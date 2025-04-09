أرباح دلتا تتجاوز التوقعات لكن الشركة تحذر من تباطؤ النمو وتقلص خطط التوسع في النصف الثاني

أعلنت شركة دلتا للطيران عن تحقيق أرباح أقوى من المتوقع في الربع الأول لكنها حذرت من أن النمو يتباطأ بسبب حالة عدم اليقين في التجارة العالمية واتجاهات الحجز الأكثر ضعفا.

وتعمل شركة الطيران، التي دخلت عام 2025 بتفاؤل، الآن على تقليص خططها لتوسيع قدرتها في النصف الثاني من العام.

وأعلنت شركة الطيران التي يقع مقرها في أتلانتا عن زيادة بنسبة 2% في الأرباح الفصلية، حيث وصلت الأرباح إلى 46 سنتًا للسهم.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 3.3% إلى 12.978 مليار دولار، متجاوزة بفارق ضئيل توقعات وول ستريت البالغة 12.975 مليار دولار، وفقا لـ FactSet.

وكان المحللون يتوقعون تحقيق ربح قدره 38 سنتا للسهم.

ومع ذلك، أقرت دلتا بأن الزخم الأولي لهذا العام قد تلاشى.

وقال الرئيس التنفيذي إد باستيان في بيان أرباح شركة الطيران: “مع حالة عدم اليقين الاقتصادي الواسعة النطاق بشأن التجارة العالمية، توقف النمو إلى حد كبير”.

وفي ظل بيئة النمو البطيء هذه، نعمل على حماية الهوامش والتدفقات النقدية من خلال التركيز على ما يمكننا التحكم فيه”.

وارتفع سهم دلتا في البداية بنسبة 1.7% في تعاملات ما قبل السوق عقب إعلان الأرباح، لكنه قلص مكاسبه لاحقا وتداول في نطاق ضيق.

وانخفضت أسهم شركتي يونايتد إيرلاينز وأميركان إيرلاينز المتنافستين بشكل طفيف في التعاملات المبكرة.

خطط توسيع الطاقة الإنتاجية معلقة بسبب تراجع الطلب

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كانت شركة دلتا تخطط في السابق لتوسيع القدرة على الطيران بنسبة تتراوح بين 3% و4% في النصف الثاني من العام، ولكن تم الآن تجميد هذه الطموحات.

وبدلاً من ذلك، ستظل قدرة الناقل ثابتة مقارنة بالعام الماضي.

ويأتي هذا التحول في ظل ضعف الطلب، والذي أرجعه باستيان جزئيا إلى سياسات التجارة المتغيرة للرئيس دونالد ترامب.

ووصفها بأنها “النهج الخاطئ”، مشيرا إلى تأثيرها على ثقة المستهلكين والشركات.

وقال باستيان لشبكة سي إن بي سي: “خلال الأسابيع الستة الماضية، شهدنا انخفاضًا مماثلًا في ثقة المستهلكين على نطاق واسع وثقة الشركات”.

وأشارت شركة الطيران أيضًا إلى تراجع أوسع في الإنفاق على السفر، مع تراجع حجوزات المقصورات الرئيسية بشكل خاص.

لقد تباطأت رحلات العمل، التي كانت في السابق محركًا موثوقًا به للإيرادات، مع إعادة الشركات النظر في نفقاتها، وقيام إدارة ترامب بتقليص القوى العاملة الحكومية.

وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة، تظل دلتا ملتزمة بالربحية طوال العام.

وقال باستيان: “نظراً لموقفنا القوي وتحيزنا نحو العمل وانخفاض أسعار الوقود، فإننا في وضع يسمح لنا بتحقيق ربحية قوية وتدفق نقدي حر لهذا العام”.

المحللون يستعدون لمزيد من التخفيضات في طاقة شركات الطيران

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قام محللو وول ستريت بخفض توقعاتهم لأرباح شركات الطيران بشكل مطرد وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب.

وقد تكون التوقعات الحذرة لشركة دلتا هي الأولى من بين العديد من الإعلانات المماثلة التي ستصدر عن الصناعة في الأسابيع المقبلة.

وكتب المحللان في تي دي كاون توم فيتزجيرالد وهيلين بيكر في مذكرة عقب إعلان نتائج دلتا: “نتوقع أن يكون هذا هو الأول من بين العديد من إعلانات خفض الطاقة الاستيعابية في النصف الثاني من العام من جانب شركات الطيران هذا الربع”.

بالنسبة للربع الثاني، تتوقع دلتا تحقيق أرباح تتراوح بين 1.70 دولار و2.00 دولار للسهم، مع توقع أن تتراوح الإيرادات بين انخفاض بنسبة 2% إلى زيادة بنسبة 2%.

وكان المحللون يتوقعون أداء أقوى، حيث أشارت التوقعات إلى أرباح قدرها 2.21 دولار للسهم وارتفاع بنسبة 1.7% في الإيرادات إلى 15.67 مليار دولار.

وعلى الرغم من إحجام دلتا عن تحديث إرشاداتها للعام بأكمله، تواصل شركة الطيران توقع هوامش إيجابية، وتستهدف هوامش تشغيلية تتراوح بين 11% و14% في الربع الثاني.

وقد توفر تكاليف الوقود المنخفضة بعض الحماية، حيث انخفضت أسعار النفط الأميركية بنسبة 6% يوم الأربعاء إلى أقل من 56 دولارا للبرميل.

وأشار باستيان إلى أن قطاعات السفر الدولي والسفر الفاخر أظهرت مرونة، حتى مع تراجع الطلب المحلي على الترفيه والشركات.

وقال إن “الطلب كان جيدًا جدًا في يناير، لكن الأمور بدأت في التباطؤ حقًا في منتصف فبراير”.