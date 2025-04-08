انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بشكل حاد إلى 2.4 تريليون دولار، نزولًا عن ذروتها في ديسمبر 2024 البالغة 3.9 تريليون دولار.

يعكس هذا الانكماش الذي يقترب من 40% على مدى أربعة أشهر تقريبًا قلق المستثمرين المتزايد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

وتأتي عمليات البيع بالتوازي مع انخفاض حاد في أسواق الأسهم العالمية، بسبب إعلان الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن فرض تعريفات جمركية جديدة شاملة.

وأعلن ترامب اليوم “يوم التحرير” للولايات المتحدة، وحدد الرسوم الجمركية التي تستهدف شركاء تجاريين رئيسيين ــ بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان ــ بمعدلات تصل إلى 54%.

ومع اقتراب تنفيذ هذه التدابير، تحول المستثمرون على نطاق واسع إلى اتخاذ مواقف بعيدة عن المخاطرة، حيث انسحبوا من الأسهم والأصول المشفرة تحسبًا لزيادة التقلبات والتداعيات الاقتصادية.

لكن بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرصة شراء في ظل هذا التدفق الهائل، هناك بعض الفرص. إحداها مشروع CartelFi في مراحله الأولى.

لماذا شراء ETH و OP؟

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على الرغم من التصحيح الواسع النطاق في السوق، فإن Ethereum (ETH) وOptimism (OP) يشهدان تراكمًا هادئًا ولكن ملحوظًا من قبل حيتان التشفير – حاملي العملات المشفرة الكبار الذين غالبًا ما ينذر نشاطهم بتحولات كبيرة في السوق.

في الفترة ما بين 4 و6 أبريل، ارتفع عدد محافظ الإيثريوم التي تحتوي على ما بين 1000 و10000 ETH من 5340 إلى 5388.

وتشير هذه الزيادة في 48 محفظة، على الرغم من كونها متواضعة من حيث القيمة المطلقة، إلى تحرك متعمد من جانب المستثمرين الكبار لبناء مراكز خلال فترة الانحدار.

تعرضت عملة ETH لضغوط شديدة، وإذا استمر الاتجاه الهبوطي، فإنها تخاطر بالهبوط إلى ما دون 1400 دولار – وهو المستوى الذي لم يتم اختراقه منذ يناير 2023.

ومع ذلك، إذا استعاد الزخم واستعاد مستوى 1,748 دولار، فإن الرسوم البيانية الفنية تشير إلى ارتفاع محتمل نحو 1,938 دولار وحتى إعادة اختبار عتبة 2,000 دولار.

أظهر التفاؤل اتجاهًا مشابهًا. ففي الفترة من 4 إلى 6 أبريل، ارتفعت المحافظ التي تحتوي على ما بين 10,000 و1,000,000 عملة مشفرة من 4,138 إلى 4,151.

يشير هذا الارتفاع في عدد حاملي الأسهم الكبار إلى الثقة في أساسيات بروتوكول الطبقة 2 على المدى الطويل، حتى مع بقاء المشاعر الأوسع عبر أسواق العملات المشفرة هشة.

يشير تراكم الحيتان وسط التقلبات في كثير من الأحيان إلى أن اللاعبين المؤسسيين أو ذوي الثروات العالية يستعدون للتعافي قبل مشاركة التجزئة.

إذا استمر هذا السلوك، فقد يمثل المراحل المبكرة من عملية الوصول إلى القاع لبعض العملات البديلة، بدءًا من ETH وOP.

لماذا CartelFi هو الخيار الذي يجب البحث عنه؟

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مع تعرض العملات المشفرة الراسخة للضغوط، غالبًا ما يحول المستثمرون تركيزهم إلى المشاريع في مراحلها المبكرة والتي تظهر إمكانات لتحقيق عوائد قوية.

ومن بين هذه المشاريع التي تجذب الانتباه بصمت هو CartelFi.

تعمل CartelFi على وضع نفسها كلاعب مُزعزع للاستقرار عند مفترق طرق ثقافة الميم والتمويل اللامركزي، بهدف حل معضلة طويلة الأمد في مجال العملات المشفرة: التوازن بين الجانب المضاربي لعملات الميم واستقرار بروتوكولات DeFi التي تركز على العائد.

من خلال تقديم مجموعات سيولة متخصصة لرموز الميم، تقوم CartelFi بتحويل الأصول المضاربة الخاملة إلى رأس مال مولد للعائد، مما يسمح للمستثمرين بالحفاظ على التعرض لإمكانات النمو العالية مع تحقيق عوائد مرتبطة عادةً بمنصات DeFi التقليدية.

الميزة الرئيسية للبروتوكول هي آلية الانكماش الخاصة به، والتي تستخدم ما يصل إلى 100٪ من الرسوم المجمعة لإعادة شراء الرموز تلقائيًا وحرقها، مما يطبق ضغطًا تصاعديًا مستدامًا على قيمة الرمز.

مع وجود عدد كبير من عملات الميم غير النشطة في المحافظ، ترى CartelFi إمكانات غير مستغلة.

الفكرة الأساسية واضحة: لا يتعين على عملات الميم أن تكون مجرد عملة ضخمة؛ بل يمكنها أيضًا توليد عائد ثابت.

تبدأ CartelFi عملية البيع المسبق في وقت لاحق اليوم، مما يوفر للمستثمرين الأوائل فرصة للاستفادة من نموذج بيع منظم مكون من 30 مرحلة.