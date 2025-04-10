طلبت سوق الرموز غير القابلة للاستبدال OpenSea من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إعفاء أسواق NFT من تصنيفها كبورصات أو وسطاء للأوراق المالية بموجب القانون الفيدرالي.

وفي رسالة إلى مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيستر بيرس، قالت الشركة التي يقع مقرها في نيويورك إن الوكالة يجب أن “تصرح بوضوح” بأن منصات مثل OpenSea لا تفي بالمعايير القانونية لأي من التصنيفين.

وحثت الشركة المفوضية على التدخل وإزالة “حالة عدم اليقين” التي خلقتها جهود إنفاذ القانون السابقة، والسماح بدلاً من ذلك “للقضايا الفعلية بتوجيه الحلول التنظيمية”.

وزعمت شركة OpenSea أن أسواق NFT ليست بورصات لأنها لا “تجمع بين بائعين متعددين” لنفس الأصل، وهو متطلب أساسي بموجب قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الحالية.

وفقًا للشركة، بما أن كل رمز غير قابل للاستبدال فريد من نوعه، فعادةً ما يكون هناك مالك واحد وبائع واحد فقط في كل مرة. هذا يجعلها غير قابلة للاستبدال بطبيعتها، ومختلفة تمامًا عن الأوراق المالية التقليدية.

“ومع ذلك، حتى لو خلصت اللجنة إلى أن بعض معاملات NFT تشكل أوراقًا مالية، فإن تصنيف OpenSea وأسواق NFT المماثلة على أنها بورصات أو وسطاء للأوراق المالية سيكون تجاوزًا تنظيميًا”، كما جاء في الرسالة.

علاوةً على ذلك، أشارت الشركة إلى أن OpenSea لا تُشغّل “منشأة تداول” ولا تُحدّد قواعدَ لتنفيذ المعاملات. بل تُنفّذ جميع المعاملات مباشرةً على سلسلة الكتل عبر عقود ذكية، حيث يُجري المستخدمون التحويلات من محافظهم الخاصة التي يُديرونها بأنفسهم.

وصفت OpenSea نفسها بأنها أداة “تسمح للأشخاص باكتشاف NFTs”، وليس منصة تعالج أو تنهي الصفقات.

هل تعتبر أسواق NFT وسطاء بموجب القانون الفيدرالي؟

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السمسار، كما عرّفته الهيئة، هو كيان “يعمل في مجال تنفيذ معاملات الأوراق المالية لحساب الغير”. ويشمل ذلك عادةً الشركات التي تُسهّل عمليات التداول، أو تُدير أموال العملاء، أو تُشارك مباشرةً في تنفيذ معاملات الأوراق المالية أو التفاوض عليها.

تُصرّ شركة OpenSea على أنها لا تُقدّم أيًّا من هذه الخدمات. وفي رسالتها، أكّدت الشركة أنها لا تُقدّم استشارات استثمارية، ولا تُفاوض على الصفقات، ولا تُدير أصولًا، ولا تُنفّذ معاملات نيابةً عن المستخدمين.

وقالت إن مجرد عرض قوائم NFT أو تسليط الضوء على المجموعات الشعبية لا يرقى إلى مستوى “الطلب أو المشورة الاستثمارية”.

وزعمت شركة OpenSea أن تعيين تسمية وسيط لمنصات مثلها “أمر غير ضروري”، مشيرة إلى أن “المخاطر الأساسية” التي تعالجها مثل هذه اللوائح عادةً، وهي “تضارب المصالح وعدم الاستقرار المالي وسوء السلوك”، غير موجودة في النظام البيئي للعملات المشفرة.

وأشارت أيضًا إلى قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد Coinbase ، حيث قضت المحكمة بأن توفير أدوات المحفظة وبيانات التسعير لا يشكل نشاطًا للوساطة – وهو القرار الذي قالت OpenSea إنه يدعم موقفها الخاص، مشيرة إلى أن دورها أكثر محدودية.

يجب على لجنة الأوراق المالية والبورصات التدخل

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ولمعالجة حالة عدم اليقين المستمرة، تطلب OpenSea من هيئة الأوراق المالية والبورصات إصدار إرشادات غير رسمية توضح أن أسواق NFT لا تخضع للوائح السماسرة أو البورصة.

وكتبت الشركة: “سيوفر هذا التوضيح فوائد فورية لجامعي NFT والمشترين والبائعين، بالإضافة إلى نظام NFT الأوسع”، مضيفة أن مثل هذه الإرشادات ستساعد الصناعة على المضي قدمًا دون خوف من إجراءات الإنفاذ بناءً على قواعد خاطئة.

وعلى المدى الأبعد، ندعو المفوضية إلى إعفاء أسواق NFT مثل OpenSea من التنظيم المقترح للوسطاء بموجب القسم 15 (أ) من قانون البورصة.

وللمساعدة في صياغة سياسة عملية، عرضت منظمة OpenSea العمل بشكل مباشر مع الوكالة.

OpenSea مقابل SEC

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وقد تصاعد التوتر بين شركة OpenSea وهيئة الأوراق المالية والبورصات منذ العام الماضي، عندما أصدرت الهيئة إخطارًا رسميًا إلى الشركة يفيد بأنها تفكر في اتخاذ إجراءات إنفاذ.

وأشار الإشعار إلى أن OpenSea ربما انتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال العمل كبورصة أو وسيط غير مسجل من خلال سوق NFT الخاص بها.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل سلبية في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة، حيث زعم المنتقدون أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تبالغ وتعتمد على استراتيجية “التنظيم عن طريق الإنفاذ” بدلاً من تقديم قواعد واضحة.

اعتبر الكثيرون أن محاولة تصنيف NFTs كأوراق مالية والأسواق مثل OpenSea باعتبارها خاضعة لقانون الأوراق المالية هي سوء فهم أساسي لكيفية عمل الرموز غير القابلة للاستبدال.

في فبراير 2025، أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التحقيق رسميًا دون توجيه أي اتهامات. وجاء هذا القرار في ظل إدارة ترامب، التي انتهجت نهجًا أكثر تشددًا تجاه العملات المشفرة، وأصدرت توجيهات للوكالات بالتركيز على الوضوح بدلًا من إنفاذ القانون.