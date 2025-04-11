أسواق آسيا يوم الجمعة: أنهى مؤشر هانغ سنغ ونيفتي باللون الأخضر، بينما انخفض مؤشر نيكاي بشكل حاد

انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، حيث قلصت المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة والتي أثارها توقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في حين ارتفعت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونج كونج وسط توقعات بدعم السياسات، تراجعت معظم الأسواق الإقليمية الأخرى، تحت وطأة المخاوف المتجددة بشأن التوترات التجارية والين الأقوى.

ارتفاع أسهم الصين وهونج كونج بفضل آمال التحفيز

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ارتفع مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 0.45% إلى 3238.23 نقطة مع انتظار المستثمرين إشارات من اجتماع حكومي رفيع المستوى من المتوقع أن يحدد المزيد من إجراءات التحفيز.

وفي هونج كونج، ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.13% إلى 20,914.69 نقطة عقب تصريحات ترامب بأن الصفقات التجارية الأولية كانت “قريبة للغاية” وأنه لا يزال متفائلاً بشأن المفاوضات المستقبلية مع بكين.

ساعدت تدفقات المستثمرين من البر الرئيسي في تقليص الخسائر خلال ما كان أسوأ أسبوع لمؤشر هانغ سنغ منذ عام 2018.

وسجلت أسهم شركات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات مكاسب قوية.

وارتفعت أسهم شركة BYD بنسبة 7.2%، وارتفعت أسهم شركة Li Auto بنسبة 5.6%، وارتفعت أسهم شركة SMIC بنسبة 5.9%.

على الجانب السلبي، انخفضت أسهم Trip.com بنسبة 4.6%، في حين تراجعت أسهم Alibaba وMeituan بنسبة 1.7% و1.3% على التوالي.

انزلاقات السوق اليابانية

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تراجعت الأسهم اليابانية بشكل حاد، تحت ضغط ارتفاع قيمة الين، وهو ما ضغط على القطاعات المعتمدة على التصدير.

انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.96% إلى 33,585.58 نقطة، وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.85% إلى 2,466.91 نقطة.

شهدت أسهم كبار المصدرين عمليات بيع كثيفة. وتراجعت أسهم تويوتا وباناسونيك وسوني وكانون بنسبة تراوحت بين 4% و7%.

وانخفض سهم شركة فاست ريتيلنج، الشركة الأم لشركة يونيكلو، بأكثر من 2%، كما انخفض سهم شركة أدفانتست الموردة لمعدات الرقائق بنسبة 4.6%.

وعلى عكس الاتجاه، ارتفعت أسهم شركة باي كارنت بنسبة 12.5% بعد رفع توقعات الأرباح والكشف عن إعادة شراء الأسهم.

الأسواق الهندية تغلق باللون الأخضر

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اختتمت الأسواق الهندية التي فتحت بعد عطلة يوم 10 أبريل جلستها على ارتفاع قوي.

عند إغلاق التداول، ارتفع مؤشر سينسكس بمقدار 1,310.11 نقطة، أي بنسبة 1.77%، ليغلق عند 75,157.26 نقطة. وتبعه مؤشر نيفتي، مرتفعًا بمقدار 429.40 نقطة، أي بنسبة 1.92%، ليغلق عند 22,828.55 نقطة.

ومن بين أكبر الرابحين في مؤشر Nifty كانت Hindalco Industries وTata Steel وJSW Steel وCoal India وJio Financial.

الأسواق الإقليمية الأخرى

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وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر كوسبي 0.5% إلى 2,432.72 نقطة، حيث أثرت المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المعنويات.

وانخفضت أسهم رئيسية مثل سامسونج للإلكترونيات، وبوسكو القابضة، وإل جي إنرجي سوليوشن، وهيونداي موتور بنسب تتراوح بين 2% و5%.

وتراجعت الأسواق الأسترالية أيضًا وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.

انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.82% ليصل إلى 7,646.50، بينما انخفض مؤشر All Ordinaries بنسبة 0.76% ليصل إلى 7,853.70. وتصدرت أسهم التعدين والطاقة والرعاية الصحية قائمة الخسائر.

وول ستريت يوم الخميس

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بعد ارتفاع تاريخي يوم الأربعاء، شهدت الأسهم الأميركية انخفاضا حادا خلال جلسة التداول يوم الخميس.

سجلت المؤشرات الرئيسية خسائر كبيرة لكنها ظلت أعلى بكثير من أدنى مستوياتها الأخيرة.

وانخفض مؤشر ناسداك 737.66 نقطة أو 4.3% إلى 16387.31 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 188.85 نقطة أو 3.5% إلى 5268.05 نقطة، وخسر مؤشر داو جونز 1014.79 نقطة أو 2.5% إلى 39593.66 نقطة.

وجاء تراجع السوق وسط مخاوف متزايدة بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أضاف قرار الرئيس ترامب باستبعاد الصين من وقف الرسوم الجمركية وتطبيق رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الصينية المزيد من الضغوط على معنويات المستثمرين.