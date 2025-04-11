توقعات أسعار PepeX مع تأثر العملات المشفرة والأسهم بحالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية

شهدت أسواق العملات المشفرة والأسهم تقلبات كبيرة هذا الأسبوع.

بعد المكاسب الهائلة التي شهدتها الأسهم، والتي شهدت أيضًا ارتفاع سعر بيتكوين إلى 82 ألف دولار، حفزت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وخاصةً على الواردات الصينية، خسائر جديدة. ومع ذلك، في خضم هذه التقلبات، يجد المستثمرون كنوزًا، حيث اكتسبت PepeX ، منصة إطلاق عملات إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، اهتمامًا متزايدًا.

ما الذي تعنيه الرسوم الجمركية الشاملة وتوقعات السوق بالنسبة لسعر PepeX؟

رد فعل العملات المشفرة على عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية

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انخفضت الأسهم الأميركية يوم الخميس 10 أبريل، على الرغم من صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.

امتد هذا التقلب في المؤشرات الرئيسية إلى العملات المشفرة أيضًا، حيث دفع اتجاه العزوف عن المخاطرة سعر بيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار. في وقت سابق، ارتفعت العملة المشفرة المرجعية بأكثر من 6% لتتجاوز 82 ألف دولار. وجاءت الانخفاضات عقب “تعليق” الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا.

مع ذلك، استُبعدت الصين من هذا القرار. في الواقع، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125%، ليُوضح البيت الأبيض لاحقًا أنها بلغت في الواقع 145%.

مع ارتفاع سعر الذهب إلى ما يزيد عن 3200 دولار أمريكي ، واقتراب عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات من 4.5% نتيجةً لذلك، تضررت الأسهم بشدة، حيث خسر مؤشر داو جونز ما يقرب من نصف مكاسبه في اليوم السابق. ولا يزال المستثمرون متيقظين لحالة عدم اليقين في ظل هذا التصعيد بين الصين والولايات المتحدة، ويعاني البيتكوين أيضًا من هذا الاضطراب.

إذن، ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لبقية السوق، بما في ذلك مشروع إطلاق الميم PepeX؟

يقول محللو CryptoQuant أن السوق الحالي يوفر فرصة لبدء استراتيجية متوسط تكلفة الدولار على العملات البديلة.

“لقد دخلنا منطقة شراء، والتي يتم تحديدها من خلال متوسط الحركة لمدة 30 يومًا الذي ينخفض إلى ما دون المتوسط السنوي… آخر مرة وصلنا فيها إلى هذه المستويات كانت في سبتمبر 2023، مباشرة بعد انتهاء سوق الهبوط”، كما أشار المحلل داركفوست من CryptoQuant.

PepeX تكتسب زخماً في المبيعات المسبقة

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يسعى PepeX للتميز عن Pump.fun ومنصات إطلاق الميمات الأخرى، وهذا ما يجذب إليه اهتمامًا كبيرًا. وكما هو مذكور في الورقة البيضاء للمشروع، يُعد PepeX “أول منصة إطلاق رمزية في العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي”.

الهدف هو منصة تُعالج عيوب Pump.fun وغيرها من المنصات من خلال إعطاء الأولوية للعدالة والشفافية. وهذا يعني وضع حد أقصى بنسبة 5% لتخصيصات المؤسسين، وإعادة توزيع السيولة من المشاريع الفاشلة على المجتمع، وتوفير حماية من التلاعب.

محرك ذكاء اصطناعي رائد هو جوهر عروض PepeX. حتى الآن، جمعت PepeX 1.34 مليون دولار أمريكي في مرحلة ما قبل البيع، بسعر 0.0255 دولار أمريكي للرموز. يمتد البيع المسبق حتى المرحلة 30، وسيشهد ارتفاع سعر PEPX بنسبة 5% في كل مرحلة.

يشير هذا الاهتمام الملحوظ بـ PepeX قبل طرحه في السوق إلى إمكانية كبيرة لازدهار مشروع الميم بعد طرحه للبيع المسبق. وقد يكون استقطاب حماس السوق في ظل تحديه لـ Pump.fun أمرًا بالغ الأهمية. وهذا سببٌ لتزايد ضغط الشراء.

توقعات سعر PepeX: هل يصل سعر PEPX إلى 1 دولار في عام 2025؟

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على الرغم من تقلبات السوق، يُعدّ نجاح PepeX الحالي في البيع المسبق والاهتمام المتزايد بمنظومتها القائمة على الذكاء الاصطناعي ميزةً كبيرة. فهو لا يُمهّد الطريق للنمو فحسب، بل يُمهّد الطريق أيضًا لتقديم حلول لمشاكل منصات إطلاق الميمات، مثل المطلعين والتلاعب.

من حيث الأداء في السوق، سيركز المستثمرون على المشاعر العامة عبر الأصول المشفرة والمخاطرة.

ومع ذلك، مع التوقعات الصعودية التي تشير إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 100 ألف دولار واحتمال ارتفاع العملات البديلة بالتزامن مع ذلك، فإن PEPX قد تستفيد.

من المحتمل أن يصل سهم PEPX إلى 0.50 دولار أمريكي بنهاية عام 2025، مع إمكانية تحقيق مكاسب بمقدار 10 أضعاف إذا شهدت الأصول الرئيسية ارتفاعًا بمقدار ضعف واحد. مع ذلك، يعتمد هذا على ظروف السوق، وقد يتحقق ارتفاع إلى دولار أمريكي واحد بعد البيع المسبق في ظل انقلاب كبير في دورة صعود السهم.

في الوقت الحالي، يوفر طرح PepeX المسبق فرصة للشراء بسعر منخفض مع تعامل الأسواق مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية.

هل ترغب بمعرفة المزيد عن هذا المشروع؟ تفضل بزيارة الموقع الرسمي.