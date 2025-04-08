سجلت الأسهم الآسيوية انتعاشا يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت من أدنى مستوياتها في 18 شهرا، حيث التقطت الأسواق أنفاسها بعد فترة من البيع المكثف.

ساهم التفاؤل المحيط بمفاوضات التجارة المحتملة مع الولايات المتحدة في رفع المعنويات، مع ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأميركية أيضًا.

واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية صعودها من أدنى مستوياتها في ستة أشهر، في حين استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين ونصف، وتعافت أسعار النفط الخام من أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات، مع تحول المتداولين بحذر نحو الأصول الأكثر خطورة من الملاذات الآمنة التقليدية.

قاد مؤشر نيكي الياباني الارتفاع الإقليمي، مرتفعا بنسبة 5.6%، متجاوزا بشكل كبير الأسواق الأخرى.

ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تم فيه تكليف وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون جرير بقيادة المفاوضات التجارية مع طوكيو، مما عزز الآمال في تحقيق اختراق محتمل.

وبدأ قادة الأعمال الأميركيون أيضا في التحدث عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالاقتصاد والأسواق المالية نتيجة للحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب.

على سبيل المثال، حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، يوم الاثنين من مخاطر التضخم وتباطؤ الاقتصاد الأميركي.

ترامب يتمسك بموقفه: يتعهد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين

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ورغم هذه المخاوف، عزز ترامب موقفه المتشدد تجاه الصين، متعهدا بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% إذا لم تسحب بكين تعريفاتها الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة.

وردت بكين يوم الثلاثاء، مؤكدة أنها لن تقبل أبدا “طبيعة الابتزاز” المتمثلة في تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، مما مهد الطريق لاستمرار التوترات التجارية.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.7% في التعاملات المبكرة، في حين أضافت الأسهم القيادية في البر الرئيسي الصيني 0.6%، وهو ما يعكس درجة من المرونة في مواجهة النزاع التجاري المستمر.

ومع ذلك، تراجع اليوان الصيني إلى 7.36 مقابل الدولار في السوق الخارجية، مسجلا أدنى مستوى له في شهرين.

“الأمر المهم هو أن شعاعًا صغيرًا من أشعة الشمس بدأ يبرز، مما يمنح الأمل في أن الولايات المتحدة منفتحة حقًا على مفاوضات التجارة، … والأهم من ذلك هو اليابان مع وزير الخزانة بيسنت”، وفقًا لتقرير بيزنس إنسايدر الذي نقل عن تاباس ستريكلاند، رئيس اقتصاديات السوق في بنك أستراليا الوطني.

لكن ستريك لاند حذر من أن التقلبات لا تزال مرتفعة للغاية، مع “الحدث النادر” المتمثل في ارتفاع مؤشر VIX إلى مستوى 60 خلال الليل، مما يسلط الضوء على هشاشة معنويات السوق.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3%، كما حقق مؤشر الأسهم القياسي في أستراليا مكاسب بنسبة 1%، مما ساهم بشكل أكبر في الانتعاش الإقليمي.

ومع ذلك، انخفض مؤشر الأسهم القياسي في تايوان بنسبة 3%، بعد أن سجل أسوأ يوم له على الإطلاق يوم الاثنين، عندما انخفض بنسبة 10%.

وتواجه الشركة الرئيسية لإنتاج أشباه الموصلات رسوما جمركية قدرها 32% من واشنطن، مما يثير المخاوف بشأن آفاقها المستقبلية.

الأسواق الأوروبية والأمريكية تتطلع إلى تحقيق مكاسب: العقود الآجلة تشير إلى ارتفاع

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ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي بنسبة 2.2%، مما يشير إلى افتتاح إيجابي للأسواق الأوروبية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي بنسبة 0.9%، بعد أن أنهى المؤشر النقدي جلسة متقلبة بخسارة 0.2% يوم الاثنين، مما يسلط الضوء على التقلبات التي تجتاح وول ستريت.

يعكس سلوك السوق المتذبذب القوى المتضاربة المؤثرة، مع تذبذب مشاعر المستثمرين بين التفاؤل بشأن قرارات التجارة المحتملة والقلق بشأن سياسات ترامب غير المتوقعة.

تأرجحت أسهم وول ستريت بين الخسائر الكبيرة والمكاسب طوال الجلسة، حيث تأثر المستثمرون بعناوين التعريفات الجمركية.

أدى تقرير إعلامي يزعم أن ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على جميع الدول باستثناء الصين إلى تحول الأسهم الأميركية إلى إيجابية لفترة وجيزة في وقت مبكر من الجلسة، لكن البيت الأبيض رفض التقرير سريعا باعتباره “أخبارا كاذبة”، مما أعاد السوق إلى المنطقة السلبية.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة بيبرستون: “هناك علامات تشير إلى أنه إذا استمع السوق إلى ما يريد سماعه فإن الأصول الخطرة قد تنفجر إلى مستويات أعلى”.

ومع ذلك، حذر ويستون من التفاؤل المفرط، قائلاً إن “ما حدث كان أكثر ملاءمة لارتفاع سوق هبوطي وهو ما ينبغي للمتداولين أن يتطلعوا إلى التلاشي، بدلاً من الاعتقاد بأننا وصلنا إلى نقطة تحول رئيسية لاتجاه صعودي مستدام”.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.216% يوم الثلاثاء، بعد أن قفز بنحو 17 نقطة أساس يوم الاثنين مع ارتداده من أدنى مستوياته في ستة أشهر، مما يعكس الابتعاد عن الأصول الآمنة.

وساعدت هذه الحركة الصعودية في العائدات أيضًا على رفع عائدات السندات الحكومية اليابانية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 12.5 نقطة أساس إلى 1.235%.

انخفض الدولار الأميركي قليلا مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لكن ذلك جاء بعد ارتفاعه 1.2% على مدى يومين من أدنى مستوى في ستة أشهر.

انخفض الدولار بنسبة 0.06% ليصل إلى 147.70 ين. وقفز اليورو بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.0944 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.2762 دولار.

الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق: يعرض خطة تعريفة جمركية “صفر مقابل صفر”

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قالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إنها عرضت صفقة تعريفات جمركية “صفر مقابل صفر” لتجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حيث وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على إعطاء الأولوية للمفاوضات بينما يردون في الوقت نفسه بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على بعض الواردات الأمريكية، مما يشير إلى استعدادهم للدفاع عن مصالحهم.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.2% إلى 0.6001 دولار.

استقرت أسعار الذهب عند حوالي 2985 دولارا للأوقية، لكنها ظلت بعيدة عن ذروتها القياسية التي بلغتها يوم الخميس الماضي عند 3167.57 دولارا، والتي وصلت إليها مباشرة بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية في “يوم التحرير”.

ارتفعت أسعار النفط الخام بقوة بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 بالمئة إلى 65.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 بالمئة إلى 61.61 دولار.