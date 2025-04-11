تراجعت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الجمعة، حيث تحملت اليابان العبء الأكبر من ضغوط البيع، في حين شهدت وول ستريت خسائر متجددة خلال الليل.

وينبع تجدد الشعور بالابتعاد عن المخاطرة من تصاعد التوترات في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما أدى إلى موازنة التفاؤل السابق بعد فترة راحة قصيرة من الرسوم الجمركية.

انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 2.28%، مما يعكس طبيعة الانحدار واسع النطاق.

لكن اليابان كانت هي التي عانت من الخسائر الأكبر، حيث انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 5.46% وانخفض مؤشر توبكس بنسبة 5.05%، مما يشير إلى قلق عميق بين المستثمرين اليابانيين.

انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.55%، في حين انخفض مؤشر كوسداك للأسهم الصغيرة بنسبة 0.11%، مما يشير إلى تأثير أكثر اعتدالا في السوق الكورية الجنوبية.

وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.8%، وانخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.13%، مما يسلط الضوء على التأثير المستمر للرسوم الجمركية على الصين والاقتصاد العالمي.

التراجع عن التعريفات الجمركية: توقف لا يطمئن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تراجعا مفاجئا في الرسوم الجمركية، حيث أسقط مؤقتا معدلات الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة على الواردات من معظم البلدان لمدة 90 يوما.

وكتب محللون في بنك ANZ في مذكرة “تمديد الوقت لا يخفف من حالة عدم اليقين”، في إشارة إلى المشاعر السائدة.

وحذروا من أن “هناك شكوكاً بشأن نتائج المفاوضات التجارية، وهذا من شأنه أن يستمر في التأثير سلباً على الاستثمار وبالتالي على توقعات النمو”.

الضغوط التراكمية: الصين تواجه عبء تعريفة جمركية بنسبة 145٪

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وإضافة إلى المخاوف، أكد البيت الأبيض لشبكة سي إن بي سي يوم الخميس أن معدل التعريفات التراكمية على الصين سيصل الآن إلى مستوى مذهل يبلغ 145%، ويتكون من الرسوم الجديدة البالغة 125% على السلع، بالإضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 20% المرتبطة بأزمة الفنتانيل، مما يسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الشركات الصينية.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية قليلا يوم الجمعة حيث تطلع المستثمرون إلى إغلاق أسبوع متقلب اتسم بتقلبات حادة في المتوسطات الرئيسية، مما يشير إلى درجة من الاستقرار بعد فترة مضطربة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.1%. وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 28 نقطة، أي ما يقارب 0.1%.

تراجعات وول ستريت

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وفي الولايات المتحدة، أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية على انخفاض خلال الليل، مما أدى إلى تراجع بعض المكاسب من الارتفاع التاريخي الذي شهدناه في الجلسة السابقة، والذي كان مدعوما بإعلان الرئيس دونالد ترامب عن مهلة مدتها 90 يوما لبعض التعريفات الجمركية “المتبادلة”.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.46% وأغلق عند 5,268.05، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.31% ليغلق عند 16,387.31.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1,014.79 نقطة، أو 2.5%، ليستقر عند 39,593.66، مما يوضح الانعكاس السريع للمشاعر.