شهدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفا كبيرا يوم الاثنين حيث أكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 104٪ على واردات صينية مختارة، مما أدى إلى تصعيد المواجهة المتقلبة بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب مراسل فوكس بيزنس إدوارد لورانس، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن إجراءات التعريفات الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ عند الظهر بالتوقيت الشرقي يوم 9 أبريل، بعد أن رفضت الصين التراجع عن تعريفاتها الجمركية الانتقامية ضد السلع الأمريكية.

وأضاف جان بيير، في تأكيد قوي على موقف واشنطن المتشدد، أن “الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 104% سيتم تحصيلها اعتبارا من الغد 9 أبريل”.

ويأتي هذا التصعيد الدرامي في أعقاب تحذير الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي من أنه سيتم فرض تدابير عقابية إذا لم تقم بكين بإزالة الرسوم الجمركية الانتقامية البالغة 34٪.

ومع تمسك الصين بموقفها، ردت الولايات المتحدة بزيادة حادة في الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تأجيج الصراع التجاري وإرسال موجات صدمة جديدة عبر الأسواق المالية المتوترة بالفعل.

ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من إشارة الرئيس ترامب إلى أنه ينتظر ردا من الصين قبل اتخاذ خطوات جذرية.

وفي حين ترك ترامب الباب مفتوحا للمفاوضات، أوضح مسؤولون في الإدارة أن الصين لن تكون لها الأولوية في أي محادثات تجارية قادمة، وهو ما يؤكد التحول الاستراتيجي في السياسة الأميركية.

في أعقاب الإعلان الأولي لترامب عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل/نيسان، شهدت الأسواق العالمية انتعاشًا متواضعًا بعد عمليات بيع حادة أدت إلى محو تريليونات الدولارات من قيمتها في الأسبوع السابق.

تمكنت الأسهم الأميركية من استعادة بعض مكاسبها ، لكن المحللين يحذرون من أن تصاعد الأعمال العدائية التجارية قد يؤدي إلى تجدد التقلبات، والإضرار بمعنويات المستثمرين، وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

يُصعّد إجراء التعريفة الجمركية الجديد بنسبة 104% الحواجز القائمة بشكل كبير. في السابق، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية تقريبًا، ومن المقرر فرض رسوم جمركية إضافية – قد تصل إلى 50% – على العديد من الشركاء التجاريين بدءًا من 9 أبريل.

وقد أثار هذا النهج الصارم مخاوف بين مجموعات الأعمال والاقتصاديين بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين والشركات التي تعتمد على السلع الصينية.

رفضت بكين الاستسلام

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ووصف المسؤولون الصينيون تصرفات واشنطن الأخيرة بأنها “ابتزاز” وتعهدوا “بالقتال حتى النهاية” لحماية مصالحهم.

وأكدت الحكومة الصينية استعدادها للرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر، مما أثار المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة ذات عواقب عالمية.

ورغم خطابه الحاد، ألمح ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “الصين أيضًا ترغب بشدة في إبرام صفقة، لكنها لا تعرف كيف تبدأها. نحن ننتظرها”، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية لا تزال طريقًا محتملًا للمضي قدمًا، وإن كان بعيدًا في الوقت الحالي.

مع تصاعد التوترات، تتجه كل الأنظار الآن إلى الخطوة التالية التي قد تتخذها بكين.

إن تداعيات هذا التصعيد الأخير قد يكون لها تأثيرات دائمة ليس فقط على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بل وأيضاً على الاقتصاد العالمي الأوسع.