هل يمكن أن يرتفع سعر Render إلى أكثر من 4 دولارات قبل RenderCon 2025؟

أعلنت مؤسسة Render عن بعض التغييرات الرئيسية في فريق قيادتها قبل RenderCon 2025، مما أدى إلى ارتفاع أسعار رمزها الأصلي، RENDER.

ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 16%، مما دفع السعر إلى تجاوز 3.7 دولار على Biannce بعد اتجاه هبوطي طويل الأمد.

تأتي هذه الزيادة المفاجئة في ظل انتعاش أوسع لسوق العملات المشفرة، مما يشير إلى أن تصحيح الرمز ربما وصل إلى قاع محلي.

لكن هل يمكن لهذا الزخم أن يحمل السعر فوق 4 دولارات؟

لماذا يرتفع سعر RENDER؟

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أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار RENDER اليوم هو تعيين سيلفيا لاكايو كرئيسة للتسويق والاتصالات وترقية لوك دنكان إلى مدير المجتمع والحوكمة في Render Network.

تتمتع سيلفيا لاكايو، بصفتها رئيسة التسويق والاتصالات، بخبرة تزيد عن 15 عامًا في قطاعي blockchain وSaaS لمؤسسة Render، ومن المتوقع أن تعمل خبرتها على تعزيز رؤية شبكة Render وجذب جمهور أوسع من المبدعين والمطورين.

وفي الوقت نفسه، يسلط ترقية لوك دنكان إلى منصب مدير المجتمع والحوكمة الضوء على التركيز المتجدد على بناء مجتمع قوي ومتفاعل حول المشروع.

تشير هذه التعزيزات القيادية إلى دفعة استراتيجية نحو الابتكار والتوسع لشبكة Render.

وارتفعت ثقة المستثمرين استجابة لذلك، مما أدى إلى زيادة ضغوط الشراء ودفع سعر RENDER إلى الارتفاع.

ويكتسب نموذج الحوسبة اللامركزي لوحدة معالجة الرسوميات في الشبكة، والمصمم للذكاء الاصطناعي والرسم ثلاثي الأبعاد، زخمًا أيضًا في القطاعات ذات الطلب المرتفع.

هناك عامل آخر يساهم في ارتفاع أسعار Render الحالي وهو الضجيج حول مؤتمر RenderCon 2025 المرتقب للغاية ، والمقرر عقده في 15 أبريل في هوليوود، كاليفورنيا.

إن هذا المزيج من القيادة القوية والفائدة المتزايدة يغذي التفاؤل بين حاملي رمز RENDER والمشاركين في السوق.

مسار RENDER إلى 4 دولارات: التحليل الفني والسلسلة

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يكشف الرسم البياني اليومي لزوج RENDER/USD أن RENDER قد خرج من نمط الإسفين الهابط، وهو نمط صعودي يسبق اتجاه هبوطي يقترب من نهايته.

يقع مؤشر التدفق النقدي (MFI) عند مستوى 42.23، قادمًا من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن RENDER في حالة انعكاس صعودي محتمل حاليًا.

Render price chart by TradingView

تظهر بيانات السلسلة من In/Out of Money Around Price (IOMAP) منطقة دعم قوية عند 2.70 دولار، حيث يتم الاحتفاظ بأكثر من 4 ملايين رمز بواسطة 408 عنوان.

فوق السعر الحالي، فإن النطاق الذي يتراوح بين 3.02 دولار إلى 3.47 دولار لديه عدد أقل من الرموز التي يتم الاحتفاظ بها بخسارة، مما يعني ضغط بيع محدود من حامليها الذين يتطلعون إلى الخروج.

يشير هذا الهيكل إلى أن RENDER قد يرتفع إلى ما فوق مستوى 3.47 دولار بسهولة نسبية إذا استمر زخم الشراء.

قد يؤدي الاختراق فوق خط الاتجاه العلوي للوتد الهابط إلى دفع الرمز نحو مستوى فيبوناتشي 0.786 عند 4.53 دولار.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا التحرك الصعودي سوف يعتمد بشكل كبير على حجم التداول المستدام ومعنويات السوق.