الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة: داو جونز ينخفض 240 نقطة، وستاندرد آند بورز 500 ينخفض 0.4%

تراجعت الأسهم الأميركية في وقت مبكر من يوم الجمعة مع استمرار المستثمرين في التفاعل مع المشهد المتغير للسياسة التجارية العالمية، مما أنهى أحد أكثر الأسابيع تقلبا بالنسبة لوول ستريت في الذاكرة الحديثة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 241 نقطة، أي بنسبة 0.6%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

جاءت الخسائر بعد عمليات البيع الحادة التي جرت يوم الخميس، والتي شهدت انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.46%، وانخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 1000 نقطة، وفقدان مؤشر ناسداك أكثر من 4%، حيث أدت التوترات التجارية المتجددة إلى تحفيز مزاج تجنب المخاطرة بين المستثمرين.

وجاء هذا الانخفاض بعد يوم واحد فقط من تسجيل السوق مكاسب تاريخية، مدفوعة بإعلان الرئيس دونالد ترامب عن توقف لمدة 90 يوما للتعريفات الجمركية المتبادلة الجديدة لمعظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.52% يوم الأربعاء، مسجلاً ثالث أكبر مكسب يومي له منذ الحرب العالمية الثانية. وارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 2900 نقطة في ذلك اليوم.

وعلى الرغم من التقلبات الأسبوعية، لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب بنسبة 3.3% هذا الأسبوع، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 5%، وارتفع مؤشر داو جونز بنحو 2.7%.

لا تزال رسوم ترامب الجمركية تشكل القضية الكبرى

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يظل التجار حذرين مع استمرار تطور سياسة التعريفة الجمركية المعدلة.

في حين حددت الولايات المتحدة معدل تعريفة جمركية عالمي بنسبة 10% لمعظم البلدان لمدة 90 يومًا القادمة، تظل السلع المستوردة من الصين خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 145% – وهو رقم يتضمن تعريفة جمركية إضافية بنسبة 20% مرتبطة بتطبيق الفنتانيل.

وأكد البيت الأبيض هذا المعدل يوم الخميس.

وردت الصين، الجمعة، بزيادة رسومها الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، مقارنة بـ84%.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان: “حتى لو استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية أعلى، فلن يكون لذلك معنى اقتصادي وسيصبح مزحة في تاريخ الاقتصاد العالمي”.

في غضون ذلك، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للتفاوض. ومن المتوقع أن يسافر ممثل عن الاتحاد إلى واشنطن يوم الأحد لمتابعة اتفاقيات تجارية.

ويظل المستثمرون حذرين

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لا تزال التقلبات مرتفعة. ارتفع مؤشر تقلب بورصة شيكاغو (VIX) لفترة وجيزة فوق مستوى 50 في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل أن يستقر قرب مستوى 44.

ويظل المشاركون في السوق حذرين بشأن ما ينتظرنا بمجرد انتهاء فترة الـ90 يومًا.

منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن هيكل التعريفات الجمركية المتبادلة في الثاني من أبريل، ظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا بأكثر من 7%، مما يؤكد حساسية السوق المستمرة للتطورات المتعلقة بالتجارة.

انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة

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انخفضت أسعار الجملة في الولايات المتحدة في مارس بأكبر قدر منذ أكتوبر 2023، مما يعكس انخفاض تكاليف الطاقة وتعزيز علامات التضخم الخافت قبل الرسوم الجمركية المقبلة لإدارة ترامب.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة.

كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.2%. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1%، ليأتي أيضًا دون التوقعات.

ويأتي التقرير في أعقاب بيانات أسعار المستهلك الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت انخفاضًا شهريًا للمرة الأولى منذ عام 2020، مدفوعة أيضًا بانخفاض أسعار الطاقة.