نيو هامبشاير تقدم مشروع قانون احتياطي البيتكوين

تكتسب الجهود الرامية إلى إضافة البيتكوين إلى خزائن الدولة زخمًا متزايدًا في نيو هامبشاير، حيث يقدم المشرعون مشروع قانون قد يسمح للدولة بالاحتفاظ بالبيتكوين كجزء من احتياطياتها الرسمية.

في 10 أبريل، أقر مجلس النواب في ولاية نيو هامبشاير مشروع القانون رقم 302 في تصويت 192-179، مما يجعلها الولاية الرابعة التي تقدم مشروع قانون يتعلق باحتياطي البيتكوين من خلال غرفة تشريعية.

سيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس شيوخ الولاية لمزيد من الدراسة. وفي حال الموافقة عليه، سيُنقل إلى مكتب الحاكمة كيلي أيوت للتوقيع النهائي قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

ما هو مشروع القانون رقم 302؟

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عند أن يصبح قانونًا، فإن مشروع القانون رقم 302 سيسمح لأمين الخزانة بالولاية بتخصيص ما يصل إلى 10٪ من أموال الولاية أو أي أموال أخرى معتمدة تشريعيًا لعملة البيتكوين واختيار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين.

للتأهل للاستثمار، يجب أن يحافظ الأصل الرقمي على متوسط قيمة سوقية تزيد عن 500 مليار دولار خلال العام الماضي.

في الوقت الحالي، يعد البيتكوين هو الأصل الوحيد الذي يلبي هذا المعيار.

ينص مشروع القانون أيضًا على متطلبات صارمة للحفظ. يمكن للدولة الاحتفاظ بالأصول مباشرةً من خلال حل حفظ آمن، أو من خلال أمين حفظ مؤهل، أو عبر منتج متداول في البورصة.

الفكرة هي الحفاظ على ممتلكات الدولة آمنة مع منحها مساحة للنمو.

في الأصل، تضمن مشروع القانون العملات المستقرة وأحكامًا مقترحة لتشمل التخزين، ولكن تم إزالة تلك الأحكام لاحقًا.

ما تبقى هو نسخة مبسطة تركز فقط على الأصول ذات القيمة السوقية العالية والراسخة مثل Bitcoin.

يعد مشروع القانون HB302 جزءًا من جهد تشريعي أوسع نطاقًا في نيو هامبشاير لمعالجة سياسة blockchain والأصول الرقمية.

ويقوم المشرعون أيضًا بمراجعة مشروعين آخرين يركزان على العملات المستقرة، وتوكنات الأصول في العالم الحقيقي، والوضوح التنظيمي لاستخدام blockchain.

يدعو مشروع القانون HB310 إلى إنشاء لجنة لدراسة تنظيم العملات المستقرة والأصول الرمزية في العالم الحقيقي.

وستقوم اللجنة بتقييم النماذج القانونية، وتحديد المخاطر المحتملة، وإصدار توصيات بشأن كيفية تعامل الدولة مع هذه التقنيات.

من ناحية أخرى، يركز مشروع القانون HB639 على الحماية القانونية والوضوح فيما يتعلق باستخدام blockchain.

أريزونا تتصدر سباق الاحتياطي الاستراتيجي

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وفقًا لقوانين Bitcoin، التي تتعقب الفواتير المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد، تظل ولاية أريزونا هي المتصدرة في هذا السباق على مستوى الولاية.

كما سبق أن تناولناه في Invezz، فقد حصلت لجنة قواعد مجلس النواب في شهر مارس/آذار على مشروعي قانون في ولاية أريزونا، SB 1373 وSB 1025.

من شأن مشروع قانون SB1373 إنشاء صندوق جديد تديره الدولة يتكون من أصول رقمية مصادرة وأموال حكومية، في حين يسمح مشروع قانون SB1025 للصناديق العامة الحالية باستثمار ما يصل إلى 10٪ في Bitcoin إذا تم إنشاء احتياطي فيدرالي.

إذا تم توقيع أي منهما كقانون، فإن ولاية أريزونا ستصبح أول ولاية تطلق رسميًا احتياطيًا استراتيجيًا من البيتكوين باستخدام مزيج من العملات المشفرة المصادرة والأموال العامة المخصصة.