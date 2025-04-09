تستعد صناعة السلع الفاخرة العالمية لأطول فترة ركود لها منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث أدت الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى تأجيج المخاوف من حدوث ركود عالمي.

تتضاءل الآمال في أن يتمكن الأميركيون الأثرياء من دعم القطاع المتعثر، مع تحذير محللي وول ستريت من انخفاض المبيعات والأرباح في هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار سنويا.

وتواجه الدول الأوروبية، موطن أغلبية العلامات التجارية الفاخرة، تعريفة جمركية بنسبة 20% على الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وتعرضت البضائع القادمة من المملكة المتحدة وسويسرا لرسوم جمركية بنسبة 10% و31% على التوالي، مما أرسل موجات صدمة عبر قاعات الاجتماعات من باريس إلى جنيف.

قام المحلل لوكا سولكا من شركة بيرنشتاين بخفض توقعاته لمبيعات السلع الفاخرة العالمية بشكل حاد، حيث توقع انخفاضًا بنسبة 2% هذا العام بدلاً من النمو المتوقع سابقًا بنسبة 5%.

وإذا تحقق ذلك، فسوف يمثل أطول فترة ركود يشهدها القطاع منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

حذرت شركة سولكا في مذكرة لعملائها من أن “عدم اليقين، واستمرار التراجع المحتمل في أسواق الأسهم، يخلقان نبوءة تتحقق بذاتها: الركود العالمي”.

المستهلكون الأثرياء يشددون قبضتهم على المال مع تراجع الأسواق

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وفي حين أن التعريفات الجمركية الجديدة من شأنها أن ترفع تكاليف السلع الفاخرة المستوردة في الولايات المتحدة، فإن التهديد الأكبر هو احتمال حدوث تباطؤ عالمي حاد وتصحيحات حادة في الأسواق المالية.

إن المستهلكين ذوي الثروات الكبيرة عادة ما يكونون أكثر عزلة عن فترات الركود، ولكن الخسائر المستمرة في محافظهم الاستثمارية قد تدفعهم إلى خفض الإنفاق التقديري.

وتتوقع شركة سولكا الآن أن ينخفض متوسط أرباح القطاع قبل الفوائد والضرائب بنسبة تتراوح بين 4% و6% مقارنة بمستويات عام 2024.

ومع ذلك، قد تكون العلامات التجارية الفاخرة في وضع أفضل من شركات السوق الشاملة فيما يتصل بإدارة صدمة التعريفات الجمركية.

تصنع معظم الشركات الفاخرة منتجاتها في أوروبا وليس في آسيا، كما أنها تمكنت منذ فترة طويلة من تجنب الرسوم على الصادرات إلى الولايات المتحدة.

ويعتقد بعض المطلعين على الصناعة أن التكلفة الإضافية قد تكون قابلة للإدارة.

وحتى لو تم فرض التعريفات الجمركية الجديدة فوق الرسوم الجمركية الحالية، فإن تأثيرها على الأسعار قد يكون طفيفا نسبيا.

وبما أن التعريفات الجمركية تُطبق على سعر الجملة ــ وهو عادة حوالي 20% من سعر التجزئة ــ فإن العلامات التجارية قد تعوض الزيادات عن طريق رفع الأسعار بنسبة تقل عن 4%، وفقا لسولكا.

وهذا أقل من الزيادات السنوية المعتادة في الأسعار والتي تتراوح بين 5% إلى 7% والتي طبقتها العديد من العلامات التجارية الفاخرة في السنوات الأخيرة.

لماذا تتميز ريتشمونت وهيرميس

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ومن بين قطاع السلع الفاخرة، تبرز شركة ريتشمونت، المالكة لعلامة كارتييه، وشركة هيرميس الفرنسية الفاخرة العملاقة، كأسهم تتمتع بالقدرة على تجاوز العاصفة بشكل جيد، بحسب المحللين، وذلك بفضل قيمة علامتهما التجارية القوية وقوتهما التسعيرية.

وقال أوليفر تشين، المحلل في شركة تي دي كاون، إن اختياره الأول في قطاع السلع الفاخرة هو مجموعة ريتشمونت السويسرية، مالكة كارتييه، وفان كليف آند أربلز، ومونت بلانك.

وقال تشين إن المجوهرات قد تثبت أنها فئة أكثر مرونة في الأمد القريب، وأكد أن كارتييه وفان كليف لم ترفعا الأسعار بقوة مثل العلامات التجارية الفاخرة الأخرى على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى الحفاظ على “اقتراح قوي للسعر مقابل القيمة”.

وقد يؤدي هذا الضبط إلى خلق مجال لارتفاع الأسعار في المستقبل.

انخفضت أسهم شركة ريتشمونت المدرجة في بورصة الأوراق المالية السويسرية بنسبة تزيد عن 12% في الأيام الخمسة الماضية.

ويدعم توماس شوفيه من سيتي جروب أيضًا شركة ريتشمونت، مشيرًا إلى تركيزها الكامل على الفخامة كنقطة قوة من شأنها أن تدعم قوة التسعير.

ويوصي بالمثل بعلامة هيرميس، مشيراً إلى أن العلامة التجارية تستفيد من انخفاض تعرضها للمبيعات في الولايات المتحدة مقارنة بنظيراتها من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى.

ومع ذلك، تظل أسهم هيرميس باهظة الثمن، حيث يتم تداولها عند 46.7 مرة من الأرباح المتوقعة للأشهر الـ12 المقبلة.

في المقابل، يُتداول سهم ريتشمونت عند 20.4 مرة، وهو مستوى أكثر تواضعًا. مع ذلك، يُتداول كلا السهمين دون متوسطيهما لخمس سنوات، والبالغين 50 لشركة هيرميس و23.8 لشركة ريتشمونت.

ويعتقد محللو جيفريز أن هيرميس في وضع جيد يسمح لها بالتفوق على نظيراتها، ويرجع ذلك جزئيا إلى قدرتها على التسعير المتفوقة.

وفي مذكرة بحثية، وصفوا دار الأزياء الفرنسية الفاخرة بأنها ملاذ آمن نسبيًا وسط بيئة أكثر صعوبة للقطاع، مع تراجع الطلب في السوق الأميركية الحيوية منذ منتصف فبراير/شباط وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب.

“ومع تطلعنا إلى مستقبل غير مؤكد إلى حد كبير، فإننا نحافظ على تفضيلنا النسبي لشركة هيرميس”، كما كتب المحللون.

وتتوقع شركة جيفريز نمو صافي المبيعات العضوية للشركة بنسبة 8.2% في الربع الأول.