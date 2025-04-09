انخفض سهم Apple (AAPL) بنسبة 2٪ على الرغم من رفع التصنيفات: إليك السبب

واصلت أسهم أبل انخفاضها يوم الأربعاء بعد أن ردت الصين على زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية برفع رسومها على السلع الأمريكية إلى 84٪، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية وتفاقم مخاوف المستثمرين بشأن تعرض عملاق التكنولوجيا للصين.

انخفض سهم AAPL بنسبة 2.04% في تداولات ما قبل السوق، مما أدى إلى توسيع خسائره إلى أكثر من 23% خلال الجلسات الأربع الماضية.

لقد دفع هذا التراجع الحاد شركة أبل إلى مرتبة أدنى من مايكروسوفت من حيث القيمة السوقية، مما أنهى حكمها باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة.

بلغت القيمة السوقية للشركة يوم الثلاثاء حوالي 2.59 تريليون دولار أمريكي. وتُقدر قيمة مايكروسوفت حاليًا بحوالي 2.64 تريليون دولار أمريكي.

لماذا يتراجع سهم AAPL؟

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أعلنت الصين رسميا يوم الأربعاء عن زيادة الرسوم الجمركية ردا على تحرك الرئيس ترامب لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية إلى 104٪.

وفي بيان حكومي، وصفت بكين التصعيد الأمريكي بأنه “خطأ فوق خطأ” واتهمت واشنطن بإلحاق الضرر بالنظام التجاري المتعدد الأطراف.

ستدخل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الصين على السلع الأميركية حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي يوم 10 أبريل.

وحذر المحللون من أن شركة أبل، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على التصنيع الصيني، وخاصة في إنتاج هواتف آيفون، قد تواجه ضغوطا كبيرة على الأرباح في ظل نظام التجارة الجديد.

وتوقع نيدهام مؤخرا أن أرباح شركة أبل في السنة المالية 2025 قد تنخفض بنسبة 28% على الأقل في حال اندلاع حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين ما لم تحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية.

جيفريز تخفض هدف السعر على الرغم من الترقية

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رفعت شركة جيفريز يوم الأربعاء تصنيفها لسهم أبل من أداء ضعيف إلى احتفاظ، لكنها خفضت السعر المستهدف من 202.33 دولار إلى 167.88 دولار، وهو ما يعكس تدهور البيئة الكلية وضعف أبل في مواجهة المواجهة بشأن التعريفات الجمركية.

يتداول السهم حاليًا بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 164.07 دولارًا.

وتتوقع الشركة أن تحصل أبل في نهاية المطاف على إعفاء بسبب خطتها المعلنة لاستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهو ما قد يتضمن نقل بعض إنتاج آيفون إلى داخل الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أشارت شركة جيفريز إلى مخاطر اقتصادية أوسع نطاقا، بما في ذلك الركود العالمي المحتمل الذي قد يؤثر على الطلب على هواتف آيفون.

كما خفضت شركة جيفريز توقعاتها لشحنات آيفون للسنوات المالية 2025 حتى 2027 بنسبة تتراوح بين 3.6% و7.7%، وهو ما يترجم إلى مراجعات للإيرادات تتراوح بين 2% و4.1% خلال نفس الفترة.

محاولة شركة أبل لتوسيع التعريفات الجمركية

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وذكرت التقارير أن شركة أبل شحنت خمس رحلات كاملة من هواتف آيفون ومنتجات أخرى من الهند والصين إلى الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار.

وتأتي هذه الخطوة قبيل فرض الإدارة الأميركية رسوما جمركية بنسبة 10% على الإلكترونيات، والتي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من أبريل/نيسان.

يعتبر شهر مارس عادةً فترة هادئة بالنسبة لشحنات المنتجات، مما يجعل التوقيت ملحوظًا.

وبحسب التقارير، تهدف الشركة إلى تخزين مستودعاتها في الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية لإدارة الأسعار والإمدادات على المدى القريب.

لم تكن المنتجات التي تم شحنها قبل 5 أبريل خاضعة للرسوم الجمركية الجديدة.