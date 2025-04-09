ألمانيا تُنهي اتفاق الائتلاف في ظل الرسوم الجمركية والتوترات الأمنية التي تُشكل جدول الأعمال

تستعد ألمانيا لإعادة ضبط الوضع السياسي بعد أن توصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) رسميًا إلى اتفاق الائتلاف يوم الأربعاء.

يأتي هذا التحالف الجديد المحاذي للوسط بعد أسابيع من المفاوضات التي بدأت بعد الانتخابات الوطنية في فبراير/شباط، والتي شهدت ظهور كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي كأكبر حاصل على الأصوات، مع تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى المركز الثالث خلف حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

ويتعين الآن أن يوافق أعضاء الأحزاب على الاتفاق قبل أن تتولى الحكومة الجديدة السلطة.

ويتمثل جوهر هذا الاتفاق في الالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا، وتعزيز الأمن الداخلي، وإعادة تأكيد مكانة البلاد كقوة موثوقة داخل أوروبا.

لكن هذه الخطط تتكشف في ظل خلفية دولية معقدة تشمل حلف شمال الأطلسي، والرسوم الجمركية الأميركية، وعدم اليقين المستمر بشأن الحرب في أوكرانيا.

الإصلاحات المالية وخطط الهجرة

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وواجهت المفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي تأخيرات كبيرة بسبب الخلافات حول أولويات الميزانية، والسياسات الضريبية، وإدارة الهجرة.

في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا معدلات تضخم مرتفعة، وتحديات الطاقة، وانخفاض الناتج الصناعي، ركز الائتلاف الحاكم على دفع حزمة إصلاحات مالية كبيرة.

وتتضمن الحزمة تعديلات على قواعد الميزانية الفيدرالية، مما قد يؤدي إلى رفع حدود الإنفاق للسماح باستثمارات أكبر في البنية التحتية والرقمنة.

لكن التوصل إلى توافق في الآراء استغرق وقتا، نظرا للضغوط الداخلية على زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز لعدم تقديم تنازلات مفرطة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ورغم أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو حزب المستشار أولاف شولتز المنتهية ولايته، فإن نفوذه في تشكيل السياسات، وخاصة فيما يتصل بالهجرة، ظل نقطة خلاف في المحادثات.

وذكرت التقارير أن مفاوضي الحزب الاشتراكي الديمقراطي أصروا على الحفاظ على الالتزامات الإنسانية حتى في الوقت الذي سعى فيه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى فرض ضوابط حدودية أكثر صرامة وتسريع عمليات الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين.

حكومة جديدة قبل عيد الفصح

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وكان فريدريش ميرز، الذي من المقرر أن يصبح الآن المستشار القادم لألمانيا، قد أوضح أن اتفاق الائتلاف يجب أن يكون جاهزا قبل عطلة عيد الفصح في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم يكن الإلحاح مرتبطا بالاستقرار الداخلي فحسب، بل أيضا بالحاجة إلى أن تستجيب ألمانيا بسرعة للديناميكيات العالمية المتغيرة.

ومنذ الانتخابات، أصبحت ألمانيا تحت حكم إدارة مؤقتة، الأمر الذي يحد من قدرتها على إدخال تغييرات سياسية كبرى.

ويسمح الانتهاء من الاتفاق لحكومة ميرز القادمة بالبدء في معالجة القضايا الملحة بتفويض أقوى.

إن نموذج الائتلاف في ألمانيا، والذي يتطلب في كثير من الأحيان توافقا بين الأحزاب، يعني أن كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سوف تحتاج إلى مواصلة العمل معا لتنفيذ أهدافها المشتركة.

وبما أن أعضاء الحزب مطالبون الآن بالموافقة رسميا على اتفاق الائتلاف، فإن هيكل الحكومة الألمانية المقبلة قد يتم تأكيده في غضون أيام.

التعريفات الجمركية وحلف شمال الأطلسي يشكلان المحادثات

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وتعقدت المفاوضات بسبب حاجة ألمانيا إلى التعامل مع بيئة عالمية متطورة.

أدى إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية إلى خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي للاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير.

وفي الوقت نفسه، أثار دور واشنطن في الصراع بين روسيا وأوكرانيا تساؤلات حول استقرار التحالفات الدولية على المدى الطويل.

من بين مصادر القلق مساهمات الناتو الدفاعية. وقد ضغطت إدارة ترامب مرارًا على الدول الأعضاء لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتواجه ألمانيا، التي كانت تاريخيا أقل من تحقيق هذا المعيار، ضغوطا متزايدة الآن لتخصيص المزيد من الموارد للاستعداد العسكري.

ومن المتوقع أن يتضمن اتفاق الائتلاف أحكاما تتناول هذا المطلب.

وفي الوقت نفسه، استمرت الشكوك حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحافظ على مستوى مساعداتها لأوكرانيا، مما يزيد الضغوط على ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لسد أي فجوات محتملة في المساعدات الإنسانية والعسكرية.

ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، أصبحت ديناميكيات الأمن الأوروبي تشكل عاملاً متزايد الأهمية في عملية صنع السياسات الألمانية.