرين إلى أن بعض المنتجات معفاة.

وتشمل هذه الموارد خامات النحاس، والدوائر المتكاملة، والمستحضرات الصيدلانية، والذهب.

المصدرون يستعدون لارتفاع التكاليف

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ورغم الإعفاءات، لا تزال التعريفات الجمركية الجديدة تشكل تهديدا لمجموعة واسعة من الصادرات الفلبينية.

تشكل الإلكترونيات 53% من جميع الشحنات إلى الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن بعض المكونات مثل الدوائر المتكاملة تظل معفاة من الرسوم الجمركية، فإن البعض الآخر سيواجه تكاليف إضافية.

وشكلت الولايات المتحدة 17% من صادرات الفلبين في عام 2024، وكانت أشباه الموصلات، ومجموعات الأسلاك، وزيت جوز الهند، والآلات، والملابس من بين الفئات الأولى.

الصادرات الزراعية معرضة للخطر بشكل خاص. ستخضع الآن منتجات مثل الأناناس المعلب وزيت جوز الهند والمأكولات البحرية للرسوم الجمركية الكاملة البالغة 17%، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب.

وحذرت مجموعات الصناعة من أن المشترين الأميركيين قد يتجهون إلى موردين بديلين إذا ارتفعت الأسعار، وهو ما يؤثر على سبل العيش الريفية في الوطن.

وأشار وزير المالية رالف ريكتو إلى أن التعريفات الجمركية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى في جنوب شرق آسيا يمكن أن تجذب المستثمرين إلى الفلبين.

وأشار إلى أن العبء الجمركي الأصغر نسبيا الذي تفرضه البلاد يمكن أن يشجع الشركات التي تتطلع إلى الوصول إلى السوق الأمريكية على نقل عملياتها إلى الفلبين.

إعادة تنظيم الاستثمار والتجارة

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يسعى المسؤولون إلى الترويج للفلبين باعتبارها قاعدة تنافسية للتصنيع الأجنبي.

ومع مواجهة دول مثل فيتنام والصين لرسوم جمركية أميركية أعلى، ترى الحكومة فرصة لجذب استثمارات جديدة.

وقد أبدى مصنعو الأجهزة الإلكترونية وقطع غيار السيارات والألواح الشمسية اهتمامهم بالفعل.

تعتقد وزارة التجارة والصناعة أن بيئة التعريفات الجمركية تدعم قضية اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والفلبين.

وتزعم أن إضفاء الطابع الرسمي على شروط التجارة من شأنه أن يمنح المصدرين حماية طويلة الأجل من التغيرات المفاجئة في السياسات، وخاصة بالنسبة للقطاعات الحساسة مثل الزراعة والملابس.

وتشجع الحكومة أيضًا المصدرين على زيادة شحنات المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بينما تستمر المفاوضات.

ومن خلال الاستفادة من أسعارها المنخفضة مقارنة بجيرانها، تأمل الفلبين في الحفاظ على حضورها في السوق الأمريكية وترسيخ مكانتها كمورد مفضل.

وفي حين لم ترد الإدارة الأميركية بعد على مقترح اتفاقية التجارة الحرة، يقول المسؤولون الفلبينيون إنهم ملتزمون بالانخراط في الحوار وتقديم قضية قوية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز العلاقات الثنائية وحماية أداء الصادرات للبلاد في ظل المشهد التجاري العالمي المتغير.