هل أثر جيمي ديمون وبيل أكمان على قرار ترامب بوقف الرسوم الجمركية؟

ربما نجحت وول ستريت أخيرا في اختراق الموقف الصارم الذي اتخذه دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

بعد أسبوع من المخاوف المتصاعدة بشأن أزمة اقتصادية محتملة، يبدو أن اثنين من أكبر الأسماء في عالم التمويل – جيمي ديمون وبيل أكمان – قد لعبا دوراً محورياً في إقناع ترامب بالضغط على زر الإيقاف المؤقت لتدابيره التجارية العدوانية.

وبحسب تقرير بلومبرج ، فإن قرار ترامب المفاجئ بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما جاء بعد وقت قصير من تحذيرات عامة وخاصة من بعض أقوى الأصوات في الصناعة المالية.

ويمثل هذا التحول تراجعا مذهلا للإدارة التي دافعت قبل ساعات فقط عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضت بمناسبة “يوم التحرير” بكل قوة.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أعلن صباح الأربعاء: “لقد حان دور الشارع الرئيسي”، مما يشير إلى أن نفوذ وول ستريت يتضاءل.

ومع ذلك، بحلول نهاية اليوم، كانت وول ستريت تحتفل بواحد من أكبر انتصاراتها منذ أكثر من عقد من الزمان ، حيث سجلت الأسهم أفضل ارتفاع لها في 16 عامًا.

اكتسبت دعوة أكمان العلنية زخمًا

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وكان مدير صندوق التحوط الملياردير بيل أكمان صريحا منذ أيام، وحث ترامب على إعادة النظر في استراتيجيته المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

وحذر من أن الاستمرار على المسار الحالي قد يؤدي إلى “شتاء نووي اقتصادي مفتعل ذاتيا”.

وقد اكتسبت دعوات أكمان، التي كان يُنظر إليها في البداية على أنها مجرد صوت آخر بين أصوات كثيرة، زخماً داخل البيت الأبيض مع تنامي المخاوف من الانهيار المالي.

وعندما أعلن ترامب أخيرا عن توقف لمدة 90 يوما عن فرض الرسوم الجمركية الجديدة، لجأ أكمان إلى موقع X (تويتر سابقا) للاحتفال.

“لقد نفّذ @realDonaldTrump هذا ببراعة. إنه فنّ الصفقات النموذجي”، كتب، مُشيدًا بترامب لخطوة استراتيجية أسهمت في استقرار الأسواق وتهدئة مخاوف الركود.

تأثير جيمي ديمون: تحذير في الوقت المناسب

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وفي الوقت نفسه، أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، ناقوس الخطر.

وفي مقابلة تلفزيونية صباح الأربعاء ، حذر ديمون من المخاطر الشديدة الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد إذا لم يتم تقليص التوترات التجارية.

وبحسب بلومبرغ، فإن ترامب كان يتابع البث عن كثب.

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وتشير التقارير إلى أن مكانة ديمون باعتباره أحد أكثر الشخصيات احتراما في وول ستريت، إلى جانب تحذيره الصريح، ساعدت في إقناع الرئيس بضرورة اتخاذ إجراء.

ولم يكن ديمون وحيدًا.

كما أعرب كبار رجال المال الآخرين، مثل كين جريفين من شركة سيتادل والمستثمر الأسطوري ستان دراكينميلر، عن مخاوفهم علناً وسراً.

وقد رسمت ضغوطهم الجماعية صورة قاتمة لما يمكن أن يحدث إذا تصاعدت الرسوم الجمركية دون رادع.

لعبة القوة في وول ستريت

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في حين وضع ترامب نفسه في كثير من الأحيان باعتباره بطل الشارع الرئيسي على وول ستريت، فإن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن النخبة المالية لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على عملية صنع القرار في البيت الأبيض – وخاصة عندما تكون الأسواق معرضة للخطر.

إن الارتفاع الدراماتيكي الذي شهدته أسواق الأسهم في أعقاب توقف ترامب عن فرض الرسوم الجمركية يؤكد مدى يأس المستثمرين في حدوث تصحيح للمسار.

قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 9%، وارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من 12%، وتبعته الأسواق العالمية من طوكيو إلى لندن بتحقيق مكاسب هائلة.

قد يكون للتحول المفاجئ لترامب تداعيات سياسية أوسع نطاقًا أيضًا. فبينما وفّر هذا التحول راحةً مؤقتة للمستثمرين القلقين، فإنه أثار أيضًا تساؤلات جديدة حول آلية صنع القرار لدى الرئيس ومدى تأثير الممولين المليارديرات على السياسة الوطنية.

ومع ارتفاع درجة حرارة دورة الانتخابات لعام 2024، من المرجح أن يستغل منتقدو ترامب هذه الحلقة ليزعموا أنه لا يزال مرتبطا بشكل وثيق بمصالح وول ستريت، على الرغم من رسالته الشعبوية.

وفي الوقت نفسه، سوف يراقب المشاركون في السوق عن كثب لمعرفة ما إذا كان توقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا سيصبح تحولًا أكثر ديمومة في السياسة – أو مجرد فترة راحة.