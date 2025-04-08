في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، لا يزال الالتزام الثابت تجاه الدولة التي مزقتها الحرب قائما في شكل علاقات غير رسمية تشكلت على مدى ثلاث سنوات من الصراع مع روسيا.

ويقود هذه الحملة هوارد جي بافيت، وهو رجل أعمال خيري جمهوري وابن المستثمر الأسطوري وارن بافيت، الذي يقوم بزيارته الثامنة عشرة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي الكامل في عام 2022.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تستكشف فيه الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب إمكانية وقف إطلاق النار المؤقت بين روسيا وأوكرانيا، مما يلقي بظلاله على مستقبل الدعم الأميركي لهذه البلاد.

“نحن على المسار الصحيح”: التزام بافيت بمليار دولار لأوكرانيا

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قال بافيت لوكالة أسوشيتد برس: “هذا لا يُغيّر شيئًا مما نفعله. نحن نسير على الطريق الصحيح”، مُؤكّدًا على التزامه الراسخ. وصرّح بأن مؤسسته في طريقها لتجاوز مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا هذا العام.

وأعرب بافيت أيضًا عن شكوكه بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام دائم، قائلاً إن هذا الاحتمال “مستحيل”.

وأضاف أن “بوتين لا يريد ذلك، ولن يحترمه”.

ليس هناك طريقة سهلة لإنهاء الحرب. لذا، سنتمسك بها ما دمنا بحاجة إليها.

شراكة بافيت مع وزير الاقتصاد الأوكراني

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التقت وكالة أسوشيتد برس مع بوفيت على متن قطار برفقة وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو يوم السبت.

جمعهما تركيزهما المشترك على إزالة الألغام لأغراض إنسانية في عام ٢٠٢٣، وحافظا على تواصل وثيق منذ ذلك الحين. وأشاد سفيريدينكو ببوفيت ووصفه بأنه “أحد أعظم أصدقاء أوكرانيا”.

ويقف بافيت إلى جانب العديد من الأميركيين من مختلف ألوان الطيف السياسي الأميركي الذين يدعمون المجهود الحربي في أوكرانيا، سواء من خلال المساعدات المالية أو الخدمة العسكرية التطوعية.

ويعتقد هؤلاء الأفراد أن الولايات المتحدة لم تبذل جهودا كافية لمساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا خلال السنوات القليلة الماضية.

خلال هذه الزيارة، سافر بافيت وسفيريدينكو إلى منطقة سومي الشمالية في البلاد، حيث تدهور الوضع بشكل كبير في أعقاب خسارة القوات الأوكرانية للأراضي في منطقة كورسك الروسية.

زاروا قريتي بوبيفكا وبوبريك، اللتين، كغيرهما من مناطق المنطقة، تقعان ضمن منطقة شديدة الخطورة بسبب الألغام الأرضية. احتلت القوات الروسية أجزاءً من المنطقة عام ٢٠٢٢، وتُعتبر الآن مناطق ملوثة محتملة.

كما زاروا مدرسة محلية تم نقلها إلى الطابق السفلي، حيث يدرس الأطفال الآن أثناء تنبيهات الغارات الجوية الممتدة، ويشهدون على حقائق الحياة في منطقة حرب.

التركيز على الاحتياجات الإنسانية: إزالة الألغام والبنية التحتية

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ساهمت مؤسسة بافيت، التي تركز على معالجة الاحتياجات الإنسانية مثل الزراعة والبنية الأساسية وإزالة الألغام، بحوالي 800 مليون دولار لأوكرانيا منذ بداية الغزو الكامل، بما في ذلك 175 مليون دولار مخصصة لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وتتولى وزارة سفيريدينكو مسؤولية الإشراف على البنية التحتية لإزالة الألغام لأغراض إنسانية في أوكرانيا، مما يجعل الشراكة بين الجانبين حيوية.

وقال سفيريدينكو عن بافيت: “إنه يفهم جيدا أنه إذا كانت الدولة التي يمكنها إطعام 400 مليون شخص لا تستطيع تطهير حقولها وتخسر ما لا يقل عن 12 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي كل عام بسبب الأراضي الملغومة، فهذا يمثل تحديا كبيرا”، مؤكدا على التأثير الطويل الأمد لتلوث الألغام الأرضية.

ندوب الحرب: الألغام الأرضية والخسائر الاقتصادية

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وبحسب وزارة الاقتصاد الأوكرانية، خسر القطاع الزراعي في البلاد 20.5% من أراضيه الزراعية منذ الغزو نتيجة للألغام الأرضية والاحتلال والقتال المستمر.

تبلغ مساحة الأراضي الأوكرانية المذهلة 139 ألف كيلومتر مربع (53670 ميلاً مربعاً) – وهي مساحة تعادل تقريباً مساحة ولاية نيويورك – وهي مساحة محتملة مليئة بالألغام.

ويتكون ثلثا هذه المساحة من الأراضي الزراعية الخصبة التي زرعها أجيال من الأوكرانيين بالقمح.

منذ بداية الحرب، قُتل 335 شخصًا وجُرح 823 آخرون في حوادث مرتبطة بالألغام، مما يسلط الضوء على الخطر المباشر الذي تشكله هذه البقايا القاتلة من الحرب.

ويقدر أن 6.1 مليون شخص يعيشون في مناطق تعتبر معرضة لخطر التلوث بالألغام الأرضية، وهو ما يشكل تذكيرا مستمرا بالتأثير الدائم للصراع.

ورغم العلاقات المتوترة وعدم اليقين المتزايد داخل الولايات المتحدة، أعرب بافيت عن اعتقاده بأن العديد من المشرعين الأميركيين ما زالوا متمسكين بمبادئ الحرية والديمقراطية ولن يتخلوا عن أوكرانيا في كفاحها من أجل سيادتها.

وقال “في نهاية المطاف، أعتقد أن الولايات المتحدة ستفعل الشيء الصحيح، ولكن قد تكون هذه عملية مؤلمة وقد يكون هناك عدد أكبر بكثير من الأوكرانيين الذين يموتون”.

قامت مؤسسة بافيت بتمويل العديد من الوفود الحزبية من الكونجرس الأمريكي إلى أوكرانيا في عام 2023 وتخطط لإحضار مجموعة أخرى في مايو، بهدف تعزيز فهم أعمق للوضع بين المشرعين الأمريكيين.

وأكد بافيت، الذي عملت مؤسسته في مناطق الصراع لأكثر من عقدين من الزمن، على أهمية مشاهدة الظروف بشكل مباشر لفهم حجم الحرب بشكل كامل.

وتذكر رحلته المؤثرة بشكل خاص من خاركيف إلى بوروفا، بالقرب من خط المواجهة، حيث مر عبر قرية تلو الأخرى دمرتها الهجمات الروسية.

وأضاف أن الفظائع التي ارتكبت في بلدات مثل بوتشا وبوروديانكا وإربين، حيث اتُهمت القوات الروسية بتعذيب واغتصاب وإعدام المدنيين، غالباً ما يتم نسيانها خارج أوكرانيا.

لهذا السبب، يُعدّ التواجد أمرًا بالغ الأهمية. سماعه من الأشخاص الذين يعيشونه هو السبيل الوحيد لفهمه حقًّا.