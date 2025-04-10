تتجه أسعار المستهلك والمنتج في الصين في اتجاهين متعاكسين حيث تواجه البلاد انخفاض الطلب العالمي، وتفاقم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ، والجهود المحلية لتعزيز الاستهلاك.

انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس سنوي في مارس/آذار، مسجلة بذلك الشهر الثاني على التوالي من الانكماش.

في غضون ذلك، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.5%، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أثار مخاوف جديدة بشأن الربحية بالنسبة للمصنعين الصينيين والتأثير الأوسع للاستراتيجية الاقتصادية للبلاد وسط الضغوط الخارجية المتزايدة.

انخفاض أسعار المستهلك على الرغم من التحفيز المالي بقيمة 300 مليار يوان

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وقد جاء انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في مارس/آذار في أعقاب انخفاض بنسبة 0.7% في فبراير/شباط، مما وضع الصين بقوة في منطقة الانكماش.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بهذه البيانات يوم الخميس، كاشفا عن انخفاض مستمر في مستويات الأسعار حتى مع زيادة بكين للتحفيز.

يحاول صناع السياسات الصينيون تعويض ضعف الطلب الخارجي من خلال تحفيز الاستهلاك المحلي.

وفي مارس/آذار، ضاعفت الحكومة ميزانية برنامج مقايضة المستهلكين إلى 300 مليار يوان (41.47 مليار دولار)، وهو ما يغطي نحو 15% إلى 20% من تكاليف المنتجات مثل الهواتف الذكية متوسطة المدى والأجهزة المنزلية.

ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا من 150 مليار يوان تم تخصيصها العام الماضي لمجموعة أضيق من المنتجات.

ورغم هذا الدفع، ظل التضخم الأساسي ــ باستثناء الغذاء والوقود ــ ضعيفا، حيث ارتفع بنسبة 0.5% فقط في مارس/آذار بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في فبراير/شباط.

ويظل الانتعاش أقل من معدل النمو المسجل في يناير/كانون الثاني والذي بلغ 0.6%، وهو ما يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي على الرغم من الدعم.

انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.5٪ في مارس

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في حين تظهر أسعار المستهلك علامات مبكرة على الاستقرار، فإن مؤشر أسعار المنتجين يواصل إظهار الانكماش المتزايد.

انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.5% في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أدى إلى تمديد سلسلة الانخفاضات إلى 29 شهرًا.

ويشير الانخفاض المطول في أسعار المصانع إلى ضعف الربحية في مختلف القطاعات الصناعية في الصين.

ويزداد الوضع سوءا بسبب انكماش الطلب الخارجي، حيث يواجه المصدرون الصينيون الآن منافسة ورسوم جمركية أكثر صرامة.

وقد يؤثر هذا الانكماش على جانب المنتجين بشكل أكبر على نمو العمالة والإنتاج والدخل في المناطق المعتمدة على التصدير.

كما استجاب اليوان الصيني لهذا الضغط، حيث تم تداوله عند مستوى 7.3469 يوان مقابل الدولار في السوق المحلية، وهو ما يقرب من أدنى مستوى له منذ عام 2007.

وانخفض اليوان في الخارج بنسبة 0.23% إلى 7.3611، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن التأثير الاقتصادي الأوسع.

تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات

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تفاقمت الصدمة الخارجية بفرض رسوم جمركية جديدة. ففي يوم الأربعاء، فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 84% على السلع الأمريكية.

وردا على ذلك، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 104% إلى 125% بين عشية وضحاها.

وتشير هذه التصعيدات إلى تحديات متزايدة تواجه المصدرين الصينيين، الذين يواجهون بالفعل ضعف الطلب وانخفاض الأسعار.

ومع تنافس المنتجين الآن على حصة متقلصة من السوق العالمية، فمن المتوقع أن تستمر الاتجاهات الانكماشية في إنتاج المصانع.

وتؤدي هذه التعريفات الجمركية أيضًا إلى جعل السلع الصينية أقل قدرة على المنافسة في الخارج، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الشركات المتضررة بالفعل من ارتفاع تكاليف المدخلات وانخفاض الهوامش.

هدف النمو مرتبط بالإنفاق المحلي

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وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ قد حدد في وقت سابق هدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة “حوالي 5٪” بحلول عام 2025، حيث حددت الحكومة الاستهلاك كأولوية قصوى لهذا العام.

وقد ذكر في تقرير عمله السنوي كلمة “الاستهلاك” 27 مرة، وهو أعلى رقم في عقد من الزمان، مما يشير إلى تحول واضح نحو محركات النمو الداخلية.

وأشارت الحكومة إلى أنه قد يتم الإعلان عن المزيد من التحفيز خلال أيام.

وقال لي داوكوي، الأكاديمي البارز والمستشار السابق للبنك المركزي، إن هناك إجراءات أخرى لتحفيز الاستهلاك المحلي يجري الإعداد لها.

لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن فعالية هذه السياسات قد تكون محدودة.

ويقول جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس إن القسم الأعظم من الإنفاق المالي الصيني الحالي لا يزال يهدف إلى توسيع العرض وليس الطلب.

ومع ضعف الصادرات واستمرار انخفاض ضغوط الأسعار، فإن فائض الطاقة الإنتاجية قد يتفاقم، مما يضع المزيد من الضغوط الهبوطية على الأسعار ويؤخر تعافي معنويات المستهلكين.

وفي يوم الخميس، تفاعلت أسواق الأسهم الصينية بشكل إيجابي مع آمال الحصول على تحفيز جديد.

وارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.6%، في حين قفز مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 3.9%، مما قاد المكاسب في جميع الأسهم الآسيوية.

ومع ذلك، فإن التوقعات طويلة الأجل تتوقف على ما إذا كانت السياسات التي تركز على المستهلك قادرة على تعويض الرياح المعاكسة الخارجية والتحديات الهيكلية التي تواجه الصناعة الصينية.