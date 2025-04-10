لقد تطورت عبارة “بيع أمريكا” من مجرد ميم تداول إلى واقع مالي. من سندات الخزانة الأمريكية إلى الدولار الأمريكي، وصولًا إلى أكبر الأسهم الأمريكية.

هذا الأسبوع، وبعد موجة بيع فوضوية للسندات وانهيار حاد في السوق استمر ثلاثة أيام، تراجع الرئيس دونالد ترامب عن خطته الطموحة لفرض رسوم جمركية. جزئيًا على الأقل.

لكن الضرر قد وقع. حتى بعد أن عرض البيت الأبيض تعليقًا لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية على معظم الدول، ظلت العقود الآجلة الأمريكية مستقرة، بينما واصلت الأسهم العالمية ارتفاعها.

لا يزال سوق السندات مضطربًا. وللمرة الأولى منذ سنوات، يتساءل المستثمرون علانيةً عما إذا كانت الأصول الأمريكية لا تزال ملاذًا آمنًا كما كانت في السابق.

ماذا حدث للتو للأسواق الأمريكية؟

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ومن الجمعة إلى الأربعاء، شهد المستثمرون نوعاً من عمليات البيع المتزامنة التي لا تحدث عادة في الاقتصادات المتقدمة.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وسندات الخزانة الأمريكية، والدولار الأمريكي بشكل حاد. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 60 نقطة أساس في ثلاث جلسات، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ عام 2001. وتراجع مؤشر ناسداك إلى منطقة التصحيح قبل أن ينتعش بنسبة 12% في يوم واحد بعد الإعلان عن تعليق الرسوم الجمركية.

عادةً، عندما تنخفض أسعار الأسهم، ترتفع أسعار السندات. لكن هذا لم يحدث هذه المرة. بل تخلصت صناديق التحوط من سندات الخزانة الأمريكية في موجة بيع قسري مرتبطة بفشل استراتيجية تداول أساسية.

تفاقمت تداعيات الأزمة بسبب شح السيولة في السوق ومراكز الرفع المالي. في مرحلة ما، وصل عائد سندات العشر سنوات إلى 4.515%، مرتفعًا من 3.9% قبل أيام قليلة.

تراجع الدولار الأمريكي أيضًا مقابل عملات الملاذ الآمن كالين والفرنك السويسري، على الرغم من ارتفاع العائدات. ولا يزال مؤشر الدولار (DXY) منخفضًا خلال الشهر. وكان عجز الدولار عن جذب رؤوس الأموال في ظل التوتر العالمي مؤشرًا خطيرًا.

لماذا تراجع ترامب عن قراره؟

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لم يكن تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية متعلقًا بالدبلوماسية أو الاقتصاد، بل كان متعلقًا بالأسواق.

وبحسب مصادر مطلعة من بلومبرج والبيت الأبيض ، أمضى ترامب الجزء الأول من الأسبوع في مراقبة عائدات السندات، ومخططات الأسهم، وتعليقات فوكس بيزنس.

وعندما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى ما يزيد على 4.5%، وحذر حلفاء بارزون مثل جيمي ديمون وبيل أكمان من الركود، تراجع ترامب عن موقفه.

وفي غضون ساعات، قام فريقه بصياغة منشور لموقع Truth Social، يتضمن إلغاء التعريفات الجمركية في معظم البلدان، باستثناء الصين، ونشره على الهواء مباشرة دون مراجعة قانونية.

حفّزت هذه الخطوة أكبر قفزة يومية في مؤشر ناسداك منذ عام ٢٠٠١. لكن سوق السندات لم يُبدِ أي رد فعل يُذكر. وهذا يُنبئنا بأمرٍ أكثر خطورة. ربما لا تُصدّق الأسواق أن الأزمة قد انتهت.

هل انتهت أسطورة الملاذ الآمن الأميركي؟

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أصبحت عبارة “بيع أمريكا” عنوانًا رئيسيًا هذا الأسبوع لسبب وجيه. لم يقتصر المستثمرون على بيع الأسهم الأمريكية فحسب.

باعوا سندات، باعوا دولارات.

باعوا كل شيء. ولم يقتصر الأمر على تجار اليوم الواحد أو صناديق المضاربة، بل امتد إلى صناديق التقاعد والبنوك المركزية الأجنبية والمستثمرين المؤسسيين الذين يحاولون إعادة التوازن بعيدًا عن التعرض الأمريكي.

