برادا تستحوذ على فيرساتشي في صفقة بقيمة 1.25 مليار يورو: ماذا قد يعني ذلك لأسهم كابري القابضة مع انخفاض سعر السهم

في لحظة فارقة في عالم الموضة الفاخرة، أعلنت شركة برادا يوم الخميس أنها ستستحوذ على شركة فيرساتشي مقابل 1.25 مليار يورو (1.38 مليار دولار) من شركة كابري هولدينجز التي يقع مقرها في نيويورك.

وتعد هذه أكبر صفقة فاخرة هذا العام، حيث تمثل نهاية دراماتيكية لمساعي كابري الطموحة والمتعثرة لبناء قوة أزياء أمريكية تنافس أمثال LVMH وKering.

وكانت صحيفة Il Sole 24 Ore قد أوردت في يناير/كانون الثاني الماضي أن شركة برادا تتطلع إلى الاستحواذ على فيرساتشي.

وتؤكد هذه الصفقة الثقة المتجددة في الجاذبية الدائمة للحرفية الإيطالية، حتى مع تذبذب الأسواق العالمية تحت ضغط سياسات التجارة غير المتوقعة للرئيس ترامب.

بالنسبة لشركة برادا، فإن هذا يمثل قفزة جريئة نحو تجميع منافس إيطالي لمجموعات السلع الفاخرة الفرنسية المهيمنة.

وعلق روبرت بيرك، مؤسس شركة روبرت بيرك أسوشيتس، قائلاً: “إنها خطوة جريئة وطموحة من جانب برادا”.

“إن هذا الاستحواذ من شأنه أن يعزز مكانة برادا في تنويع محفظتها التجارية والتنافس على مستوى عالمي أكبر.”

أغلق سهم برادا على ارتفاع بنسبة 5% يوم الأربعاء، في حين انخفض سهم كابري هولدينجز بأكثر من 11%.

فيرساتشي تعزز قسم الأزياء في برادا

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وبفضل هذا الاستحواذ، ستنضم فيرساتشي إلى محفظة مجموعة برادا المتنامية، والتي تضم بالفعل برادا، وميو ميو، ولونا روسا، وعلامة المعجنات الشهيرة ماركيزي.

وتضم المجموعة أيضًا أسماء أحذية مثل Car Shoe وChurch’s تحت لوائها.

ويعمل هذا التوسع الاستراتيجي على تعزيز قسم الأزياء في برادا، من خلال إضافة علامة تجارية ذات هوية مميزة وتقليل الاعتماد على رؤية ميوتشيا برادا.

صرح أندريا جويرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة برادا، أن فيرساتشي سوف تجلب “بعدا جديدا ومختلفا ومكملا” للعائلة.

وأشار إلى أن “فيرساتشي تتمتع بإمكانات هائلة”، محذراً في الوقت نفسه من أن “الرحلة ستكون طويلة”.

وتعتزم برادا تمويل عملية الاستحواذ بشكل أساسي من خلال الديون، حيث تخطط لاقتراض أكثر من مليار يورو.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة، التي وافقت عليها مجالس إدارة الشركتين، في النصف الثاني من العام، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.

تباين الحظوظ

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وتسلط هذه الصفقة الضوء على التناقض الصارخ في مصير الشركتين.

كانت برادا بمثابة نقطة مضيئة نادرة في التراجع الأخير الذي شهده قطاع السلع الفاخرة، حيث أعلنت عن تحقيق إيرادات بقيمة 5.4 مليار يورو لعام 2024 – بزيادة قدرها 17%.

وقادت علامة ميو ميو هذا الارتفاع، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة لديها بنسبة مذهلة بلغت 93% في العام الماضي.

وبالمقارنة، شهدت شركة كابري هولدينجز، التي تمتلك أيضاً مايكل كورس وجيمي تشو، تعثر أداء فيرساتشي.

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات العلامة التجارية إلى 810 ملايين دولار في السنة المالية الحالية، مقارنة بمليار دولار في عام 2024.

لطالما اعتبرت شركة فيرساتشي هدفاً للاستحواذ، وخاصة بعد فشل محاولة الاستحواذ التي قدمتها شركة تابستري ، مالكة كوتش وكيت سبيد، والتي تم حظرها من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية العام الماضي.

وقد ثبت حتى الآن أن التكهنات بأن برادا قد تسعى أيضًا إلى جيمي تشو لا أساس لها من الصحة.

وقال لوكا سولكا، المحلل البارز في بيرنشتاين: “إن أعمال فيرساتشي بحاجة إلى تحول كامل”.

ولكنه خفف من توقعاته، مشيرا إلى أن عمليات الاستحواذ السابقة التي قامت بها برادا “تترك الكثير مما هو مرغوب فيه”.

توقعات أسهم شركة كابري القابضة (CPRI)

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وتهدف الصفقة إلى تعزيز الميزانية العمومية لشركة كابري وتمكين الاستثمارات الاستراتيجية في علاماتها التجارية الأخرى، مايكل كورس وجيمي تشو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية كابري لزيادة قيمة المساهمين والتركيز على النمو طويل الأجل لعلاماتها التجارية المتبقية.

وبحسب شركة TipRanks، تواجه شركة Capri Holdings تحديات مالية وتشغيلية كبيرة، وهو ما ينعكس في انخفاض إيراداتها وربحيتها.

في حين تُنفّذ الشركة مبادرات استراتيجية وتُعزّز مرونتها المالية، تُشير المؤشرات الفنية السلبية الحالية ومقاييس التقييم السلبية إلى توقّعات حذرة. وتُشير الشركة إلى أن جهودها لتحقيق الاستقرار والعودة إلى النمو إيجابية، إلا أن المخاطر على المدى القريب تُلقي بظلالها عليها.

مستقبل مبني على الإرث والروابط العائلية

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وتضيف الروابط الشخصية بين سلالتي الموضة طبقة أخرى من الأهمية إلى الصفقة.

ومن المعروف أن ميوتشيا برادا قريبة من دوناتيلا فيرساتشي، التي تولت زمام أعمال عائلتها بعد وفاة شقيقها جياني المأساوية في عام 1997.

وعلى الرغم من تنحي دوناتيلا عن منصبها كمسؤولة إبداعية رئيسية الشهر الماضي، إلا أنها لا تزال منخرطة بشكل كبير في العمل بصفتها سفيرة رئيسية للعلامة التجارية، وقد أعربت عن رضاها عن الصفقة.

يقال إن دوناتيلا فيرساتشي “سعيدة” برؤية المنزل الذي أسسه شقيقها يصبح جزءًا من مجموعة إيطالية يقودها أفراد العائلة، مما يحافظ على إرث اسم فيرساتشي داخل نسيج الفخامة الإيطالية.