لقد تم حرق عالم العملات المشفرة من خلال دورات ضجيج العملات الميمية – الإطلاقات المبهرة، والارتفاعات الهائلة، والانهيارات الحتمية.

وعلى هذه الخلفية، من المقرر أن تدخل عملة USD1، العملة المستقرة التي أطلقتها شركة World Liberty Financial ، وهي مشروع مالي لامركزي يدعمه الرئيس دونالد ترامب وعائلته، سوقًا مزدحمة بشكل متزايد.

وقد دفع هذا الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت العملة المستقرة البارزة قادرة على تقديم بديل أكثر موثوقية لأولئك المتشككين في العملات المشفرة كفئة أصول، فضلاً عن استعادة الثقة في سوق العملات المستقرة، وهي سوق حيوية لنجاح صناعة العملات المشفرة – أو ما إذا كان من المقرر أن تصبح مجرد لعبة محفوفة بالمخاطر.

في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع Invezz ، أشار ستيفن بو، المؤسس المشارك لـ Taraxa، وهي منصة blockchain من الطبقة 1، إلى أن نجاح USD1 في استعادة الثقة يعتمد على العمليات الشفافة، والمراجعة المنتظمة، والالتزام الصارم بالمعايير التنظيمية – وهي مهمة أكبر بكثير من إطلاق عملة ميم نموذجية.

إن نفوذ USD1 على المجتمع الأمريكي يجعله أداة فريدة وقوية في مجال العملات المشفرة، ولكن مع هذه القوة تأتي مسؤولية متزايدة. إن عدم تلبية التوقعات ستكون له عواقب تتجاوز بكثير خيبات الأمل المعتادة في السوق، مما يؤثر على ثقة المستثمرين والرأي العام على نطاق أوسع بكثير، كما يقول.

مقتطفات:

حول إمكانية تعزيز USD1 للثقة في سوق العملات المستقرة

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Invezz: شهد سوق العملات المشفرة تراجعًا ملحوظًا في الثقة بسبب تقلبات عملات الميم. في هذا السياق، كيف ترى قدرة عملة USD1 المستقرة على استعادة تلك الثقة المفقودة؟

ويهدف طرح USD1، وهي عملة مستقرة مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، وودائع الدولار الأمريكي، وما يعادلها من النقد، إلى توفير أصل رقمي مستقر.

ومع ذلك، هذا ليس جديدًا – حيث يتم دعم العديد من العملات المستقرة بهذه الطريقة.

بدلاً من أن تكون ابتكارًا، فهي ضرورة لكسب ثقة المستخدم – خاصة بعد السقوط المذهل للعملات المستقرة الخوارزمية مع فضيحة Luna Terra.

ويمكن أن يوفر هذا الدعم للمستخدمين الثقة في استقرار قيمة العملة، مما قد يؤدي إلى استعادة الثقة بين المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أقل تقلبًا.

ومع ذلك، فإن فعالية USD1 في استعادة الثقة سوف تعتمد على العمليات الشفافة، والمراجعة المنتظمة، والالتزام بالمعايير التنظيمية، وهي عملية أكبر بكثير من إطلاق memecoin.

Invezz: هل تعتقد أن تصور الجمهور للرموز المدعومة من المشاهير قد تضرر بشكل دائم بسبب إخفاقات عملة الميم الأخيرة؟

لقد كان ارتباط العملات المشفرة بالمشاهير بمثابة سلاح ذو حدين.

في حين أن تأييد المشاهير يمكن أن يجلب قدرًا كبيرًا من الاهتمام، إلا أن الإخفاقات الأخيرة لعملات الميم المرتبطة بالشخصيات العامة أدت إلى الشكوك.

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لقد تأثر تصور الجمهور للرموز المدعومة من المشاهير، مما جعل المستثمرين أكثر حذراً.

بالنسبة لقناة USD1، وعلى الرغم من الدعم الذي تحظى به، فإن مشاركة أفراد بارزين يعني أنها يجب أن تعمل بجد لبناء مصداقيتها خارج نطاق ارتباطها بالمشاهير.

المشاهير يجذبون الاهتمام، لكن الخبراء يكتسبون الثقة.

ما هي الميزات التي يجب أن يتمتع بها USD1 لتعزيز المصداقية؟

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Invezz: ما هي الميزات أو التنفيذات المحددة التي ستكون حاسمة لـ USD1 لبناء المصداقية والحصول على اعتماد السوق؟

لكي يحظى USD1 بالتبني في السوق ويثبت مصداقيته، هناك العديد من الميزات الرئيسية الضرورية.