جزء من هذا الأمر فني. تدهورت صفقات التداول الأساسية بشكل حاد. تلقت صناديق التحوّط نداءات هامشية. افتقر المتعاملون إلى القدرة على استيعاب التدفقات النقدية في ميزانياتهم العمومية.

لكن جزءًا منها هيكلي. فالولايات المتحدة تعاني الآن من عجز كبير ، ومعدل تضخم مرتفع، وسياسة تجارية متقلبة، كل ذلك في آن واحد. إنها ليست ملاذًا آمنًا، بل هي أصل محفوف بالمخاطر يتمتع بامتيازات عملة احتياطية.

ويبدو أن المستثمرين الأجانب يتفقون مع هذا الرأي. وتشير التقارير إلى أن الصين تحتفظ بنحو 800 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية.

ورغم عدم وجود أدلة دامغة على وجود إغراق نشط، فقد شهد مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل ثلاث سنوات هذا الأسبوع واحدا من أضعف العطاءات الأجنبية منذ سنوات.

وبحسب مورنينج ستار ، استوعب المشترون المحليون 6.2% فقط من المعروض، مقارنة بمتوسط 19%.

في غضون ذلك، استقرت أسعار السندات الألمانية. وارتفع اليورو مقابل الدولار. وارتفع سعر الذهب فوق 3100 دولار للأوقية، مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن في أماكن أخرى.

هل يجب علينا الذعر؟

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هذه ليست أزمةً بعد، لكنها تحوّلٌ جذريٌّ في النموذج. لا يملك الاحتياطي الفيدرالي سوى هامشٍ محدودٍ للمناورة. وقد أظهر محضر اجتماعه في مارس/آذار قلقًا من أن الرسوم الجمركية سترفع التضخم.

وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بشكل أقل خلال العام، من أكثر من 100 نقطة أساس إلى حوالي 80 نقطة أساس.

إذا ظلت العائدات مرتفعة وارتفعت معدلات التضخم بسبب الرسوم الجمركية، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الجلوس مكتوف الأيدي مع تباطؤ الاقتصاد.

في غضون ذلك، صرّح ترامب بالفعل بأن تعليق الرسوم الجمركية هو مجرد تعليق مؤقت. وستبقى الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% على جميع الواردات سارية.

رُفعت الرسوم الجمركية على الصين مجددًا، لتصل الآن إلى 125%. قد تُشعل سلسلة جديدة من التوترات التجارية موجة بيع جديدة. وقد أظهر السوق بالفعل ما يحدث عندما يفقد الثقة.

هناك أيضًا خطر رد فعل عالمي. فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 84% على البضائع الأمريكية، وعقوبات على 18 شركة أمريكية.

أوروبا تحت ضغطٍ للرد. وتُعدّ هذه اللعبة طويلة الأمد، وخاصةً مع الصين، اختبارًا لقدرة اقتصادها على التحمل.

ترامب يلعب لعبة “الجبن”. لكن الصين تبدو مستعدة لتحمل الألم. تشير نظرية اللعبة إلى أن الطرف الأكثر استعدادًا للمعاناة هو الرابح عادةً.

أخيرًا، هناك خطر كبير آخر يتجاوز الرسوم الجمركية. خطر فقدان ثقة المستثمرين العالميين في الحوكمة الاقتصادية الأمريكية، والتقلبات السياسية الفوضوية، والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إن الفجوة بين ما يقال في واشنطن وما يحدث بالفعل في الأسواق هي أمر طبيعي.

أظهر الأسبوع الماضي أن السوق بات يُحدد حدود السياسة الأمريكية. فعندما يُثير سوق السندات ضجة، تُنصت واشنطن. لكن هذا ليس بالأمر الجيد. فهذا يعني أن الثقة لم تعد تلقائية، وأن حسن الظن قد زال.

لأول مرة منذ جيل، يُسعّر المستثمرون الأصول الأمريكية ليس كوجهة استثمارية افتراضية، بل كخيار واحد من بين خيارات عديدة. هذا هو جوهر صفقة “بيع أمريكا”. وحتى لو توقفت، فإن الفكرة أصبحت مطروحة الآن.