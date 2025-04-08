قد يخسر سهم جانوفر مكاسبه بنفس السرعة التي ارتفع بها: إليك السبب

شهدت شركة Janover Inc (NASDAQ: JNVR) ارتفاعًا غير مسبوق هذا الأسبوع بعد أن تولى المسؤولون التنفيذيون السابقون في Kraken القيادة وأعلنوا عن خطط للاستثمار في Solana.

وتخطط شركة البرمجيات كخدمة أيضًا لتغيير اسمها ورمزها لتعكس استراتيجيتها المشفرة في عام 2025.

في وقت ما، شوهدت JNVR تتداول عند حوالي 45 دولارًا هذا الأسبوع – أكثر من 10 أضعاف سعرها في 4 أبريل.

ومع ذلك، ينصح المستثمرين بالحذر حيث أن سهم جانوفر قد يفقد مكاسبه الهائلة بنفس السرعة التي جمعها بها.

ارتفاع أسهم جانوفر يشبه ظاهرة أسهم الميم

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كان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسهم جانوفر هذا الأسبوع هو المضاربة وليس ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

إن مثل هذه الفقاعات المضاربية لها تاريخ من الانفجار بنفس السرعة التي تتشكل بها، مما يجعل المتأخرين في الانفجار يتحملون وطأة الخسائر.

يمكن تشبيه ارتفاع أسهم JNVR بظاهرة أسهم الميم، حيث لم يكن مرتبطًا بشكل خاص بالبيانات المالية للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، في حين حققت استراتيجية تشفير مماثلة نجاحًا هائلاً لشركة MicroStrategy في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تضمن بالضرورة أن يتفاعل المستثمرون بنفس الطريقة مع خطط Janover للاستثمار في Solana.

انخفض سهم جانوفر بالفعل بنحو 20% مقارنة بذروته، مما يشير إلى أن الارتفاع الأخير ربما كان حالة كلاسيكية من “الضخ والتفريغ” بعد كل شيء.

أسهم JNVR مبالغ في قيمتها بشكل كبير

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ينبغي على المستثمرين أن يظلوا حذرين بشأن أسهم جانوفر أيضًا لأنها تتداول بسعر أعلى من السعر المدفوع عند الكتابة.

تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات لشركة JNVR حاليًا أكثر من 65، مما يشير إلى مبالغة في التقييم، نظرًا لأن الشركة لم تحقق أرباحًا بعد. في الربع الرابع، خسرت شركة SaaS ما يقرب من نصف مليون دولار .

وقد تؤدي هذه الثغرات المالية إلى ردع المستثمرين المؤسسيين عن الاستثمار في أسهم جانوفر.

علاوة على ذلك، فإن استراتيجية سولانا التي أعلنتها الشركة المدرجة في بورصة ناسداك مؤخرًا تنطوي على مخاطر التنفيذ أيضًا. وقد يتساءل المستثمرون عما إذا كان الفريق الجديد قادرًا على اجتياز هذه المرحلة غير المطروقة بنجاح.

وول ستريت لا يغطي شركة Janover Inc.

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ويجب على المستثمرين أيضًا ملاحظة أن أسهم جانوفر لا تحظى بتغطية خاصة من قبل محللي وول ستريت، مما يشير إلى أنها ليست على رادار المستثمرين المؤسسيين بعد.

إن الافتقار إلى رأس المال المؤسسي غالبا ما يؤدي إلى تقلبات عالية وانخفاض السيولة – وكلاهما علامات على استثمار عالي المخاطر، وخاصة الآن مع تصاعد الحرب التجارية الناشئة التي تثير مخاوف من ركود محتمل في المستقبل.

والأمر الأكثر أهمية هو أن لدى JNVR حاليًا أقل من 3 ملايين دولار نقدًا، وهو ما يشير إلى أن الشركة قد تضطر قريبًا إلى جمع رأس مال جديد وتخفيف حصة مساهميها بشكل أكبر في هذه العملية.

وتشير الرياح المعاكسة المذكورة أعلاه، إلى جانب البيئة الاقتصادية الكلية الصعبة بشكل متزايد في الوقت الحاضر، إلى أن المستثمرين قد يكونون في وضع أفضل إذا استثمروا أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس في أسماء برمجيات أخرى أكثر موثوقية.

تجدر الإشارة إلى أن أسهم Janover لا تدفع حاليًا أرباحًا لتبدو أكثر جاذبية لأولئك المهتمين بإنشاء مصدر جديد للدخل السلبي أيضًا.