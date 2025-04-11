JD.com وFreshippo تتدخلان لدعم المصدرين الصينيين المتعثرين في السوق المحلية وسط حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين

تكثف شركات التجارة الإلكترونية الصينية جهودها لمساعدة المصدرين في البلاد على الاستفادة من السوق المحلية مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع فرض كل من البلدين رسوما جمركية مرتفعة بشكل مذهل على واردات الآخر.

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة جيه دي.كوم يوم الجمعة أنها ستنشئ صندوقا بقيمة 200 مليار يوان (27.35 مليار دولار) لمساعدة المصدرين المحليين على التحول إلى الأسواق المحلية، حيث يثقل الصراع بشدة على الشركات المصنعة الصينية.

ردت بكين على أحدث زيادات الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن برفع رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125% يوم الجمعة.

وجاء هذا التصعيد في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145% ، وهو أعلى معدل فعال حتى الآن.

وقالت شركة JD.com إنها تخطط لإرسال موظفين مباشرة إلى مؤسسات التجارة الخارجية الصينية للحصول على منتجاتها عالية الجودة.

وستقوم الشركة أيضًا بإنشاء قسم مخصص على منصتها لعرض هذه السلع، ووعدت بتوجيه الزيارات وموارد التسويق لتعزيز ظهورها بين المستهلكين المحليين.

“فريشيبو” التابعة لمجموعة علي بابا ستوفر منطقة خاصة على منصتها للمصدرين

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وفي مبادرة موازية، أعلنت سلسلة متاجر السوبر ماركت “فريشيبو” التابعة لشركة علي بابا، والمعروفة محليا باسم “هيما”، عن تدابير مماثلة لدعم المصدرين الصينيين المتضررين من الحرب التجارية.

وقالت الشركة إنها ستنشئ منطقة متخصصة على منصتها حصريا لمنتجات الشركات التي تركز على التصدير.

وتعهدت شركة فريشيبو أيضًا بتبسيط عملية التسجيل لهذه الشركات ومنحها إمكانية الوصول إلى البنية التحتية لمستودعاتها، بهدف تسريع دخولها إلى السوق المحلية.

ورغم أن هذه البرامج قد تساعد في تعويض بعض الخسائر الناجمة عن تراجع الطلب الخارجي، فإن المحللين يحذرون من أن المصدرين سيواجهون منافسة شرسة في اقتصاد يفقد زخمه.

الطلب المحلي يكافح لاستيعاب العرض الزائد

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وتواجه جهود الصين لإعادة توجيه محرك صادراتها نحو المستهلكين المحليين عراقيل بسبب ضعف الإنفاق المحلي بشكل مستمر.

أظهرت بيانات جديدة صدرت اليوم الخميس انخفاضا آخر في معدل التضخم في أسعار المستهلك، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها بكين في تحفيز الطلب.

وحذر ديريك سكيسورز، الزميل البارز في معهد أميركان إنتربرايز، من أن “السوق المحلية الصينية غير قادرة على استيعاب العرض الحالي، ناهيك عن الكميات الإضافية”.

وأشار إلى أن بكين قد تلجأ إلى تكتيكات مألوفة مثل تقديم التنازلات للولايات المتحدة، أو التخلص من فائض السلع إلى دول أخرى، أو دعم الشركات المتعثرة، أو السماح للشركات غير الفعالة بالانهيار.

ومما زاد الأمور تعقيدا خفض بنك جولدمان ساكس يوم الخميس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4%، مشيرا إلى الضغوط المزدوجة المتمثلة في الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي والنزاع التجاري المتفاقم مع الولايات المتحدة.

ورغم أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تمثل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، فإن محللي جولدمان ساكس يقدرون أن ما بين 10 ملايين إلى 20 مليون وظيفة صينية مرتبطة بهذه الصادرات، وهو ما يضخم المخاطر بالنسبة لبكين.

بكين تسعى إلى تعميق العلاقات مع الشركاء غير الأميركيين لتوسيع السوق

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وأكدت وزارة التجارة الصينية هذا الأسبوع أنها عقدت اجتماعا مع جمعيات الأعمال الكبرى لاستكشاف التدابير الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يطرح صناع السياسات حوافز جديدة خلال أيام، بما في ذلك توسيع الدعم بموجب مخطط الاستبدال الحالي للأجهزة المنزلية.

وعلى الصعيد الدولي، تعمل الشركات الصينية بشكل متزايد على تحويل تركيزها إلى أسواق أخرى.

على سبيل المثال، تقوم شركات النسيج بنقل إنتاجها إلى جنوب شرق آسيا وما وراءها.

وقال تشاو من شركة جرين ويلو تكستيل في تقرير لشبكة سي إن بي سي: “هذا العام، نعمل على تطوير عملاء في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا لتقليل اعتمادنا على السوق الأمريكية”.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينج فيتنام وماليزيا وكمبوديا الأسبوع المقبل في محاولة لتعميق العلاقات الاقتصادية الإقليمية.

وشهدت التجارة مع جنوب شرق آسيا ارتفاعا كبيرا منذ عام 2019، مما يجعلها أكبر شريك تجاري للصين، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.