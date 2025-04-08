سعر Hedera يقفز بنسبة 10% بعد شائعات عن دمج الذكاء الاصطناعي مع Nvidia

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع سعر Hedera بشكل حاد بعد التكهنات حول التكامل المحتمل مع نظام الذكاء الاصطناعي المتطور من Nvidia، وهو ما أثار حماس المتداولين ومراقبي السوق على حد سواء.

وكان رد فعل السوق حاسما، حيث ارتفع HBAR بنحو 10.3% في غضون دقائق وسط انتعاش أوسع في مجال العملات المشفرة بعد انخفاض السوق الأخير في أعقاب تعريفات “يوم التحرير” التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

دمج Hedera في إطار عمل Nvidia للذكاء الاصطناعي

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نشأت التكهنات عندما أشارت تعليقات أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Nvidia إلى أنه قد يتم دمج Hedera في إطار عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Nvidia، وهو الكشف الذي أثار نقاشًا وتكهنات واسعة النطاق في مجتمع الأصول الرقمية.

وعلى الرغم من غياب التأكيد الرسمي من Hedera Hashgraph أو Nvidia (NASDAQ: NVDA)، فإن مجرد الإشارة إلى شراكة محتملة كانت كافية لإثارة قدر كبير من التفاؤل بين المتداولين.

كانت ديناميكيات التداول ملحوظة بشكل خاص حيث تشير بيانات المشتقات إلى أن حجم التداول ارتفع إلى 744.53 مليون دولار بينما ارتفعت الفائدة المفتوحة إلى 147.68 مليون دولار، مما يدل على الزخم القوي وراء الرمز المميز.

يبدو أن معنويات المستثمرين إيجابية حيث تم تصفية مراكز قصيرة بقيمة إجمالية تزيد عن 736000 دولار في غضون 12 ساعة فقط، وفقًا لبيانات Coinglass ، مما يزيد من الضغط الصعودي على سعر HBAR.

إن الأداء القوي لعملة HBAR والذي دفع سعرها إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 0.1659 دولار يؤكد إعادة التقييم السريع لمستقبلها المحتمل في كل من قطاعي blockchain والذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار Hedera مدعوم بحقيقة أن التعاون المفترض يضع Hedera Hashgraph كلاعب رئيسي في التقارب بين blockchain والذكاء الاصطناعي (AI)، مما يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بالابتكارات عبر الصناعات التي تجمع بين التكنولوجيا اللامركزية والحوسبة المتقدمة.

وأشار محللو الصناعة إلى أنه إذا تحقق التعاون المزعوم، فقد يشكل سابقة لمزيد من التقارب بين شركات التكنولوجيا العملاقة الراسخة وشبكات blockchain الرائدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التكامل المحتمل مع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من Nvidia يمكن أن يوفر لشركة Hedera قدرات محسنة للتحقق من البيانات في الوقت الفعلي وتطبيقات البنية التحتية اللامركزية التي تعد حاسمة للابتكارات التكنولوجية المستقبلية.

لا يراهن المستثمرون على تحركات الأسعار على المدى القصير فحسب، بل يقومون أيضًا بتقييم التأثيرات طويلة الأجل لمثل هذا التكامل البارز على قابلية توسع الشبكة وكفاءة المعاملات.

ويأتي الاهتمام المتجدد بشركة Hedera في وقت تتطور فيه ظروف السوق بسرعة وتستكشف شركات التكنولوجيا التقليدية بشكل متزايد تطبيقات blockchain لتحسين الشفافية التشغيلية.

تشير اتجاهات السوق إلى أنه مع استمرار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل قطاعات متعددة، فإن شبكات blockchain مثل Hedera قد تجد نفسها في وضع فريد للاستفادة من هذه التطورات.

بينما ينتظر السوق الاتصالات الرسمية بشأن مشاركة Nvidia المحتملة مع Hedera، يظل المشاركون حذرين ولكن متفائلين بشأن ما يمكن أن يكون مرحلة تحويلية للرمز.

إذا تم تأكيد ذلك، فقد يدفع هذا التطور سعر Hedera (HBAR) نحو 0.2 دولار، مما يؤدي إلى تصحيح التراجع المفاجئ إلى 0.1506 دولار بسبب عدم وجود أي اتصال من Hedera أو Nvidia.