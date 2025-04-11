اختتمت الأسهم الأوروبية أسبوعًا متقلبًا على نحو متباين: مؤشر فوتسي 100 يرتفع، ومؤشر داكس ينخفض

اختتمت الأسواق الأوروبية أسبوعا مضطربا بخسائر متواضعة يوم الجمعة، حيث استمرت المواجهة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية في زعزعة معنويات المستثمرين العالميين.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1%، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بعد أن سجل أقوى جلسة له منذ مارس 2022 يوم الخميس.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.64% بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر فبراير والتي جاءت أفضل من المتوقع، في حين استقر مؤشر فوتسي 250 للشركات المتوسطة الحجم.

وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.9%، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%.

واصل اليورو ارتفاعه، حيث ارتفع بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.134 دولار – وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2022 – على خلفية التفاؤل بشأن المرونة الاقتصادية في منطقة اليورو.

على مستوى القطاعات، ظلّ تجنّب المخاطرة واضحًا. وظلّت أسهم الصناعات والتكنولوجيا والطاقة تحت الضغط، بينما استقطبت القطاعات الدفاعية، مثل المرافق والسلع الاستهلاكية المعمرة، مشترين.

توترات ترامب بشأن الرسوم الجمركية تهيمن على سردية السوق

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اختتمت الجلسة أسبوعًا اتسم بالتقلبات الشديدة، والتي غذتها حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بنظام التعريفات الجمركية الجديد الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تراجع البيت الأبيض في منتصف الأسبوع عن الخطوة الأولية التي اتخذها لفرض “رسوم جمركية متبادلة” على ما يقرب من 90 دولة ومنطقة، واستبدلها بضريبة شاملة بنسبة 10% لمدة 90 يوما للسماح بالمفاوضات، باستثناء الصين، التي تواجه رسوم استيراد عقابية بنسبة 145%.

وردت بكين برفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، مقارنة بـ84%، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في تدفقات التجارة العالمية.

ورغم هذه التطورات، أظهرت الأسهم الأوروبية قدرة أكبر على الصمود مقارنة بنظيراتها الأميركية.

في حين انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 11% منذ بداية العام، انخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 4.4% فقط.

انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 4%، وانخفض مؤشر فوتسي 100 بنحو 3%، وانخفض مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.9% فقط.

يظل مؤشر داكس الألماني حالة استثنائية، إذ ارتفع بنسبة 2.4% حتى الآن في عام 2025.

ويعزو المحللون هذا الأداء النسبي المتفوق إلى التوقعات بأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع التجاري الذي تقوده الولايات المتحدة ستكون أقل حدة في أوروبا.

وأشارت عدة بنوك في وول ستريت إلى أن قاعدة التصدير المتنوعة في أوروبا، والروابط التجارية الأقوى مع آسيا خارج الصين، واستجابات السياسة النقدية الأكثر تحفظاً قد تخفف من التأثير.

الأسهم الأمريكية يوم الجمعة

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بعد أنبدأت يومها باللون الأحمر ، ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث حاول المستثمرون إيجاد موطئ قدم بعد أسبوع متقلب هيمنت عليه عناوين التعريفات الجمركية والبيانات الاقتصادية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، كما حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنحو 140 نقطة، أو 0.4%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%.

وجاء هذا التحرك الصعودي على الرغم من النكسة في بيانات ثقة المستهلكين التي ضغطت لفترة وجيزة على الأسهم.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر أبريل أكثر من المتوقع ، مما يشير إلى تزايد القلق بين الأسر.

وأظهر أحدث استطلاع لثقة المستهلكين أجرته جامعة ميشيغان انخفاضا حادا في الثقة، حيث انخفض المؤشر إلى 50.8 في أبريل من 57 في مارس.

ويمثل هذا أحد أدنى القراءات منذ أدنى مستويات عصر الجائحة، ويؤكد على القلق المتزايد بين المستهلكين وسط مخاوف التضخم وتصاعد التوترات التجارية.

الأمر الأكثر أهمية هو أن توقعات المستهلكين بشأن التضخم في العام المقبل ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1981، مما أثار المخاوف من أن ضغوط الأسعار قد تستمر حتى مع إظهار مقاييس التضخم الأوسع نطاقا علامات على التباطؤ.