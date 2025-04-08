أعلنت شركة Ripple عن استحواذها على Hidden Road مقابل 1.25 مليار دولار، في خطوة تمثل واحدة من أكبر عمليات الدمج والاستحواذ في عالم العملات المشفرة.

أعلنت شركة ريبل يوم الثلاثاء أنها وافقت على الاستحواذ على شركة Hidden Road مقابل 1.25 مليار دولار، وهو ما يمثل أكبر عملية استحواذ لشركة العملات المشفرة حتى الآن وواحدة من أكبر الصفقات في قطاع الأصول الرقمية.

تأسست شركة Hidden Road في عام 2018، وتقدم خدمات المقاصة والتمويل والوساطة الرئيسية عبر فئات الأصول المتعددة، بما في ذلك النقد الأجنبي والأصول الرقمية والمشتقات والمقايضات والدخل الثابت.

وتقوم الشركة حاليا بتسوية ما يزيد على 3 تريليون دولار سنويا لأكثر من 300 عميل مؤسسي، بما في ذلك صناديق التحوط.

وتتجاوز هذه الصفقة استحواذ Stripe على Bridge مقابل 1.1 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، وتشير إلى تركيز Ripple المتزايد على البنية التحتية لدعم التبني المؤسسي للعملات المشفرة.

تفاصيل صفقة طريق ريبل-هيدن

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يعزز هذا الاستحواذ مكانة Ripple USD (RLUSD) كعملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي على مستوى المؤسسات ذات فائدة حقيقية، حيث تخطط Hidden Road لاستخدامها كضمان عبر خدمات الوساطة الرئيسية الخاصة بها.

تضع هذه الخطوة RLUSD كأول عملة مستقرة تدعم الهامش المتبادل الفعال بين الأصول الرقمية والأسواق المالية التقليدية.

وكجزء من الشراكة، ستنقل Hidden Road عمليات ما بعد التداول إلى XRP Ledger (XRPL)، بهدف تبسيط سير العمل وخفض التكاليف، مما يسلط الضوء على إمكانات XRPL باعتبارها blockchain المفضلة لمؤسسات DeFi.

وتتوقع شركة Ripple أيضًا الاستفادة من هذا التكامل لتحسين كفاءة التكلفة والسيولة في منصة المدفوعات عبر الحدود الخاصة بها، Ripple Payments، مع تقديم حلول الحراسة على مستوى المؤسسات لعملاء Hidden Road.

وقال مارك آش، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة هيدن رود: “بفضل الموارد الجديدة والتراخيص ورأس المال المحفوف بالمخاطر، ستؤدي هذه الصفقة إلى تحقيق نمو كبير في أعمال هيدن رود، مما يسمح لنا بزيادة القدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملائنا، والتوسع في منتجات جديدة، وخدمة المزيد من الأسواق وفئات الأصول”.

ويخضع الاستحواذ للموافقات التنظيمية، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بحلول الربع الثالث من عام 2025.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من حصول شركة ريبل على نصر قانوني مهم عندما أسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية طويلة الأمد اتهمت الشركة بإجراء عرض أوراق مالية غير مسجلة.

وقد أدى هذا القرار إلى إزالة عبء كبير على الشركة وقد يمهد الطريق لتوسع أكثر عدوانية.

تحسين المناخ التنظيمي للعملات المشفرة

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كما تلقى قطاع العملات المشفرة الأوسع دعمًا من إعادة انتخاب دونالد ترامب، الذي أعرب عن دعمه للأصول الرقمية وتعهد بسياسات تنظيمية أكثر ملاءمة.

قال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل: “نحن عند نقطة تحول للمرحلة التالية من تبني الأصول الرقمية – السوق الأمريكية مفتوحة فعليًا لأول مرة بسبب انتهاء العبء التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات السابقة، والسوق ينضج لتلبية احتياجات التمويل التقليدي”.

“مع هذه الرياح المواتية، نواصل البحث عن الفرص لتحويل الفضاء بشكل كبير، والاستفادة من موقعنا ونقاط القوة في XRP لتسريع أعمالنا وتعزيز حلولنا وتقنياتنا الحالية.”