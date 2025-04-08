يرى المحللون “فرصة شراء محسنة” مع انتعاش شركة Apple لكنها تكافح من أجل الاستقرار

ارتفعت أسهم شركة أبل يوم الثلاثاء، بعد أيام من البيع المتواصل الذي شهد انخفاض القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا بمقدار 638 مليار دولار، حيث بدا المستثمرون مطمئنين إلى تلميحات إلى مفاوضات تجارية محتملة يمكن أن تخفف التوتر.

وارتفع السهم بنسبة 4.5% في التعاملات المبكرة، ومع ذلك، في وقت لاحق من اليوم، تخلى عن معظم المكاسب ولم يرتفع إلا بأكثر من 1.7%.

وجاء الارتفاع في الوقت الذي وجدت فيه الأسواق الأميركية الأوسع نطاقا بعض الراحة، مع تعليق الآمال على المزيد من المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الخطاب العدواني المتزايد من جانب إدارة ترامب.

ومع ذلك، فإن انتعاش شركة أبل لا يزال قائما على خلفية أوسع من التحديات المستمرة.

لا يزال السهم منخفضًا بنحو 14% على مدار الأيام الخمسة الماضية، وقريبًا من 17% خلال الشهر الماضي.

ويجعل تعرض شركة أبل للصين الشركة في مرمى النيران في النزاع التجاري، حيث حذر المحللون من أن نقاط الضعف في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة هي من بين أعلى النقاط في قطاع التكنولوجيا.

كما ردت الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 34% على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية حتى مع سعي دول أخرى إلى التواصل مع الولايات المتحدة من أجل التفاوض.

كما أن تأجيل إطلاق بعض ميزات Siri داخل قسم الاستخبارات في Apple كان له تأثير سلبي على أسهم Apple.

يرى المحللون أن هناك جانبًا إيجابيًا في تقييم شركة أبل المتدهور

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ورغم الاضطرابات، لا تزال بعض الأصوات في وول ستريت متفائلة بشأن شركة أبل.

أكد بنك أوف أميركا للأوراق المالية يوم الثلاثاء توصيته بشراء أسهم شركة أبل، مع الحفاظ على سعر مستهدف عند 250 دولارا.

وقالت الشركة إن التراجع الحاد يمثل “فرصة شراء محسنة بشكل خاص” للمستثمرين، حيث انخفض مضاعف سعر السهم إلى الأرباح إلى حوالي 21 مرة من الأرباح المستقبلية – أقل من عتبة 25 مرة التي يعتبرها البنك مواتية.

ويقول بنك أوف أميركا إن التراجع الحاد في سعر سهم أبل يمثل “فرصة شراء محسنة بشكل خاص للمستثمرين لامتلاك اسم عالي الجودة”.

وأكد بنك أوف أميركا على التدفقات النقدية القوية لشركة أبل، ومرونة الأرباح، والإمكانات الواعدة من دمج الذكاء الاصطناعي في أجهزتها.

وتعتقد الشركة أن هذه العوامل تدعم توازنًا إيجابيًا بين المخاطر والمكافآت للسهم عند مستوياته الحالية.

وأشار بنك أوف أميركا إلى أنه “بينما من المرجح أن تستمر التقلبات في الأمد القريب، فإن نقاط القوة الأساسية لشركة أبل وتقييمها الجذاب توفران حالة مقنعة للمستثمرين على المدى الطويل”.

سهم أبل: مخاطر سلسلة التوريد وضغوط التسعير

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ولكن ليس كل المحللين متفائلين بنفس القدر.

خفض دانييل إيفز من شركة ويدبوش للأوراق المالية، وهو من المستثمرين المخضرمين في أسهم أبل، هدفه السعري من 325 دولارا إلى 250 دولارا، مشيرا إلى ما أسماه “هرمجدون التعريفات الجمركية” للرئيس ترامب.

وأقر بجهود أبل لتنويع التصنيع في دول مثل الهند وفيتنام وتايلاند، لكنه حذر من أن أكثر من 50% من أجهزة ماك وما يصل إلى 80% من أجهزة آيباد لا تزال تأتي من الصين.

وحذر إيفز من أن “الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق ثلاث سنوات و30 مليار دولار لنقل حتى 10% من سلسلة توريد أبل خارج آسيا”، مسلطا الضوء على التحديات اللوجستية والمالية التي تواجه عملاق التكنولوجيا.

أجرى بن ريتزيس من شركة ميليوس للأبحاث مقارنات بين صدمة التعريفات الجمركية وأزمات السوق السابقة مثل الانهيار المالي في عام 2008 وجائحة كوفيد.

وحذر من أن شركات الأجهزة قد تضطر إلى رفع أسعارها في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 20% لتعويض تأثيرات التعريفات الجمركية، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى تنفير العملاء الحساسين للأسعار.

وحذر رايتزيس من أن “أبل قد تشهد انخفاضا هائلا في الهامش يصل إلى عدة مئات من النقاط الأساسية في الولايات المتحدة”، مع الحفاظ على تصنيف الشراء مع سعر مستهدف يبلغ 226 دولارا للسهم.

“من المؤكد تقريبًا أنهم سيرفعون الأسعار إذا تم فرض الرسوم الجمركية.”