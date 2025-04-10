شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا كبيرًا يوم الخميس، حيث انتعشت بشكل حاد بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن توقف لمدة 90 يومًا للتعريفات الجمركية على العديد من البلدان، مما يوفر راحة مؤقتة من أسابيع من التقلبات الناجمة عن التجارة.

ولكن موجة التفاؤل هذه خففت من وطأة حقيقة أن الصين ظلت مستبعدة من وقف الرسوم الجمركية، بل زاد معدل الرسوم الجمركية لديها إلى مستوى مذهل بلغ 125%، وهو ما يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقاد مؤشر نيكي 225 القياسي في اليابان الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 8%، في حين قفز مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 5%، كما ارتفع مؤشر ASX 200 في أستراليا بنسبة 5% خلال ساعات التداول المبكرة، مما يعكس ارتفاعًا واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

ارتفع مؤشر نيكي الياباني يوم الخميس مع اندفاع المستثمرين لشراء الأسهم التي انخفضت بشدة ردا على إعلان ترامب.

وبحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة ملحوظة بلغت 7.9% إلى 34226.17 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 7.2% إلى 2518.26 نقطة.

“أعاد المستثمرون شراء الأسهم اليوم، متمنين لو أنهم لم يتخلوا عن الأسهم في الجلسة السابقة”، هذا ما لاحظه سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات، في محاولة لتجسيد مشاعر العديد من المشاركين في السوق.

وأضاف سوزوكي “لكن الارتفاع يعني أيضا أن السوق كانت متشائمة للغاية بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب”، مشيرا إلى أن رد الفعل السلبي الأولي ربما كان مبالغا فيه.

تميز هذا الأسبوع بتقلبات شديدة لمؤشر نيكي، حيث أغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 6% يوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد بنسبة 7.8% يوم الاثنين، مما دفعه إلى أدنى مستوى له في عام ونصف، مما يؤكد حساسية السوق للأخبار المتعلقة بالتجارة.

أغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 4% يوم الأربعاء، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الظروف المضطربة.

وول ستريت تعود بقوة: انقلاب مذهل في الحظوظ

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وجاء ارتفاع يوم الخميس في آسيا في أعقاب ارتفاع مذهل خلال الليل في وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5% مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ عام 2008، وهو ما يشير إلى أن السوق العالمية كانت متحدة في شعورها بالارتياح.

وارتفعت أسهم شركة فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بنسبة 7.2%، مما قدم أكبر دفعة لمؤشر نيكي.

وشهدت الأسهم المرتبطة بالرقائق أيضًا مكاسب كبيرة، حيث تقدمت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست بنسبة 11.77% و13.66% على التوالي، وهو ما يؤكد حساسية القطاع لتطورات التجارة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعات الـ33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث قفز قطاع المعادن غير الحديدية بنسبة 12.65% ليصبح الرابح الأكبر، مما يعكس انتعاش السوق على نطاق واسع.

وارتفع القطاع المصرفي، الذي تضرر بشدة جراء المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، بنسبة 9.2%، مما يسلط الضوء على مدى تعرض القطاع لعدم اليقين الاقتصادي.

صعودي في اليابان: ديناميكية أساسية قوية

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وأشار محللون في مورجان ستانلي إلى أن قرار ترامب كان إيجابيا بشكل خاص للأسهم الآسيوية، حيث أشاروا إلى اليابان باعتبارها المستفيد الرئيسي.

ويعتقدون أن اليابان “تتمتع بديناميكية تضخمية أساسية قوية ولكنها اقتربت في تغطيتنا من التسعير في مثل هذا الركود عند أدنى مستوياته يوم الاثنين”، مما يشير إلى أن السوق قللت بشكل كبير من تقدير القوة الاقتصادية لليابان.

ارتفعت جميع الأسهم الـ 225 المدرجة على مؤشر نيكي، باستثناء سهم واحد، وشهدت 99% من أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسي ببورصة طوكيو مكاسب.

وبعد أن أعلن ترامب عن التوقف، صرح وزير خارجية تايوان بأن ذلك أعطى مساحة للتنفس لإجراء محادثات أكثر عمقا، وأن الدولة الجزيرة تأمل في الاستفادة من السوق الأمريكية “الضخمة” لتحقيق تجارة متوازنة، مما يشير إلى التركيز الاستراتيجي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

أكد وزير خارجية تايوان لين تشيا لونغ أن الحكومة ملتزمة بزيادة مشترياتها من استثماراتها في الولايات المتحدة وخفض فائضها التجاري مع أميركا التي تعتبر أهم داعم دولي لها.

الآن، وبعد مرور 90 يومًا إضافية، يُمكننا مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة بمزيد من التفصيل والتعمق. ونأمل في الاستفادة من السوق الأمريكية الضخمة، ورأس مالها التكنولوجي المتميز ومواهبها، لتشكيل تحالف تايواني أمريكي، ونهج تعاوني مشترك، وفقًا للوزير لين.