هل يستطيع سهم AVAX اختراق حاجز الـ 20 دولاراً بعد أن تقدمت Nasdaq بطلب لإدراج صندوق VanEck Avalanche ETF؟

ارتفعت أسهم شركة Avalanche (AVAX) إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 18.75 دولارًا بعد أنباء عن تقديم Nasdaq طلبًا لإدراج صندوق VanEck Avalanche ETF، لكنها تراجعت إلى 17.73 دولارًا وقت النشر.

في حين أثار ارتفاع الأسعار الحماس بين عشاق العملات المشفرة، أثار التصحيح تساؤلات حول ما إذا كان AVAX قادرًا على اختراق علامة 20 دولارًا.

تقديم طلب إدراج صندوق VanEck Avalanche ETF في بورصة ناسداك

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تم تقديم ملف Nasdaq الخاص بصندوق VanEck Avalanche Trust ETF في 10 أبريل 2025، والذي يأتي بعد أيام قليلة من تقديم ملف مماثل لإدراج صندوق Avalanche ETF الفوري الذي تديره Grayscale ، قد يشير إلى عصر جديد من التبني المؤسسي لـ AVAX.

في حالة الموافقة، فإن هذا الصندوق المتداول في البورصة سوف يمكّن المستثمرين من اكتساب التعرض لـ AVAX دون امتلاك الرمز بشكل مباشر، مما قد يجذب اهتمامًا مؤسسيًا كبيرًا.

يمكن أن تعمل أداة الاستثمار المنظمة هذه على تعزيز السيولة لشركة AVAX، التي تتمتع بقيمة سوقية تبلغ 7.35 مليار دولار، مما يمنحها ارتفاعات في الأسعار مماثلة لارتفاعات الأسعار التي شهدتها صناديق الاستثمار المتداولة Bitcoin وEthereum.

ومع ذلك، فإن الموافقة التنظيمية ليست مؤكدة على الإطلاق، مما يخفف من التوقعات بحدوث ارتفاع حاد في أسعار أفالانش.

التحليل الفني وتوقعات أسعار أفالانش

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بالنظر إلى التحليل الفني، يواجه سهم AVAX مقاومة شديدة بين 17.78 دولارًا و19.62 دولارًا، حيث يكون العديد من حامليه تحت الماء.

تشير الإشارات الهبوطية مثل تدفق أموال تشايكين السلبي (CMF) وتقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) إلى استمرار ضعف ضغط الشراء.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير من 14.66 دولارًا إلى 18.75 دولارًا يُظهر بعض الشجاعة في حركة سعر الرمز.

إذا ظل AVX فوق منطقة الدعم 15-17 دولارًا، فقد يكون جاهزًا للتعافي على المدى الطويل مع رد فعل سوق التشفير الأوسع على توقف التعريفات الجمركية لترامب.

على وجه الخصوص، قد يؤدي تجاوز مستوى 18.75 دولار إلى دفع سعر أفالانش نحو 20 دولار، على الرغم من أن الفشل قد يؤدي إلى انزلاقه مرة أخرى إلى ما دون 15 دولار.

معنويات سوق AVAX

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تختلط المشاعر حول لقاح AVAX بين الأمل والتردد، كما يتضح من ردود الفعل المتباينة على منصات التواصل الاجتماعي.

يرى البعض أن أخبار Avalanche ETF ستغير قواعد اللعبة، في حين يشكك البعض الآخر في تأثيرها قصير المدى وسط سوق العملات المشفرة المتقلبة.

على الرغم من أن توقف التعريفات الجمركية الأخير الذي اتخذه الرئيس ترامب قد خفف بعض الضغوط الهبوطية، إلا أن التقلبات لا تزال قائمة، وقد تؤثر العوامل الكلية مثل أسعار الفائدة والتوترات العالمية على شهية المستثمرين للأصول الخطرة مثل AVAX.

وفي نهاية المطاف، فإن مصير الصندوق المتداول في البورصة سوف يؤثر بشكل كبير على خطوته التالية، ولكن الظروف الخارجية سوف تلعب دورا أيضا.

في الوقت الحالي، سيكون البقاء فوق مستوى 15 إلى 17 دولارًا أمريكيًا أمرًا أساسيًا لأي دفع مستدام للأعلى، مع إمكانية الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول لفتح المجال أمام الصناديق المؤسسية التي يمكن أن تدفع سعر AVAX إلى السماء.

مع تولي بول أتكينز، المؤيد للعملات المشفرة، رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أصبحت فرص حصول صندوق Avalanche ETF على موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات أعلى، ويتوقع المحللون أن هذا التفاؤل قد يؤدي إلى زيادة النشاط على العملات المشفرة حيث يستعد المستثمرون للموافقة المحتملة وارتفاع الأسعار اللاحق.