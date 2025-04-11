الأسواق الهندية تفتح أبوابها: مؤشرا Nifty و Sensex على أهبة الاستعداد لبداية قوية، لكن ظلال الحرب التجارية لا تزال قائمة

من المتوقع أن تفتح أسواق الأسهم الهندية على نغمة قوية يوم الجمعة، مع تداول العقود الآجلة لمؤشر GIFT Nifty بارتفاع 467 نقطة عند 22954، مما يشير إلى افتتاح فجوة كبيرة للمؤشرات القياسية.

ومع ذلك، ينبغي للمتداولين أن يستعدوا لتقلبات محتملة مع بقاء المشاعر العالمية هشة وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والإشارات المختلطة من الأسواق العالمية.

شهدت الأسواق الأميركية انخفاضات حادة خلال الليل، حيث طغت التوترات التجارية المتصاعدة في ظل إدارة ترامب على البيانات الاقتصادية الإيجابية، مما سلط الضوء على التأثير المتزايد للسياسة التجارية على معنويات المستثمرين.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.50%، مما يشير إلى قلق واسع النطاق.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.46%، مما يعكس اتساع تراجع السوق.

انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.31%، مما يشير إلى ضعف خاص في قطاع التكنولوجيا.

تعكس هذه الخسائر المخاوف المتزايدة المحيطة بإمكانية حدوث ركود اقتصادي مع تكثيف المواجهة بشأن التعريفات الجمركية، مما يثير المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل.

الأسهم الآسيوية تعكس ضعف الولايات المتحدة: الذهب يصل إلى أعلى مستوى قياسي بفضل الطلب على الملاذ الآمن

وتبعت الأسهم الآسيوية نهج الأسواق الأميركية عند الافتتاح، مما يعكس نبرة تجنب المخاطرة في جميع أنحاء المنطقة.

وانخفض مؤشر توبكس الياباني بنسبة 4.7%، في حين انخفض مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 2.1%، وهو ما يوضح التأثير الواسع النطاق للتوترات التجارية العالمية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.5%، مما عزز الشعور السلبي. في الوقت نفسه، وصل الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، وهو مؤشر واضح على الطلب على الملاذ الآمن، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن من تقلبات السوق.

الإشارات الفنية: ارتفاع دون القدرة على الصمود؟

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على الرغم من افتتاح الفجوة الصعودية المتوقعة، تشير المؤشرات الفنية إلى نهج حذر.

يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) تقاطعًا هبوطيًا، مما يشير إلى أن الارتفاع قد يفقد الزخم إذا فشل مؤشر Nifty في الاختراق بشكل حاسم فوق مستوى 22500.

ويوجد الدعم عند مستوى 22000، مما يؤكد أهمية هذا المستوى للحفاظ على الزخم الإيجابي.

تقلبات متزايدة: مؤشر VIX الهندي يقفز

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وارتفع مؤشر VIX الهندي، الذي يقيس تقلبات السوق، بنسبة 5% إلى 21.43، وهو ما يشير إلى تزايد التوتر في السوق واحتمال زيادة تقلبات الأسعار في المستقبل القريب.

ظل المستثمرون المؤسسيون الأجانب بائعين صافين يوم الأربعاء، حيث تخلصوا من أسهم بقيمة 4358 كرور روبية، في حين قدم المستثمرون المؤسسيون المحليون بعض التوازن من خلال شراء 2976 كرور روبية.

واصلت مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر الصافية الارتفاع، لتصل إلى 1.15 تريليون روبية، ارتفاعًا من 1.09 تريليون روبية في اليوم السابق، مما يعكس استمرار الاتجاه الهبوطي بين المستثمرين الأجانب.

واصلت الروبية الهندية خسائرها، حيث انخفضت بمقدار 42 بايسة إلى 86.68 مقابل الدولار، متأثرة بحالة عدم اليقين العالمية وخفض سعر الفائدة الأخير من قبل بنك الاحتياطي الهندي، مما يشير إلى تفاعل معقد بين العوامل المحلية والدولية.

قائمة حظر F&O: الأسهم قيد التدقيق

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الأسهم التالية تخضع حاليًا لحظر العقود الآجلة والخيارات (F&O):

بيرلاسوفت

هندوستان كوبر

مانابورام

نالكو