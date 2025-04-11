تراجعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات، بسبب تصاعد التوترات التجارية وتزايد المخاوف بشأن التضخم وفقدان الوظائف.

كشف أحدث استطلاع للرأي من جامعة ميشيغان، والذي صدر يوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تراقبه الجامعة عن كثب انخفض إلى 50.8 في أبريل من 57 في الشهر السابق.

ولم يكن هذا بمثابة استمرار للتدهور فحسب، بل كان أيضا أحد أدنى القراءات منذ الأزمة المالية العالمية.

وجاء الرقم أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 54.6، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وحذرت مديرة الاستطلاع جوان هسو من “إشارات تحذير متعددة” تظهر في مختلف أنحاء الاقتصاد، مع انتشار التشاؤم بشكل موحد بين مختلف الفئات السكانية.

قال:

وكان هذا التراجع واسع النطاق ومتفق عليه بين مختلف الأعمار والدخل والتعليم والمناطق الجغرافية والانتماءات السياسية.

واستمرت التوقعات بشأن ظروف العمل، والمالية الشخصية، والدخول، والتضخم، وأسواق العمل في التدهور هذا الشهر.

وأُجري الاستطلاع في الفترة من 25 مارس/آذار إلى 8 أبريل/نيسان، وهي الفترة التي شهدت إعلانات سياسية هامة.

وقد أدى إعلان الرئيس ترامب عن التعريفات الجمركية في “يوم التحرير” في الثاني من أبريل/نيسان إلى تحديد النغمة، مما أثار موجة بيع حادة في الأسواق المالية.

ورغم أن ترامب أعلن في وقت لاحق عن توقف مؤقت لمدة 90 يوما لبعض التدابير ، إلا أنه أبقى على الرسوم الجمركية الشاملة على كل الواردات تقريبا، مما أثار المخاوف من ضغوط اقتصادية مطولة.

المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال

مخاوف التضخم تصل إلى مستويات جديدة

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ووجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان أن توقعات المستهلكين بشأن التضخم في الأمد القريب ارتفعت إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1981.

ويتوقع المشاركون الآن ارتفاع الأسعار بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وهي زيادة حادة مقارنة بـ 5% في مارس/آذار.

وارتفعت أيضا توقعات التضخم على المدى الطويل، لتصل إلى 4.4% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعكس هذه التوقعات القلق المتزايد بين المستهلكين بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%، وردت بكين بالمثل.

وتظل واردات الصلب والألمنيوم والسيارات خاضعة لرسوم جمركية باهظة، مما يساهم في الشعور بتزايد الضغوط الاقتصادية.

وحتى الآن، قدمت البيانات الملموسة، مثل أرقام التوظيف ومبيعات التجزئة، صورة مختلطة.

يستمر التوظيف بوتيرة صحية، لكن ضعف مبيعات التجزئة في الأشهر الأخيرة يشير إلى أن الأسر قد تتجه قريبا إلى شد أحزمتها.

سعى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تهدئة المخاوف، قائلاً الأسبوع الماضي:

أحيانًا تكون الاستطلاعات سلبية للغاية، لكنهم يواصلون الإنفاق. أنفق الناس طوال فترة الجائحة، وخلال هذه الفترة التي شهدت ارتفاعًا في التضخم.

تزايدت مخاوف وول ستريت ومخاطر الركود

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لقد أدت تقلبات السوق، التي تفاقمت بسبب زيادات التعريفات الجمركية، إلى إثارة قلق حتى المستهلكين الأثرياء الذين دعم إنفاقهم الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة من التضخم المرتفع.

وحذر بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، من أن الاضطرابات المستمرة في السوق قد تؤدي في النهاية إلى إضعاف ثقتهم.

وأشار آدامز في تقرير تحليلي إلى أن “مكاسب سوق الأسهم للمستهلكين الأثرياء أبقت الاقتصاد ينمو في عام 2024 على الرغم من ارتفاع الأسعار، لكن الأثرياء لن يشعروا بالثقة الكافية لمواصلة الإنفاق إذا استمر هذا الوضع”.

وإضافة إلى المخاوف المتزايدة، شبه لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك البيئة الحالية بحالة عدم اليقين التي سادت خلال الأزمة المالية في عام 2008.

لقد شهدنا فترات مثل هذه من قبل عندما كانت هناك تحولات هيكلية كبيرة في السياسة والأسواق – مثل الأزمة المالية، وجائحة كوفيد-19، وارتفاع التضخم في عام 2022.

وأضاف “لقد حافظنا دائمًا على التواصل مع العملاء، وتبع ذلك بعض أكبر قفزات النمو التي حققتها شركة بلاك روك”.

كما أدلى جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس بدلوه في الأمر، واصفا التوقعات بأنها محفوفة بالمخاطر.

وقال ديمون في أعقاب إعلان البنك عن أرباحه الفصلية: “يواجه الاقتصاد اضطرابات كبيرة، مع الإيجابيات المحتملة للإصلاح الضريبي وإلغاء القيود التنظيمية والسلبيات المحتملة للتعريفات الجمركية و”الحروب التجارية”.

ومع تدهور البيانات الضعيفة ومعنويات المستهلكين، أصبحت متانة الاقتصاد الأميركي موضع تساؤل على نحو متزايد.

وسوف يراقب المحللون وصناع السياسات على حد سواء عن كثب لمعرفة ما إذا كانت عادات الإنفاق ستصمد أم ستتعثر تحت وطأة التضخم وتحولات السياسة والقلق المتزايد في السوق.