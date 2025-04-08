أدى الصدام بين إيلون ماسك والرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 50٪ على الواردات الصينية إلى وضع صناعة التكنولوجيا في حالة تأهب قصوى.

يقاوم أغنى رجل في العالم الإجراءات الحمائية الشاملة التي تهدد سلاسل التوريد بين الولايات المتحدة والصين، مما يرفع التكاليف على الشركات المصنعة والمستهلكين على حد سواء.

وتواجه شركة تسلا، التي فقدت أكثر من 38% من قيمتها هذا العام، الآن توقعات متدهورة للطلب في الصين، وهي سوق رئيسية.

ومع تصاعد الضغوط، أفادت التقارير أن قادة التكنولوجيا يشكلون جهود ضغط غير رسمية خلف الأبواب المغلقة، في محاولة لإقناع الإدارة بتبني موقف أكثر ليونة.

لكن الانقسامات الداخلية والتحولات في صفوف الموظفين الرئيسيين تزيد من تعقيد الطريق أمامنا.

تراجعت أسهم تسلا بنسبة 38% مع انخفاض الطلب

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انخفضت أسهم تسلا بأكثر من 2.5% يوم الاثنين إلى 233.29 دولارًا، وهو انخفاض كبير يعكس مخاوف المستثمرين المتزايدة.

قام المحللون بخفض السعر المستهدف لشركة تسلا من 550 دولارًا إلى 315 دولارًا، مشيرين إلى انخفاض الطلب وقضايا السمعة المتزايدة في الصين.

إن اعتماد الشركة على الإنتاج والمبيعات الصينية يجعلها عرضة بشكل خاص للموجة الأخيرة من التعريفات الجمركية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على التسعير والربحية.

وتأتي معاناة شركة تسلا في السوق بالتوازي مع النشاط السياسي المتزايد للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك.

وبعد أن كان مؤيدًا بارزًا لتحرير التجارة، استخدم ماسك منصته لانتقاد أحدث إجراءات التعريفة الجمركية التي فرضها ترامب، بينما حاول في الوقت نفسه التأثير على قرارات السياسة.

وقد أدى دوره المزدوج كرجل أعمال ومحاور سياسي إلى وضع شركة تيسلا في قلب نزاع جيوسياسي واقتصادي أوسع بين واشنطن وبكين.

قادة التكنولوجيا يضغطون لتخفيف التعريفات الجمركية

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وتشير التقارير إلى أن العديد من كبار قادة الأعمال يمارسون الضغوط خلف الكواليس من أجل تطبيق سياسات تجارية أكثر اعتدالا.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست ، كانت هناك جهود لتشكيل تحالف غير رسمي يهدف إلى التأثير على عملية صنع القرار لدى ترامب.

ويقال إن المستثمر جو لونسديل وحلفاء آخرين لماسك تواصلوا مع مسؤولي الإدارة، بما في ذلك نائب الرئيس جيه دي فانس.

مع ذلك، تشهد الديناميكيات الداخلية في إدارة ترامب تحولات. فوزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه متعاطف مع وادي السيليكون، أصبح الآن من أشدّ المؤيدين للسياسات الحمائية.

وقد أدى وجوده، إلى جانب مستشاره التجاري بيتر نافارو، إلى خلق عقبات أمام أولئك الذين يسعون إلى تعديل السياسات.

كان نجاح ماسك المحدود في جهود الضغط واضحًا عندما نشر على X ردًا على دفاع الممثل التجاري الأمريكي عن الرسوم الجمركية.

ورغم انتقاداته السابقة، علق ماسك قائلا “نقاط جيدة”، مما يشير إلى إمكانية إعادة معايرة نبرته العامة.

ومع ذلك، فإن التأثيرات الأكبر على شركة تسلا وصناعة التكنولوجيا الأوسع نطاقا تظل دون تغيير.

الرسوم الجمركية تزيد من تكاليف المستهلك على المدى الطويل

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ومن بين الانتقادات الأكثر أهمية للرسوم الجمركية الجديدة تأثيرها الطويل الأمد على المستهلكين الأميركيين.

ووصف كيمبال ماسك، عضو مجلس إدارة شركة تسلا وشقيق إيلون ماسك، الرسوم الجمركية بأنها “ضريبة دائمة” في منشور على موقع X.

وأشار إلى أن السياسة الجديدة أدت إلى تغيير هيكلي في التسعير يؤثر بشكل مباشر على المستخدمين النهائيين في الولايات المتحدة.

جاءت تصريحات كيمبال بعد أسابيع فقط من إشادته بترامب لعرضه سيارة تسلا في حدث بالبيت الأبيض.

ويسلط هذا التحول الضوء على مدى سرعة تآكل حسن النية السياسية تحت الضغط الاقتصادي.

وكان بيتر نافارو، مهندس استراتيجية التعريفات الجمركية، محورًا خاصًا لانتقادات ماسك.

وقد شكك ماسك مؤخرًا في مؤهلات نافارو، مشيرًا إلى حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد في منشور رافض.

وفي حين لم يعلق نافارو علناً، دافع البيت الأبيض عن فريقه، مؤكداً أن ترامب هو صانع القرار النهائي.

ماسك يتراجع وسط انقسام متزايد

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خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدث ماسك مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، حيث روج لمستقبل خالٍ من الرسوم الجمركية وزيادة تنقل العمالة عبر الحدود.

ودعا إلى “وضع خالٍ من التعريفات الجمركية” بين الولايات المتحدة وأوروبا واقترح حرية أكبر في تنقل المهنيين المهرة على مستوى العالم.

وكان ماسك، الذي من المتوقع أن يتنحى عن دوره الاستشاري داخل دائرة ترامب، يعارض باستمرار الحواجز التجارية.

وتتأثر عمليات شركاته – بما في ذلك تيسلا – على المستوى العالمي بشكل مباشر بالرسوم الجمركية، مما يجعله أحد الشخصيات الأكثر صراحة في مجال الشركات في هذا النقاش السياسي.

التوقيت حاسم. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يتسع الصدع بين قادة وادي السيليكون وأجندة ترامب الحمائية.

بالنسبة لشركة تسلا ونظيراتها، قد يكون التأثير المالي فوريًا، ولكن العواقب الاستراتيجية قد تكون أطول أمدًا.