أولا، تعتبر الشفافية أمرا بالغ الأهمية، مع الإفصاح الواضح عن احتياطيات الأموال وإجراء عمليات تدقيق منتظمة من جانب أطراف ثالثة للتحقق من الأصول الداعمة.

ويعد الامتثال التنظيمي أيضًا أمرًا ضروريًا، ويتطلب الالتزام باللوائح المالية والحصول على التراخيص اللازمة للعمل بشكل قانوني.

علاوة على ذلك، يعد الأمان أمرًا بالغ الأهمية، حيث تم وضع تدابير قوية للحماية من الاختراقات وحماية أصول المستخدمين.

ويجب أيضًا ضمان السيولة لتسهيل المعاملات والاسترداد السلس، في حين أن هيكل الحوكمة السليم، بقيادة متخصصين ماليين وتكنولوجيين ذوي خبرة، ضروري لبناء الثقة والمصداقية على المدى الطويل.

دعم الحكومة للدولار الأمريكي الواحد – سلاح ذو حدين

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إنفز: ما هي أكبر المخاطر المحتملة التي يجب على USD1 تجنبها للحفاظ على ثقة الجمهور؟

وللحفاظ على ثقة الجمهور، يتعين على USD1 أن يكون حذراً من العديد من المخاطر المحتملة.

إن الافتقار إلى الشفافية يشكل خطراً كبيراً؛ فالفشل في تقديم معلومات واضحة عن الاحتياطيات والعمليات قد يؤدي إلى تآكل الثقة، خاصة عندما يتساءل المستخدمون عن سبب اختيارهم لعملة USD1 بدلاً من الدولار الأمريكي الرقمي الموثوق به على نطاق واسع.

يُعدّ عدم الامتثال للأنظمة مصدر قلق آخر. فالعمل دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة قد يؤدي إلى تحديات قانونية وفقدان المصداقية.

ونظراً لطبيعة الدولار الأمريكي رقم 1 المدعومة من الحكومة، فإن أي انحراف عن الكمال التنظيمي قد يؤدي إلى تعزيز الشعور بالنفاق وتقويض الثقة في المؤسسات التي تقف وراءه.

بالإضافة إلى ذلك، قد يُؤدي ضعف إدارة المخاطر إلى عدم الاستقرار. فالتدابير غير الكافية لمعالجة مخاطر السوق والتشغيل والتكنولوجيا ستُعيدنا إلى مقارنات مع إخفاقات سابقة مثل إف تي إكس.

وأخيرا، فإن المبالغة في الوعود قد تلحق ضررا كبيرا بالسمعة.

إن القوة التي يتمتع بها USD1 على المجتمع الأمريكي تجعله أداة فريدة وقوية في مجال العملات المشفرة، ولكن مع هذه القوة تأتي مسؤولية متزايدة.

إن الفشل في تلبية التوقعات من شأنه أن يؤدي إلى عواقب تتجاوز خيبات الأمل النموذجية في السوق، مما يؤثر على ثقة المستثمرين والتصور العام على نطاق أوسع بكثير.

هل يمكن أن يصبح USD1 منتجًا رئيسيًا أم سيظل منتجًا متخصصًا؟

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Invezz: برأيك، ما هي العوامل التي ستحدد ما إذا كان USD1 سيصبح عملة مستقرة رئيسية أو منتجًا متخصصًا؟

هناك عدة عوامل ستحدد ما إذا كان USD1 سيصبح عملة مستقرة رئيسية أم سيظل منتجًا متخصصًا.

يلعب الطلب في السوق دورًا حاسمًا، وخاصة مدى الطلب على عملة مستقرة أخرى في سوق مزدحمة بالفعل.

وهناك عامل رئيسي آخر يتمثل في ميزتها التنافسية؛ فنظراً للمعلومات المحدودة المتاحة، من الصعب تحديد الفوائد الفريدة التي تقدمها USD1 بعيداً عن تأثير المؤسسات التي تقف وراءها.

وستؤثر البيئة التنظيمية أيضًا بشكل كبير على نجاحها، حيث تعد القدرة على التنقل والامتثال للأنظمة المتطورة عبر مختلف الولايات القضائية أمرًا ضروريًا.

وعلاوة على ذلك، ستكون الشراكات والتكاملات مع المؤسسات المالية والبورصات ومنصات الدفع أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز قابلية الاستخدام وضمان اعتمادها على نطاق أوسع.

وأخيرًا، تعد ثقة المستخدم واعتماده أمرًا محوريًا، حيث إن بناء قاعدة قوية من المستخدمين من خلال الأداء الموثوق والتجارب الإيجابية سيكون أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح على المدى الطويل.