مع تزايد المخاوف من الركود العالمي واستمرار تراجع أسواق الأسهم، يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة بسيطة للأميركيين: “كونوا هادئين!”.

حاول ترامب تهدئة الأعصاب بعد أن فتحت الأسواق الأميركية باللون الأحمر للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أربعة أيام متتالية من الانخفاضات الحادة.

وفي منشور على موقع Truth Social بعد دقائق من فتح الأسواق، أكد ترامب للمستثمرين أن “كل شيء سوف يسير على ما يرام” وشجعهم على النظر إلى الاضطرابات في السوق باعتبارها فرصة للشراء.

“هذا هو الوقت المناسب للشراء!!!” أضاف بثقة.

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في الثاني من أبريل/نيسان، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة تستهدف مجموعة واسعة من السلع المستوردة، مع فرض رسوم جمركية ضخمة بنسبة 104% على المنتجات الصينية على وجه التحديد.

دخلت الحواجز التجارية الجديدة حيز التنفيذ رسميًا صباح الأربعاء، مما أثار موجة جديدة من التقلبات في السوق العالمية.

وبالإضافة إلى الصين، تخضع الآن عشرات الدول الأخرى، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ، لرسوم جمركية تتراوح بين 11% و50%.

كان التأثير فوريًا في جميع الأسواق المالية الآسيوية. انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بأكثر من 5%، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 4.6%.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 4.3 في المائة، وتراجعت سوق الأسهم في تايوان بأكثر من 5.7 في المائة.

استجاب المستثمرون، الذين كانوا بالفعل قلقين بشأن تباطؤ النمو العالمي، بسرعة لعدم اليقين التجاري والخطر المتزايد لاندلاع حرب تجارية عالمية شاملة.

ومما زاد من الاضطرابات كشف ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية تستهدف واردات الأدوية.

وقال “سنقوم بفرض رسوم جمركية على منتجاتنا الدوائية، وبمجرد أن نفعل ذلك، فإنها ستعود مسرعة إلى بلدنا لأننا السوق الكبيرة”.

وحذر المحللون من أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى مزيد من تعطيل سلاسل التوريد العالمية وتغذية الضغوط التضخمية في الداخل.

وفي الوقت نفسه، يواجه المستثمرون احتمال استمرار الضعف الاقتصادي لفترة طويلة.

مع تهديد الزعماء العالميين بفرض رسوم جمركية انتقامية ، تتزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.

ويقول الخبراء الماليون إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، والضغط على أرباح الشركات، وإبطاء النمو الاقتصادي بشكل أكبر.

رغم تطمينات ترامب، لا تزال الأسواق متوترة. ويحذر المحللون من أن تضافر الرسوم الجمركية العدوانية والتوترات الجيوسياسية وتشديد الأوضاع المالية قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو منطقة الركود.

ومع تطور الموقف، يراقب المتداولون عن كثب التحركات التالية من واشنطن والاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

في الوقت الحالي، قد لا تكون نصيحة ترامب بـ “الهدوء” كافية لتهدئة الأسواق المتضررة.