أسواق أوروبا تفتح على ارتفاع طفيف مع استمرار مخاوف الحرب التجارية

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على مكاسب متواضعة في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، مع اقتراب أسبوع مضطرب للأسهم من نهايته.

ورغم وجود زخم إيجابي، استمرت المخاوف الأساسية بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما حد من الحماس العام.

ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.4%، مع ارتفاع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.5%، في حين ارتفع مؤشر Dax الألماني ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.4% في الساعة 8:10 صباحًا.

لندن – رويترز: سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، مما يعكس نهجا حذرا بشكل عام من جانب المستثمرين.

وسجلت جميع قطاعات سوق الأوراق المالية تقريبا تداولات في المنطقة الإيجابية، باستثناء قطاع الطاقة، وهو ما سلط الضوء على شعور واسع النطاق بالتفاؤل، ولكن ليس طاغيا.

أسبوع متقلب مدفوع بتطورات السياسة التجارية

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شهدت الأسواق الأوروبية والعالمية أسبوعا متقلبا مع تفاعل المستثمرين مع التطورات المتكررة وغير المتوقعة في سياسة التجارة العالمية، والتي أثارتها خطط التعريفات الجمركية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل أن يتم تخفيضها مؤقتًا إلى 10٪ لمدة 90 يومًا للسماح بإجراء مفاوضات تجارية مع معظم الدول والمناطق التسعين المستهدفة، مما يوفر فترة وجيزة من الراحة.

ومع ذلك، تم رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، مما يسلط الضوء على التركيز الأساسي للنزاع التجاري.

ورد الاتحاد الأوروبي، الخميس، على نحو مماثل، حيث قرر تعليق اعتماد التدابير المضادة لمدة 90 يوما.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على وسائل التواصل الاجتماعي: “نريد أن نعطي المفاوضات فرصة”، مشيرة إلى التزامها بخفض التصعيد.

ورغم هذه الجهود، استمرت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، إذ ظل من غير الواضح كيف ستسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

كانت المخاوف المستمرة بشأن اندلاع حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين حاضرة بقوة في أذهان المستثمرين.

معدل التعريفة الجمركية التراكمي على الصين يصل إلى 145٪

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انخرطت الدولتان في دورة من الرد بالمثل، حيث أكد البيت الأبيض لشبكة CNBC يوم الخميس أن معدل التعريفات الجمركية التراكمي على الصين سيصل الآن فعليًا إلى 145٪.

ويشمل ذلك رسومًا جمركية بنسبة 125% على السلع، فضلاً عن رسوم جمركية بنسبة 20% على الفنتانيل، مما يخلق تحديًا اقتصاديًا كبيرًا للمصدرين الصينيين.

سجلت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ أداءً مختلطًا، مما يعكس عدم وجود اتجاه واضح في العلاقات التجارية العالمية.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد جلسة خاسرة للأسهم يوم الخميس، مما أضاف المزيد من الحذر إلى الأجواء.

بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تلوح في الأفق: مؤشر اقتصادي رئيسي

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وفي أوروبا، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة يوم الجمعة، والتي ستوفر رؤى قيمة حول صحة الاقتصاد البريطاني والتأثير المحتمل للرياح المعاكسة للتجارة العالمية.