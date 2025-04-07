تراجعت أسهم SEI بعد تعرض شركة Filament Finance، التي تتخذ من Sei مقراً لها، لهجوم بقيمة 572 ألف دولار
- منصة DeFi القائمة على نظام Sei البيئي تحسب الخسائر بعد التصفية الذاتية.
- لقد أدى هذا الحدث إلى تضخيم المشاعر السلبية حول مشاريع التشفير.
- انخفض سعر SEI بنحو 20% في اليوم الماضي، حيث انخفض إلى ما دون أدنى مستوياته في أكتوبر 2023.
شهد سوق العملات المشفرة انخفاضات كبيرة حيث هزت عمليات التصفية مشهد الأصول الرقمية.
في غضون ذلك، قاد مؤشر SEI الانخفاض، حيث خسر 19% في الساعات الـ24 الماضية لاستكشاف مستويات الأسعار التي لم نشهدها منذ أكتوبر 2023.
أدت التطورات السلبية في النظام البيئي بعد اختراق Filament Finance إلى تكثيف انهيار Sei.
خسرت شبكة التداول اللامركزية القائمة على نظام Sei البيئي 572000 دولارًا من أموال المستخدمين بعد عمليات التصفية الذاتية والتلاعب بدفتر الطلبات.
في 6 أبريل 2025، الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت UTC، تعرضت شركة Filament Finance لاختراق مُستهدف تضمن عمليات سحب أموال غير مُصرّح بها من خلال التلاعب بأسعار دفتر أوامرنا. استغل الهجوم المُنسّق عمليات وضع أوامر كبيرة وآليات التصفية الذاتية عبر عدة منصات.
يساهم استغلال يوم 6 أبريل وسط ضعف السوق الواسع النطاق في موقف SEI الهبوطي.
شركة Filament Finance تخسر 572 ألف دولار في هجوم منسقCopy link to section
يشير البيان الرسمي الصادر عن شركة Filament Finance إلى أن الاختراق حدث في 6 أبريل بين الساعة 12:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق و4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق وكان نتيجة للتلاعب الاستراتيجي بسجل الطلبات والتصفية الذاتية.
والجدير بالذكر أن المخترق استخدم نشاطًا منسقًا عبر حسابات مختلفة للاستغلال.
قام المحتالون بوضع أوامر ضخمة وبدءوا عمليات تصفية ذاتية للتلاعب ببيانات الأسعار قبل سحب الأموال من بروتوكول DeFi.
خسرت شركة Filament Finance أكثر من 80% من سيولتها، حيث كان لديها 680 ألف دولار من أموال المستخدمين قبل الاختراق.
وفي الوقت نفسه، قامت المنصة بتعليق التداول والسحب على الفور لتجنب المزيد من الخسائر.
وأكد الفريق تعاونه مع خبراء الطب الشرعي في blockchain وشركاء DeFi ووكالات إنفاذ القانون لتتبع بصمات المخترق.
اكتشفوا أن المهاجم استخدم Symbiosis Bridge لتوجيه الأموال إلى بورصة FixedFloat.
وتخطط شركة Filament Finance أيضًا للتعاون مع لاعبين آخرين في النظام البيئي للضغط على المخترق وزيادة فرص الاسترداد.
وللالتزام بالإفصاحات المسؤولة، تقدم الشبكة للمخترق مكافأة قدرها 10% لإعادة 90% من الأموال المسروقة.
وجاء في البيان الرسمي:
انطلاقًا من روح الإفصاح المسؤول، نعرض علنًا على المهاجم مكافأةً قدرها 10% من الأموال المُستغلة طواعيةً. هذا مشروطٌ بالتعاون الكامل وإعادة الأصول. نحن منفتحون على التفاوض والحوار لحل هذه المسألة دون تصعيد.
توقعات أسعار SEICopy link to section
يتم تداول العملة البديلة عند مستوى 0.1335 دولارًا بعد انزلاق كبير على الرسم البياني لمدة 24 ساعة.
خسر سهم SEI موطئ قدمه الحاسم عند 0.14 دولار ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2023.
تشير الزيادة التي تزيد عن 300% في حجم التداول اليومي إلى زيادة نشاط التداول، ربما من خلال خروج المتداولين أو تعديل صفقاتهم لمنع المزيد من الخسائر.
تشير المؤشرات الفنية والمؤشرات على السلسلة إلى المزيد من الألم لحاملي SEI حيث تتطلع العملة البديلة إلى المزيد من الخسائر.
يسلط هيكل السوق السائد للعملات البديلة الضوء على هيمنة الهبوط، وهو ما قد يعني انخفاضات أو عمليات توحيد ممتدة قبل التحولات المحتملة.
من المتوقع أن يتخطى ثيران سي مستوى الدعم الذي تحول إلى مقاومة عند 0.18 دولار لتحويل التحيز إلى الاتجاه الصعودي.
يتوقع المحلل Crypto Patel ارتفاعًا ثابتًا يمكن أن يأخذ أسعار SEI إلى 2 دولار والاختراقات إلى 5 دولارات.
ويعتقد أن التعاون الاستراتيجي مع اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك مؤسسة ترامب World Liberty Financial ، يمكن أن يدعم إحياء SEI المثير للإعجاب.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.