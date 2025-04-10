يتعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتقادات بسبب احتمال تلاعبه بالسوق بعد نشره منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي يحث فيه المستثمرين على شراء الأسهم، وهو ما سبق التراجع المفاجئ عن التعريفات التجارية، مما أدى إلى ارتفاع الأسواق في جميع أنحاء العالم.

وفي صباح الأربعاء، بعد فتح الأسواق الأميركية مباشرة، كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social: “هذا وقت رائع للشراء!!! DJT”.

وفي غضون أربع ساعات، فاجأ المستثمرين بإعلانه عن توقف لمدة 90 يوما للتعريفات الجمركية الجديدة على معظم البلدان ، باستثناء الصين.

وأدى الإعلان إلى ارتفاع كبير في الأسعار ، حيث أغلق مؤشر S&P 500 مرتفعا بأكثر من 9%، وارتفع مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا بأكثر من 12%.

وكان التأثير العالمي سريعا.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 9%، في حين ارتفع مؤشر فوتسي 100 في بورصة لندن بنحو 4% في التعاملات المبكرة يوم الخميس.

وكان الأمر الذي أضاف المزيد من التشويق إلى منشور ترامب هو قراره غير المعتاد بالتوقيع بـ “DJT” – وهو نفس الرمز لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التي تمتلك شركة Truth Social.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 22% يوم الأربعاء، مما أثار المزيد من التساؤلات حول توقيت ونوايا رسالة الرئيس.

تزايدت الدعوات للتحقيق في واشنطن

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وأثار تسلسل الأحداث انتقادات حادة من جانب المشرعين، مع مزاعم بأن تصرفات ترامب أتاحت فرصة للتداول من الداخل.

قال السيناتور آدم شيف إن تقلبات السوق تتطلب التدقيق:

من في الإدارة كان على علمٍ مسبقًا بتقلبات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية؟ هل اشترى أو باع أحدٌ أسهمًا وربح على حساب الشعب؟

أعرب السيناتور كريس مورفي عن مخاوفه، محذرا من “فضيحة تداول من الداخل”، وتوقع أن يكون منشور ترامب بمثابة إشارة إلى مساعديه للاستفادة من المعلومات الخاصة.

في هذه الأثناء، دعت النائبة ألكسندريا أوساكيو كورتيز جميع أعضاء الكونجرس إلى الكشف عن أي صفقات أسهم حديثة، ملمحة إلى وجود نشاط مشبوه:

“لقد سمعت بعض المحادثات المثيرة للاهتمام على الأرض”، كتبت على X.

الموعد النهائي للإفصاح هو 15 مايو. سنكتشف بعض الأمور قريبًا.

خبراء الأخلاق والقانون يرون أسبابا للتحقيق

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ويرى علماء القانون وخبراء الأخلاق أن تصرفات ترامب تستحق تحقيقا جديا.

وحذر ريتشارد بينتر، كبير محامي الأخلاقيات السابق للرئيس جورج دبليو بوش، من أن توقيت نشر ترامب لتدوينته يجعله عرضة لاتهامات بالتلاعب بالسوق.

قالت كاثلين كلارك، أستاذة في كلية الحقوق بجامعة واشنطن، إن سلوك ترامب “من شأنه أن يؤدي عادة إلى تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات”.

وأضافت في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز: “إن هؤلاء المحققين سيبحثون عن أدلة على أن السيد ترامب كان يعلم أنه سيصدر إعلانًا من شأنه أن يحرك السوق ثم قدم دليلاً لأتباعه”.

ورفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي تشرف على الامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، التعليق لصحيفة نيويورك تايمز عندما سُئلت عن منشور ترامب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب أسئلة بشأن تعاملاته المالية.

قبل أن يبدأ فترة ولايته الثانية، تعرض لانتقادات بسبب إطلاقه عملة معدنية تحمل اسم $TRUMP.

وأشارت التقارير في ذلك الوقت إلى أن مستثمرين محددين، بعضهم مرتبط بمنظمة ترامب، حققوا أرباحًا كبيرة، حيث أفادت التقارير أن إحدى محافظ العملات المشفرة حققت 109 ملايين دولار، وفقًا لتحليل صحيفة نيويورك تايمز.

البيت الأبيض يدافع عن دوافع الرئيس

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نفى مسؤولون في البيت الأبيض مزاعم سوء السلوك، وأصروا على أن منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي كان يهدف إلى استقرار الأسواق وسط حالة من عدم اليقين على نطاق واسع.

وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، “إن مسؤولية رئيس الولايات المتحدة هي طمأنة الأسواق والأميركيين بشأن أمنهم الاقتصادي في مواجهة حملات الترويج للخوف التي تبثها وسائل الإعلام باستمرار”.

واتهم ديساي الديمقراطيين بـ “التمسك بأي شيء للعب ألعاب سياسية حزبية” وحثهم على العمل مع الإدارة لتعزيز الاقتصاد الأميركي.

وفي حين يحاول البيت الأبيض التقليل من أهمية الجدل، تتزايد الضغوط في واشنطن من أجل الشفافية والمساءلة.

إن اختيار الجهات التنظيمية متابعة هذه المسألة قد يكون له آثار بعيدة المدى على رئاسة ترامب والأسواق المالية على حد سواء.



